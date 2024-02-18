2 упражнения, которые заставят вас забыть о боли в области шеи

Если вам приходится в течение целого рабочего дня просиживать, склонив голову над бумагами, то со временем у вас, конечно, возникают неприятные ощущения в области верхней части спины и шеи. Причиной тому – постоянное статическое напряжение мышц, находящихся в верхней части спины и поднимающих плечевой пояс вверх. Ведь когда вы сидите на своем рабочем месте, локти у вас находятся на столе, а спина округлена.
Постоянное напряжение мышц шеи может способствовать не только возникновению головных болей, но и развитию таких заболеваний, как вегетососудистая дистония и остеохондроз. Возможно, вы пытаетесь решить эту проблему тем, что периодически расслабляете мышцы наклонами головы вправо-влево, вперед-назад и растираниями шеи руками. Этого недостаточно!
Для профилактики этих недугов необходимо постоянно следить за правильной осанкой, чтобы сохранять плечевой пояс опущенным вниз. Кроме того, необходимо выполнять упражнения не только на растягивание, но и на укрепление этих мышц.
Исходное положение – сидя за столом. Руки положите перед собой (как в детстве, на уроке) и опустите голову вниз, растянув мышцы задней части шеи.
На вдохе медленно поднимите голову вверх и на выдохе немного напрягите мышцы шеи в верхнем положении.
Затем снова сделайте вдох и на выдохе опустите голову, стараясь расслабить и растянуть эти мышцы, слегка помогая руками (рис. 1).
Рис. 1
Это упражнение направлено на укрепление трапециевидной мышцы, которая находится в излишнем напряжении, когда вы подолгу сидите за компьютером или просто за рабочим столом. Выполнять его можно без дополнительного специального оборудования в любое время и в любом месте.
Суть его заключается в подъеме плеч вверх. Если вы боитесь, что такие занятия могут привести к усилению рельефности верхней части спины и шеи, то это не так. Даже если вы будете целенаправленно тренировать только эту мышцу, она не вырастет и не увеличится в объеме. Зато это упражнение заставит вас забыть о боли в области шеи. Плечи при этом расправятся, а осанка станет более прямой.
Исходное положение – сидя на краю стула и выпрямив спину. Старайтесь не опускать голову. Руки выпрямлены. Плавно поднимите плечи максимально вверх и остановитесь на секунду. Медленно вернитесь в исходное положение. На подъеме делаем выдох, а при опускании – вдох. Упражнение можно усложнить, взяв в руки пару книг одинакового веса.
Старайтесь избегать следующих ошибок:
Автор Мария Кановская
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