8 упражнений для избавления от мышечных болей при сидячей работе

Эти эффективные упражнения помогут на время отвлечься от дел и размять онемевшие мышцы. Вы вернетесь к работе с новыми силами и интересными идеями.

Ни для кого не секрет, что офисная работа располагает к сидячему образу жизни. Сотрудникам больших компаний часто приходится проводить многие часы за компьютером, сидя в неудобном кресле. Из-за этого в нижней части тела образуется застой крови, отекают ноги, начинаются боли в мышцах шеи и спины. Такие проблемы напрямую связаны с недостатком двигательной активности. Единственный выход из ситуации – увеличить физические нагрузки, необходимые для нормальной работы организма. И это можно сделать, не покидая рабочее место.

Простые упражнения, которые помогут снять боль и напряжение в мышцах, сбросить усталость и улучшить общее самочувствие

Упражнение 1. БЕЗМОЛВИЕ УМА И НЕПОДВИЖНАЯ ПОЗА

Сядьте, скрестив ноги. Голову держите ровно и смотрите полуприкрытыми глазами прямо вперед. Выпрямите спину и отпустите все напряжение в теле. Расслабьте плечи и откройте подмышки, расслабьте грудь и подтяните живот.

Положите одну ладонь на низ живота, а другую ладонь – сверху. Мягко закройте рот, сохраняя естественное положение языка внутри. Дышите ровно.

Отвлекитесь от всего, чтобы успокоить дух, и направьте ци к нижнему даньтяню. Через три-пять минут вы сможете почувствовать тепло в пояснице и животе, а также в конечностях. Сосредотачивайте внимание на нижнем даньтяне в течение всего упражнения. Время выполнения упражнения можно продлить еще на 5 минут.

Упражнение 2. УДЕРЖИВАНИЕ КУНЬ ЛУНЬ ДВУМЯ РУКАМИ

Точка куньлунь относится к внешней затылочной кости. Осторожно пощелкайте зубами 20–30 раз. Сглотните накопившуюся слюну. Скрестите пальцы рук, медленным движением заведите руки за голову и положите их на затылок. Давите двумя руками на затылок, сохраняя устойчивое положение головы. Возникающая сила противодействия оказывает определенный эффект на точки аккупунктуры.

Можно совместить напряжение с дыханием: при вдохе давите руками на затылок, укрепляя голову, при выдохе – расслабляйтесь. Повторяйте не менее десяти минут.

Упражнение 3. ЗАКРЫТИЕ ЮЙЧЖЭНЬ ПАЛЬЦАМИ

Правая и левая точки юйчжэнь расположены симметрично. После окончания предыдущего упражнения расцепите руки и передвиньте их с затылка, закрыв ладонями уши.

Поместите указательные пальцы на правую и левую точки юйчжэнь соответственно; затем поместите указательные пальцы на средние и нажмите ими на точки юйчжэнь десять раз.

Упражнение 4. ПОКАЧИВАНИЕ ГОЛОВОЙ

По окончании предыдущего упражнения расслабьтесь и медленно опустите руки. Положите руки, одна ладонь на другой, на низ живота. Наклоните голову вниз, напрягая мышцы затылка, и покачайте головой из стороны в сторону двадцать раз.

Постучите зубами и проделайте действия, как при полоскании рта, разворачивая и сворачивая язык. Сглотните накопившуюся слюну.

Упражнение 5. РАСТИРАНИЕ ТОЧЕК ШЭНЬШУ

Точки шэньшу расположены по обе стороны спины между вторым и третьим позвонками. Закончив предыдущее упражнение, сядьте прямо и глубоко подышите в течение некоторого времени. Направьте ци в даньтянь.

Задержите дыхание на несколько секунд до появления ощущения тепла в области пупка и живота. Потрите руки до тех пор, пока они не станут горячими, и помассируйте точки шэньшу ладонями 20 раз. Сосредоточив внимание на массаже, можно почувствовать тепло в области поясницы и живота.

Упражнение 6. ПРОВОРАЧИВАНИЕ КОЛЬЦА

Выполняя это упражнение, вытяните вперед ноги параллельно друг другу, опустите пятки на кровать, вытяните руки ладонями вниз. Очертите круговую орбиту поворота колеса. В старину этот процесс описывали как наматывание лебедки двумя руками с вытянутыми ногами.

Двигайте руками от паховой области до подреберья; пальцы раздвиньте и немного согните. Перебирайте руками по кольцу в течение некоторого времени, имитируя повороты колеса. Повторите повороты в другую сторону.

Упражнение 7. ВЫТЯГИВАНИЕ ПАЛЬЦЕВ НОГ И ДАВЛЕНИЕ НА ТОЧКИ

С помощью этого упражнения тренируются мышцы живота, поясницы, грудной клетки и конечностей. Закончив предыдущее упражнение, сцепите пальцы рук и поверните руки ладонями вниз. Затем пальцевый замок поднимите над головой, вывернув ладонями вверх, подержите несколько секунд и положите на темя. В течение нескольких секунд тяните голову вверх, одновременно надавливая на нее ладонями.

Расслабьте руки. Согнитесь, дотянитесь руками до стоп, не сгибая колени, и надавите на правую и левую точки юнцюань. Повторите это движение несколько раз.

Упражнение 8. ПРОВЕДЕНИЕ ЦИ ПО КАНАЛАМ ЖЭНЬ И ДУ

Канал жэнь проходит вдоль позвоночника спереди, а канал ду – сзади. Они связаны друг с другом и являются главными артериями всех каналов и коллатералей тела. Первый из них – инь, а второй – ян. Вместе они уравновешивают инь и ян в теле. Ци движется вниз по каналу жэнь, а вверх – по каналу ду и снова по каналу жэнь. Это так называемая малая космическая орбита или малый небесный круг.

Сядьте прямо с закрытыми глазами; отрегулируйте дыхание и успокойте ум; сконцентрируйтесь на даньтяне и дышите животом. В результате постоянных занятий может появиться ощущение тепла в области даньтяня. Проведение ци по каналам не требует приложения значительных усилий.

Перед окончанием упражнения поместите обе руки перед пупком и опишите ими 20 кругов по часовой стрелке и 20 в обратную сторону. Потрите лицо руками и откройте глаза.опубликовано econet

Из книги Элизы Танака "Восточный путь к здоровью"

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