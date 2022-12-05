Инфантильные качели: от идеализации до обесценивания

Разочарование как таковое довольно нужный механизм для личности и ее развития. Разочаровываясь, мы освобождаемся от «плена очарования», становимся более свободными, у нас появляется возможность видеть новое и выбирать.

Все в жизни встречаются

с разочарованием,

но не все его проживают…

Все мы очаровываемся и разочаровываемся. В жизни есть место и тому, и другому. Очарование – это довольно таки приятное переживание, разочарование же часто болезненно. В основе феноменов очарования-разочарования лежат механизмы идентификации-разотождествления. Это основные механизмы развития, без которых рост личности просто невозможен.

Как проживать разочарование, не скатываясь в обесценивание?

В своей статье я сделаю акцент на разочаровании. А именно:

Какова функция разочарования?

Каковы позитивные и негативные варианты развития данного процесса для личности?

Как достигать позитивного результата разочарования?

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Разочарование как таковое довольно нужный механизм для личности и ее развития. Разочаровываясь, мы освобождаемся от «плена очарования», становимся более свободными, у нас появляется возможность видеть новое и выбирать.

Но разочарование разочарованию рознь. И здесь все зависит от результата разочарования. В одном случае разочарование приводит к встрече с реальностью – мира, другого человека, самого себя, – дает человеку шанс для более четкого осознавания своей подлинной идентичности. Другим же результатом разочарования может стать обесценивание объекта разочарования и дальнейший поиск вовне новых идеальных объектов для идентификации.

Во втором случае происходит быстрое проскакивание процесса разочарования в полюс обесценивания объекта и «качели» стремительно несутся к другому полюсу – поиску и очарованию новым объектом. При этом встречи с Другим не происходит, как не происходит и изменений в структуре Я.

Почему так происходит? Почему так сложно оставаться в процессе разочарования, не скатываясь в полюс обесценивания?

В психологии описана интересная человеческая потребность – потребность в когнитивном консонансе – в поддержании сознанием непротиворечивой картины мира. Наше сознание стремиться к определенности: определенности Мира, Другого, образа себя. В случае столкновения в сознании конфликтующих представлений: идей, верований, ценностей или эмоциональных реакций возникает состояние психического дискомфорта индивида, называемое когнитивным диссонансом.

При возникновении состояния когнитивного диссонанса индивид будет всеми силами стремиться снизить степень несоответствия между двумя противоречивыми установками, пытаясь достичь консонанса (соответствия). Это происходит вследствие того, что диссонанс рождает психологический дискомфорт. Индивид «регулирует» своё сознание, чтобы уменьшить конфликт внутри себя. Регулирует это громко сказано. Регуляция происходит бессознательно. Это защитный механизм сознания. Способ справиться с тревогой неопределенности.

В случае разочарования Другим происходит следующее: человек сталкивается с тем, что Другой не соответствует его сложившемуся идеальному образу – «на солнце обнаруживаются пятна».

В этой ситуации есть два варианта решения. Первый – обесценить солнце, сфокусировавшись на обнаруженных на нем пятнах, расстаться с ним и найти для себя новое светило. Второй – уточнить образ солнца новой, дополнительной информацией, увидеть его по-другому, избавившись от части своих проекций, тем самым сделать этот образ более сложным, неоднозначным, приблизиться к нему настоящему, и учится жить с ним другим.

Второй вариант более сложный – он предполагает некоторую работу сознания – как когнитивную, так и эмоциональную. Неудивительно, что человек «выбирает» более легкий, менее энергетически затратный вариант. Но при этом остается в полярном, черно - белом режиме работы сознания: мир и объекты мира остаются расщепленными, полярными: хороший – плохой, злой – добрый, друг – враг…

Ни в одном из этих полюсов «очарование – разочарование» нет контакта с реальностью Другого. В первом случае происходит идеализация Другого, во втором его обесценивание.

Лишь проживая разочарование, мы растем. Но это происходит лишь в том случае, если разочаровываясь в объекте, мы не скатываемся в его обесценивание.

Как проживать разочарование, не скатываясь в обесценивание?

Для этого необходимо увидеть объект разочарования – Другого – более целостно, обнаружить в нем разные грани. А также «допустить» возможность наличия в идеализируемом до этого объекте, наряду с негативными (обесцениваемыми) качествами, качеств позитивных и обнаружить их. Допустить, что в черном есть белое, а в белом есть черное. Допустить, согласиться с этим и принять это.

Это становится возможным через дифференциацию и интеграцию объекта разочарования. Дифференциация связана с обнаружением в объекте его разных сторон. Интеграция – признание того факта, что это один и тот же объект, и все его грани как уже известные, так и обнаруженные и выделенные, – части одного целого.

Проживая разочарование и при этом не обесценивая объект, мы встречаемся с ним реальным и разным: реальным разным Миром, реальным разным Другим, реальным разным Я.

Вышеописанные процессы можно наблюдать и в жизни, и в профессии.

В жизни неспособность проживать разочарование, не скатываясь в обесценивание, и последующий поиск нового объекта и его идеализацию приводит к невозможности принять мир, других людей такими, какими они являются. К примеру, принять своих родителей. К реальным родителям, как правило, есть много претензий и ожиданий. Родители много чего должны. Родители много чего не дали, а если дали, то не то, не так, не тогда, не столько! Контакта в этом случае с родителями нет. Есть образ идеальных родителей, с которыми не повезло, реальные же родители не соответствуют этому образу и вследствие этого обесценены. Похожая картинка присутствует и в отношении к миру.

В отношении профессии можно увидеть что-то подобное. Здесь неспособность проживать разочарование в обучении ведет к обесцениванию учителей, своей профессиональной школы в целом, профессионального сообщества. Такие люди часто надолго застревают в позиции ученика, все время обесценивая своих прежних учителей и занимаются поиском новых, более крутых, эффективных, харизматичных, продвинутых, просветленных…

Еще одной важной негативной особенностью разочарования с обесцениванием является неспособность к благодарности. Раз объект не соответствует моим ожиданиям, то не заслуживает внимания и ценности то, что он дает и, следовательно, благодарить не за что. Если же невозможно поблагодарить, то невозможно и что-то присвоить, принять, ассимилировать этот дар, подарок, и в результате стать весомее, богаче, сильнее. В итоге такие люди остаются хронически психологически голодными.

Те, кому удается преодолеть эти полярности, взрослеют, вырастают и в жизни, и в профессии. Они с благодарностью относятся к тем, кто им что-либо давал, и сами уже оказываются в состоянии брать все, что им нужно. Другие же качаются всю жизнь на этих качелях, очаровываясь и разочаровываясь снова и снова, ожидая, что другие должны им все дать и оставаясь при этом постоянно голодными детьми.

В жизни таких людей я встречаю немало. И это касается не только и даже не столько моих клиентов. Клиенты, кстати, это те, кто стремиться преодолеть эти "качели". Большинство же "обычных", «нормальных» людей "качаются" на них всю жизнь, даже не подозревая об этом.

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В психотерапии происходит уточнение, усложнение образа своего я, выделение и принятие своих отвергаемых частей. В результате образ я становится более дифференцированным, сложным, многогранным, целостным. В образе я появляются нюансы, грани, оттенки. Растет так же степень принятия я и его новых качеств. А это в свою очередь позволяет заметить, допустить и принять более разностороннего, неоднозначного другого.

Разочароваться в другом, но при этом остаться с ним с Другим и впечатлиться этим другим Другим.

Разочаровываясь, мы расстаемся с иллюзиями: иллюзиями идеального Волшебного Родителя, идеального волшебного Супруга, идеального Волшебного Мира. Расстаемся с детским сказочным миром с идей волшебного Другого. Но при этом обретаем возможность вырасти и самому стать волшебником в своей взрослой сказке под названием Жизнь!

Люди не идеальные. Не идеальны наши родители, не идеальны учителя, не идеален мир …

Можно всю жизнь потратить на поиски идеального мира, другого, учителя, родителя, а можно попробовать заметить Другого как Иного, допустить его инаковость, принять ее. И тогда что-то изменится в том мире, в котором ты живешь, который ты сам создаешь. И начинать нужно с себя!опубликовано econet.ru.

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P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet