Ощущение недостаточности денег заставляет нас работать ради денег. Работа ради денег приносит страдание. Психологические траты призваны компенсировать наши страдания. Если ничего не менять, страдания становятся все нестерпимее, психологических трат становится все больше - нам требуется работать еще усерднее, чтобы больше зарабатывать. В такой ситуации денег никогда не будет достаточно. Что же делать?

Что я называю психологическими тратами? Любые траты, первостепенная цель которых - наградить, поощрить или утешить себя, снять стресс, уменьшить нервозность. Одним словом, траты, дающие нам некий психологический комфорт.

Подсластители жизни

Начнем с ежедневных мелочей, а точнее с приятных мелочей. Каждый день мы совершаем покупки, главная цель которых заключается в том, чтобы (зачастую буквально) подсластить нашу жизнь. Чашечка кофе или какао в любимой кафешке по утрам (чтобы поднять себе настроение), любимая шоколадка после обеда, сигарета как награда за выполненную работу. Кружка пива с друзьями после работы? (надеюсь не каждый день!) Развлечения – кино, свидания, вейкборд, сноуборд, тренировки по боксу, что у вас?

Траты покрупнее: поход косметологу, в салон красоты, на массаж? Шоппинг? Бутики? Новое платье, туфли, галстук, запонки, сорочка? Последние модели телефонов, компьютеров, фотоаппаратов? Обновление домашнего интерьера? Ремонт? Новая мебель, посуда? Путешествия, поездки? Треннинги, семинары?

Крупные траты: машины, квартиры, яхты, самолеты, футбольные клубы?

Список можно продолжать до бесконечности. Осознанны ли вы, когда совершаете психологические траты? Поймите правильно, моя цель не призвать вас к экономии. Сколько вы тратите, финансовая составляющая имеет второстепенное значение. Однако вы заметите, что по мере роста осознанности, вы станете более бдительны при покупках. Со временем вы будете делать все меньше психологических покупок. Это естественный процесс.

Есть прямая связь между психологическими тратами и ощущением постоянного недостатка денег. Ощущение недостаточности денег заставляет нас работать ради денег. Работа ради денег приносит страдание. Психологические траты призваны компенсировать наши страдания. Если ничего не менять, страдания становятся все нестерпимее, психологических трат становится все больше - нам требуется работать еще усерднее, чтобы больше зарабатывать. В такой ситуации денег никогда не будет достаточно. Осознайте этот порочный круг. Разумеется, когда мы находимся в этом положении, потеря достатка, потеря работы, банкротство воспринимаются очень болезненно.

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Этим летом я провел две недели, работая волонтером в Кенозерском национальном парке Архангельской области. В деревне, где мы жили, было три жилых дома, включая наш. Ни одного магазина. Ни одной лавки, ни одного платного развлечения. За две недели я потратил 400 рублей – покупал творог в соседней деревне для нашей группы. Опыт жизни без трат (пусть и недолгий) очень ясно показал мне, насколько много психологических трат я совершал в мегаполисе.

Другое осознание более важное – рассвет, утренняя роса, прогулка по лесу, запах луговых трав, лесные ягоды, свежесть, чистейшая вода из озера, воздух, дождь, гроза, безумные закаты, сумерки, вечерний туман, тепло печи, треск костра, пение птиц, смех и искренние улыбки, душевное общение, медитация на крыльце деревянной часовни, безмолвие ночи – все, что по-настоящему значимо, все, что вашему сердцу действительно нужно, не требует денег.

«Это прописная истина!» - я знаю, что вы сейчас подумали. Когда это станет Вашей истиной, когда она проникнет в вас глубоко и вы будете ею жить, страх безденежья ослабит свою хватку.

И тогда вы почувствуете, что вам достаточно.

Достаточно всего.

Денег, возможностей, друзей, времени, любви.

Попробуйте почувствовать это состояние изобилия прямо сейчас. Забудьте на минуту о ваших драматических жизненных обстоятельствах (а у кого они не драматические?) Никакие достижения во внешнем мире не приблизят вас к внутреннему состоянию изобилия. В то время как внутреннее состояния изобилия способно трансформировать обстоятельства внешнего мира.

Просто почувствуйте, что у вас уже есть все, что вам необходимо. Вы ни в чем не нуждаетесь. Вам всего достаточно.опубликовано econet

Автор Игорь Будников

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