Как избавиться от морщин на лице и подтянуть кожу

Знаете, что ждет любая женщина, называя свой возраст? Услышать: "Как? Не может быть! Я думал, тебе не больше 20". Ради подобных возгласов мы готовы на многие жертвы. Как это сделать? С помощью массажных техник и упражнений.

Специалист по ревитонике Анастасия Дубинина утверждает: можно сохранить и даже вернуть молодость в домашних условиях, причем без жертв, просто взяв лицо в свои руки! Что это за метод, и какие есть основания делать такие громкие заявления? Ревитоника — научно-практический метод омоложения и коррекции внешности. Он базируется на том, что лицо — продолжение тела, а значит неправильная осанка и спазмы шеи влияют на то, как мы выглядим в целом. Стареет не кожа, а мышцы под ней: со временем они спазмируются и сокращаются, из-за чего кожа выглядит обвисшей, образуются морщины. Это значит, что, расслабив и удлинив мышцы, можно подтянуть и разгладить кожу. Как это сделать? С помощью массажных техник и упражнений.

30-ми­нутный комплекс для омоложения лица

1. Удлинение задней поверхности шеи

Сведите лопатки, руки скрепите в замок за спиной. Плечи поднимите. Сделайте глубокий вдох и опустите голову на плечи. Держите 30 сек. Руки скрепите в замок на задней части шеи, выпрямите спину. Тяните спину и шею от копчика до затылка. Держите 30 сек. Также прощипывайте шею и холку, растягивайте окаменевшие жилы.

Наши затылочные мышцы настолько перенапряжены, что от задней поверхности шеи остается 3—5 см при нормальных 8—10 см. Из-за этого блокируется работа лимфатических и кровеносных сосудов, формируется "холка", отекает лицо.

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Именно поэтому затылочная область — основа нашей красоты. Выполняя эти упражнения, мы расслабляем мышцы, высвобождаем сосуды и способствуем устранению отека в области шеи и лица.

2. Упражнение на раскрытие глаз с внешней стороны

Одну руку закиньте через голову, вторую положите параллельно уху. Постепенно и мягко растягивайте рабочую область в вертикальном и одновременно в горизонтальном направлениях. Горизонтальное натяжение обеспечивается натяжением рабочей поверхности в сторону виска. Пытайтесь равномерно расслабить круговую мышцу в направлении внешней стороны глаза. Массаж пальцами должен быть достаточно глубоким, чтобы растягивать не только кожу.

Это один из самых эффективных приемов в арсенале ревитоники. В результате его выполнения увеличивается размер глаз, исчезают "гусиные лапки", приподнимаются брови. Но выполняйте это упражнение очень медленно, используя вначале практики крем или масло.

3. Упражнение на формирование высокого положения скул

Ладони разведите в стороны. Положите свои скулы на "стульчики" ладоней и повесьте голову. Скуловые кости должны лечь в ладони очень плотно. Локти можно поставить на ровную твердую поверхность. Зафиксируйтесь в этом положении на 5 секунд. Далее нужно толкать скулы пружинистыми движениями вверх и в стороны к вискам, как будто вы лепите свое лицо. На височной области зафиксируйте руки на 1—2 секунды. Выполняйте 3—4 раза.

В завершение заведите одну руку за голову, поставьте пальцы на височную область, подтяните ткани виска вверх и зафиксируйте. Пальцы другой руки положите на скуловую кость. Рукой, которая снизу, выполняйте спиралевидные массажные движения по направлению к виску. На обработку каждой скулы — по 10 круговых движений.

Благодаря этому приему формируется высокое положение скул, разглаживаются носогубные складки и бортики вокруг носа.опубликовано econet.ru.

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