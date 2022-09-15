В большинстве случаев, белые пятна на ногтях появляются из-за травмы или удара, который мог произойти несколько месяцев назад, и о котором мы даже не помним.
Лейконихия — это научный термин, которым называют белые пятна на ногтях. Разумеется, есть много причин для появления этой проблемы. Хотя не доказано, что это может быть признаком недостатка кальция, как многие думают. В этой статье мы расскажем вам, почему появляются белые пятна на ногтях. Это очень интересно!
Все мы время от времени смотрим на свои ногти и замечаем эти странные белые пятна. Наши бабушки, к примеру, говорили, что это из-за того, что мы много врем. Родители, в свою очередь, заставляли пить больше молока, потому что верили, что они вызваны недостатком кальция. На самом деле, ни одна из этих двух теорий не верна. Первая, конечно, наиболее.
Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!
Лейконихия может появиться в любое время и, так же внезапно, исчезнуть. Однако все же полезно будет узнать причину ее появления.
Маленькие белые пятна распределены по всей поверхности ногтя. Они появляются, особенно в детстве, из-за небольших, но часто повторяющихся травм.
Пятна в виде параллельных и поперечных полос. В большинстве случаев они бывают именно у женщин. Причины их появления связаны с травмой, вызванной агрессивным маникюром. Они также могут быть вызваны химиотерапией.
Затрагивает определенную область ногтя, в основном, самые кончики.
В этом случае, вся ногтевая пластина почти равномерно окрашена в белый цвет. Этот тип встречается крайне редко, у новорожденных или младенцев. В большинстве случаев, это наследственное явление.
Те, кто считают, что эти белые пятна появляются из-за недостатка кальция, ошибаются. Тем не менее, в чем-то они правы: причина в нехватке питательных веществ. Белые линии и пятна появляются в корне ногтя и проявляются по мере того, как он растет. Дефицит цинка может быть одной их причин этой проблемы. Когда матрица ногтя травмируется, в пораженной области появляются белые пятна.
Лейконихия может быть также связана с такими болезнями, как:
Более того, при дефиците некоторых питательных веществ, нужных для роста или развития ногтевой пластины, наиболее вероятно, что появятся эти белые отметины.
Среди них:
Дефицит этих питательных веществ не влияет на образование белых отметин. Однако он может вызвать повышенную слабость или хрупкость ногтевой пластины. А, следовательно, в результате она станет более уязвимой к травмам.
Эти совершенно безобидные, но очень неприглядные пятна (в особенности, для женщин) могут появиться еще по одной причине. Это воспалительный процесс в матрице, который вызывает ненормальное ороговение пластины.
Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!
Во-первых, имейте в виду, что ногти растут по 3 миллиметра в месяц. А потому, когда мы видим пятно в центре, то это означает, что травма произошла два или три месяца назад.Мы не замечали белые пятна раньше, так как они были очень близко к корню.
Конечно, определенные привычки могут способствовать лейконихии. К ним относятся:
К сожалению, на данный момент нет методов лечения лейконихии. Единственный способ избавиться от них, это подождать, пока ноготь достаточно отрастет, и обрезать его вместе с пятном. Пока этого не произойдет, вы можете просто накрасить ногти или носить перчатки. В случае, если пятна появились на всей поверхности ногтя или вы заметили, что ногти стали слишком светлыми, стоит проконсультироваться с дерматологом. Так как это может быть результатом постоянной проблемы в матрице ногтя. Если вы не хотите, чтобы белые пятна вновь появились, то вы должны придерживаться следующих рекомендаций:
Подписывайтесь на наш канал VIBER!
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.by/
Наш Telegram-канал. Подписывайтесь!
Добавить комментарий