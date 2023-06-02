ПРАВИЛА успешного усвоения знаний от Татьяны Черниговской

Несколько правил продуктивного и успешного усвоения знаний. Фрагменты из лекций и интервью Татьяны Черниговской

Несколько правил продуктивного и успешного усвоения знаний. Фрагменты из лекций и интервью Татьяны Черниговской:

Татьяна Черниговская: КАК ПРАВИЛЬНО УЧИТЬСЯ

1. Забыть о мифе «Ой, я всё забываю!»

«Забывание, отвлечение, перерывы и даже сон – это не только не помехи в обучении, даже наоборот, нужно кое-что забывать, нельзя помнить всё, оно мешает, нужно делать перерывы. На техническую тренировку разных навыков, скажем, игра в теннис или игра на фортепиано».

2. Мотивация

«Ко мне всё время обращаются: «Как мне выучить японский?» Тебе зачем японский? Это вопрос серьёзный. Что значит «выучить японский»? Выучить – это писать японскую поэзию? Или это, придя в магазин, сказать: «Дайте мне суши»? Ты что выучить-то хочешь? Ради чего? Или не надо бессмысленно тратить силы и время – зачем?

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3. Планирование процесса

«Невредно, чтобы знать, сколько у меня уйдет времени и сил на изучение. Стоит ли игра опять-таки свеч?»

4. Делать перерывы

«Перерывы не потому что устал, а потому что мозг должен получить возможность «осадить» куда-нибудь эти знания – знаете, кофе варишь, помешал – пусть оно отстоится. Знание должно устояться».

5. Произносить выученное вслух

«Очень хорошая вещь – устное воспроизведение выученного. Когда вы устно что-то воспроизводите, вы тем самым заставляете мозг переформировывать эти формочки, перетасовывать. Я студентам все время говорю: Когда вы собираетесь делать доклад, посадите собаку и рассказывайте ей. Или диктофон – ещё лучше. А ещё лучше видеомагнитофон. Записывайте себя и смотрите, что вы плетёте. Это вам кажется, что вы нормально говорите».

6. Тренировать концентрацию

«Тренировка способности концентрироваться чрезвычайно важная вещь в обучении. Тренировка памяти должна быть игрой, а не мучением.



У греков была такая привычка: вечером, когда ложишься спать, вспомнить всё, что произошло с момента, когда ты встал. Медленно, как можно более подробно. Пошёл направо, чистил зубы, надел то-то – медленно вот это всё перебирать. Не для того чтобы знать, где был, это приводит в порядок нейронную сеть».

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7. Высыпаться перед экзаменами

«Основная работа – вот это очень важная вещь – по систематизации всего, что вы выучили, происходит во сне. Происходит перевод знаний, которые вы получили в долговременную память и помещение его в нужные ящички. Мозг, к сожалению, запоминает вообще всё. А как вынуть? Там лежит – а как вынуть?



Для того чтобы вынуть, оно должно лечь в какую-то систему. И это не ваша система, это он, мозг, сам знает, как ему сделать. Это происходит, пока вы спите. Эту работу он делает за вас».

8. Быть собой

«И, конечно, нужно найти свои методы. Одни запоминают, потому что цветным раскрашено, другие – потому что они любят, чтобы было устно, третьи ненавидят текст, а любят картинки или даже мультфильмы. Осознать нужно, кто ты такой: ты физик или ты танцуешь?»опубликовано econet

Автор Татьяна Черниговская

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