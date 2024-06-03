ЕСЛИ ЭТО НЕ ДРУГ, ТО НЕ ТАК И БОЛЬНО

Так устроен человек - он готов к борьбе с чужими. И абсолютно беззащитен перед своими, от которых не ждёт удара...
Если это не близкий - то уже и плевать.
И можно дать отпор и сдачи так, что не обрадуются!
Перед близкими мы беззащитны и уязвимы, вот в чем дело.
Вот боксёр на ринге получает удары и в голову, и в живот - но не плачет, а ловко защищается и нападает.
Даже если сильно побили, даже если проиграл - он ещё и руку пожмёт противнику. Так положено!
А если кто-то любимый и близкий даст боксеру пощечину или ударит в живот - это совсем другое.
И не хочется пожимать потом руку, которая нас ударила. И тяжело на душе...
Так устроен человек - он готов к борьбе с чужими. И абсолютно беззащитен перед своими, от которых не ждёт удара.
И потому тот, кто ударил, становится чужим.
Сразу, моментально.
Тот, кто умышленно причинил боль, напал, унизил, оскорбил - теперь он должен стать чужим.
Иначе боль повторится.
Так возникает отчуждение с теми, кто был любимым и близким.
Так работает самосохранение; это всего лишь способ избежать болевого шока.
И теперь мы готовы к удару.
Подсознательно мы воспринимаем человека как чужого.
Ведь если чужой - то уже и не так больно...опубликовано econet
Автор Анна Кирьянова
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Источник: https://econet.by/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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