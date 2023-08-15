ПОЧЕМУ ПРЕДАЮТ БЛИЗКИЕ

Предать – больше не быть преданным другому человеку, делу или слову, обещанию, да даже самому себе. Столкнувшись с этим, вы спешите обвинить того, кто стал причиной ваших переживаний, кто предал: супруга, сестру, родителей, подругу, ребенка. Вы много раз задаетесь вопросом, почему вас предали? Как можно было с вами так поступить? За что?

«Со своим вторым супругом мы были в браке 18 лет и в один прекрасный момент меня снова предали. Он просто ушел к другой женщине. Он предал меня, бросив меня беременную... Он предал меня, изменил.

Меня предали... На протяжении трех лет он состоял в отношениях с другой женщиной. Он был со мной, и в то же время у него уже был другая семья...

Меня предала родная мать в очень сложный момент моей жизни, когда я так ждала ее поддержки...

Мой ребенок предал меня – я больше не нужна ему...»

Почему предают самые близкие и родные люди?

Это только малая часть начала писем, что мне приходят ежедневно. Как часто мы используем это слово – предательство, предал...

Самое ужасное в этом – это то, что с предательством мы сталкиваемся от самых близких людей, тех, кого мы искренне любим, к которым очень привязаны и от которых мы ждем верности и преданности.

Предательство и преданный – это однокоренные слова, но в которые вложены совершенно разные смыслы, хотя и предает именно тот, кто когда-то заставил вас убедиться в его верности.

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Что значит – предать

Предать – больше не быть преданным другому человеку, делу или слову, обещанию, да даже самому себе.

Столкнувшись с этим, вы спешите обвинить того, кто стал причиной ваших переживаний, кто предал: супруга, сестру, родителей, подругу, ребенка. Вы много раз задаетесь вопросом, почему вас предали? Как можно было с вами так поступить? За что?

Вы абсолютно уверены в том, что причин для подобного обращения с вами не могло быть. Ведь вы так искренне и верно любили, делали все, что было в силах. А вас просто перестали любить, вы перестали быть для кого-то необходимой.

Ведь мы испытываем предательство не только от своих партнеров. Дети взрослеют, покидают родительский дом, начинают свою самостоятельную жизнь и порой забывают приехать, позвонить. Это также воспринимается родителями как предательство.

А вспомните свое детство. Вы считали предательством привязанность родителей к вашим младшим братьям и сестрам, к их увлечениям. Также и молодая мамочка, кормящая малыша, думает лишь о том, что получает от мужа недостаточно внимания и тепла. Это ли не истинное предательство младенца, не давать ему необходимой эмоциональной заинтересованности и материнского тепла?

По моему мнению, именно зависимость, привязчивость и зацикленость на человеке становится главным провокатором предательства. Кто чаще всего предает? Тот, к кому больше всего привязаны.

Человек испытывает предательство в тот момент, когда вдруг понимает, что все его ожидания и надежды рушатся, обманываются.

Иллюзии и ожидания

Вступая в близкие отношения с мужчиной, женщина создает для себя иллюзию, в которой ей комфортно находиться. Достаточно часто женщина боится снять розовые очки, чтобы увидеть за ними реального человека.

Но рано или поздно встреча с реальностью происходит, и женщина считает это предательством.

Ну а если трезво взглянуть на ситуацию? Действительно ли было предательство? Если мужчина отказывается помогать пожилым родителям, не вспоминает про детей от другого брака, а вы, узнав о его измене, начинаете сокрушаться.

Но предательства ведь и не было. Это он вот такой человек. Это его принцип – жить, как ему нравится, как удобно ему, не обременяя себя обязанностью ни перед кем. Он всегда был таким: и когда вы познакомились, и в момент начала отношений, просто ваши розовые очки не позволяли увидеть его настоящим.

Предательства происходят с завидной регулярностью? Прежде всего вам необходимо пересмотреть ожидания от людей и от жизни в целом и наконец развеять иллюзии.

Предательство зарождается тогда, когда человек живет своими чувствами, когда он полностью посвящает жизнь удовлетворению личной потребности в любви.

Наиболее расположенные к предательству люди – это обычно те, кто умеет соблазнять, проникать в мир другого и впускать его в себя, рождая тем самым надежду, что это никогда не закончится. Им важно само чувство влюбленности, но не человек. Как правило, другой человек им нужен лишь затем, чтобы поддерживать это состояние, а партнер не несет для него никакой важности и ценности.

И когда наступает момент, когда тепло и состояние влюбленности испаряются, у него пропадает всякий смысл и желание находиться с ним.

— А зачем он мне? В этом и состоит предательство – получение удовольствия и жажда жить так, как хочет только он – ведь жизнь одна и хочется успеть взять от нее все, что можно.

Есть ли разница между правом жить, как хочется тебе и предательством

Что есть предательство? Это то, чего мы не ждем. Душа, она ведь расположена в сердце, в груди и в момент, когда мы открываем человеку свое сердце, мы подставляем под удар свою спину, делая ее легкоуязвимой. Поэтому в первую очередь страдает именно место, где должны расти крылья, дарующие человеку ощущение свободы и полета.

Значит, не нужно открывать перед человеком свою душу и сердце? Нужно! Но только открывать, а не выворачивать, делая доступным и уязвимым каждый ее уголок.

Это как, если бы люди не носили одежду. Стало бы обнаженное тело таким же желанным?

Именно распахнутая настежь душа делает беззащитной нашу спину. Открывая дверь в душу вы должны взращивать свои крылья, получать свободу, а не заключать себя в кандалы, которые не дают вам взлететь, да и просто беспрепятственно передвигаться.

Почему, находясь в близких отношениях, вы ограничиваете свою свободу? Почему все в вашей жизни закручено теперь вокруг одного только человека? Почему вы не хотите лететь и не даете лететь ему? Но любовь не может лишать вас возможности полета, а как раз наоборот, дарит эту свободу и ощущения полета.

Как часто человек сопрягает свое счастье лишь с удовлетворением собственных потребностей в отношениях.

И каждое несоответствие принимается вами, как истинное предательство, а бывает, что человек живет исключительно своей жизнью, где для вас недостаточно места.

Ведь женщина устроена таким образом, что одним из главных условий счастливых отношений для нее – это чувствовать себя единственной для мужчины. Но когда ее ожидания не оправданы, значит, он предал.

Душа, столкнувшаяся с предательством, приходит в этот мир с целью исцелиться, избавиться от этой травмы, она будет появляться в таких семьях, где мать или отец является соблазняющим, дающим надежду на то, что всегда будет с вами и снова закрывающимся в своих проблемах и в себе самом.

Так, мама, находящаяся в очередной ссоре с мужем, уделяет ребенку больше времени и все свое внимание, но снова помирившись с мужем, ребенок для нее уходит на второй план. Разве это не настоящее предательство собственного ребенка?

Конечно, эта мама не согласится с этим мнением, поскольку убеждена, что имеет полное право на личную жизнь и любовь к своему мужчине. Но для ребенка – это самое настоящее предательство.

Точно также, пообещав ребенку прогулку в парке, а наутро испытывая желание просто отдохнуть дома в свой выходной, вы предаете его, не выполнив своего обещания, не оправдывая его надежд.

Когда я училась в Петербурге, я искренне удивлялась, почему на меня обижаются мои институтские друзья. Они обижались на то, что когда я возвращаюсь домой, я прекращаю с ними всякое общение. И ведь действительно это было так. Приезжая домой, я не оставляла в своем пространстве места питерским друзьям.

Для меня это было совершенно естественно, что когда я нахожусь в Питере – я дружу с ними, когда я дома – с другими. И лишь оказавшись в чужой стране я глубоко осознала свое поведение через проживание чувства покинутости и предательства. Только тогда я смогла осознать переживания друзей.

Только глубокое понимание и внутренняя работа позволили мне избавиться от этого и сегодня те действия, что тогда глубоко ранили меня, я вижу совершенно в другом ракурсе.

Что это, если не душевная проституция, когда люди нужны нам только для удовлетворения собственных потребностей? При этом, совсем неважно с кем. Потеряв снова, мы пытаемся занять себя работой, завести роман, но тем самым мы предаем самих себя в боязни одиночества и пустоты, боясь столкнуться со страхами.

Мы порицаем себя за собственный выбор, свои качества и стороны – это тоже предательство, но только по отношению к себе.

Предательство всегда найдет место там, где человек считает себя главным для другого, он стремится стать его единственным, его Вселенной. Предательство существует там, где человек сопрягает все слова и поступки другого человека только с тем, что имеет к нему непосредственное отношение, а на все остальное он закрывает глаза.

В действительности для большинства из нас преданность – это абсолютное растворение в партнере и такое же полное растворение человека в нем.

Такая преданность присуща отношениям матери с младенцем, когда в ее жизни нет места другим вещам, отношениям с питомцами, верность которых абсолютна и безусловна, поскольку что они привязаны к человеку и поэтому так преданно любят, как младенец, для которого мать – это вся его Вселенная.

Чувство оставленности – это то, что оставляет предательство в сердце человека. Стать ненужным и покинутым любимым человеком – это самое тяжелое и болезненное ощущение которое мы можем испытать.

Только достойно пережив их можно избавиться от травмы, нанесенной предательством.

Исцеление

Вылечив эту душевную травму вы, наконец, научитесь не предавать сами. Вы перестанете предавать саму себя, переступая через свои желания, интересы, через жизнь в целом, лишь для того, чтобы подчинить своей воле человека.

Вы не будете предавать обещания, не будете больше воспринимать окружающих с ракурса их полезности для вас. Вы больше не будете с человеком исключительно для удовлетворения собственных потребностей, прикрывая их дружбой, преданностью и любовью.

Предательство – это достаточно обширная тема, состоящая из множества тонкостей. Например, одно и то же действие вы расцените, как предательство, а некоторые искренне убеждены, что это проявление свободы выбора.

Что такое предательство? Это действия, которые совершаются исключительно по собственному желанию человека, которые никак не относятся к вам и абсолютно противоречат вашим ожиданиям.

Столкнувшись с предательством, задайте вопрос: почему?

Первое, что мы делаем, испытав предательство – это пытаемся обвинить в этом кого-то. Мы ощущаем себя жертвой его поступка. Но, обвинив в этом кого-то вы не найдете никакой выгоды для себя, вы не сдвинетесь с места в решении этой проблемы, раз за разом встречая на своем пути людей, которые легко идут на предательство.

Если вы пытаетесь вылечиться от своей душевной травмы, вы прежде всего должны перестать обвинять кого-то в этом.

Не зря дается этот жизненный урок. Вы должны понять, что душа, которая никогда прежде не предавала, не способна притянуть его в вашу жизнь.

Совсем необязательно, что вы предатель по сути, вспомните, вначале статьи мы обсуждали, как предательство близких людей проявляется ежедневно в совершено безобидных поступках.

Можно быть невероятно привязанным к человеку и жить одними ожиданиями и надеждами. И все, что в дальнейшем не будет соответствовать ожиданиям, будет расценено вами как предательство, оставляя глубокие больные раны, постепенно лишая способности понимать, прощать и любить.

Убегая от этой боли, вы сами не сможете замечать, как делаете больно другому человеку, предаете его.

Больная привязанность к партнеру, категоричность и негибкость в близких отношениях – все это будет постоянно вызывать в вас боль от предательства, и как способ оградиться от него включается неуемное желание все контролировать.

Усвоить урок предательства возможно лишь через полное избавление от привязанности к человеку, снижения степени контроля, через принятие и прощение.

Это избавление от боязни одиночества. Это означает открыть в себе умение любить реальных людей, а не свои иллюзии, созданные вами же.

Этот урок необходим, чтобы дать другому человеку возможность жить так, как хочется и нравится ему, не заставляя его жить иначе.

Вы должны понять, что его жизнь принадлежит только ему, а вы, стремясь получить над ними контроль останетесь ни с чем.

Притягивая в вашу в жизнь одно предательство за другим, пространство, таким образом, пытается избавить вас от душевной боли. Вам просто стоит сосредоточиться на себе, а не на других людях.

Пересмотрите свое понимание об отношениях между людьми. Может быть, в них присутствует лишняя привязанность, зацикленность на другом человеке. Сможете ли вы принимать партнера, как совершенно отдельного от вас, имеющего свое право на личную жизнь, желания, потребности? Или близкие отношения – это тотальный контроль над действиями, желаниями партнера?

Встретившись с душевной болью снова, поразмыслите, возможно ваша душа неправильно росла?

Вы очень часто будете встречаться с предательством, сама жизнь таким образом пытается направить ваше внимание на эту проблему, она хочет, чтобы вы поразмыслили, поскольку это глубокая душевная травма и получили вы ее неспроста. Это естественно, что вас предавали, так происходит потому, что вы сами не раз предавали.

Вы умели жить исключительно так, как приказывает ваше сердце, у вас не было обязательств или чувства долга перед кем-либо. Вы шли на поводу у чувств вопреки всему, даже если это могло доставлять боль вашим близким. Для вас это не было важным, потому, что вы уверенны, что это ваше право проживать жизнь так, как нравится именно вам.

Но возможно вы наоборот, часто предавали саму себя, обещания, надежды только ради удовлетворения потребностей кого-либо, глубоко внутри надеясь тем самым удовлетворить свои.

Так мать, может пренебрегать интересами своего ребенка, отдавая всю себя своей новой увлеченности, а позже страдать от того, что вдруг стала ему не нужна...

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Вы оставляете свою семью, родных и близких людей, бросаясь с головой в новую любовь, а позднее понимаете, что эти отношения не принесли вам ничего, кроме одиночества. Вы бросаете детей из первой семьи, вас не касаются их проблемы и заботы, вы не стремитесь к общению с ними, а в глубокой старости вы становитесь не нужны и второй своей семье.

Предательство многолико и встречается даже там, где его не ждешь, даже в самых безобидных поступках. Вы можете пообещать своему ребенку провести вместе весь день, а потом вас неожиданно приглашают на вечеринку. Вы согласитесь, ведь это ваше право на личную жизнь, но не предаете ли вы в эту минуту ребенка?

Чтобы как-то оградить себя от предательства, мы пытаемся всю свою жизнь и окружающих людей держать под контролем, учимся предвидеть события и последствия, пытаемся менять людей, чтобы они оправдывали наши ожидания, а потом злимся и расстраиваемся, если этого не происходит.опубликовано econet

Ирина Гаврилова Демпси

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