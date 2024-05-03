3 СЛОВА СЧАСТЬЯ

В этих трех словах, если их прочувствовать и сказать в правильное время, находится секрет счастья в партнерских отношениях...

Секрет счастья в партнерских отношениях

Из наблюдений, длящихся несколько десятилетий, и по собранному опыту - все самое главное, что относится к счастью, можно выразить в трех словах.

В этих трех словах, если их прочувствовать и сказать в правильное время, находится секрет счастья в партнерских отношениях.

«Да»

Первое слово я обозначил в своих рассуждениях о начале дня в партнерских отношениях.

Почему один партнер радуется другому? Потому что он соглашается со своим партнером, таким, какой он есть.

Эта радость заражает также и другого партнера.

Слово, которое стоит за этим, звучит так: «Да».

Да — партнеру, да — самому себе, да — ситуации, такой, какая она есть, и да — счастью.

Конечно, иногда на пути у счастья что-то стоит, какое-то определенное представление.

В нашем обществе, например, это представление о том, что почти за все нужно платить.

Многие считают, что ничего не бывает даром и за все нужно платить.

Поэтому они начинают платить, в том числе, и за свое счастье.

Вместо того, чтобы смотреть на другого и радоваться ему, они тянуться за своим кошельком для того, чтобы оплатить счастье с партнером.

При этом они в скором времени теряют партнера из вида — а вместе с ним и счастье.

Тогда у них в руке остаются жалкие гроши. И это все, что осталось от радости и счастья.

Глубоко внутри нас существует побуждение, которое получает свою силу из этого представления: я должен заплатить за все, что я получаю. Прежде всего, за счастье.

Но, когда мы достаточно заплатили, счастье, оказывается, уже давно исчезло.

Это представление, что мы должны за все платить, идет против бога. При помощи больших жертв, паломничества, пожертвований и тому подобного мы платим богу за подаренное счастье.

Вы думаете, он радуется, когда мы платим ему за это? Вы считаете, его беспокоит то, сколько мы платим? Это странное представление.

На одном из моих семинаров принимал участие мужчина, который купил себе «Мерседес». Но он не мог себе этого позволить, это было для него слишком большим счастьем.

В его семье можно было покупать только «Фольксвагены» — притом старые. Однажды на трассе кто-то неожиданно врезался сзади в его машину.

Тогда он вздохнул с облегчением. Наконец-то он заплатил за свое счастье.

Вам знакома подобная ситуация? И это происходит сплошь и рядом.

Многие из нас платят все время. Они платят за счастье, и они платят за вину.

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«Пожалуйста»

Если мужчина обидел свою жену, например, сказав ей что-то неприятное, он сожалеет об этом и платит за это.

Он чувствует себя плохо. Так он платит за то, что он сделал.

Как избежать подобного искупления? При помощи одного единственного слова.

Итак, мужчина обидел женщину. Он не обращал на нее внимания. Он даже забыл о дне ее рождения.

И это ужасно. Некоторые забывают и годовщину свадьбы.

Тогда жена смотрит на него, и она расстроена.

Что ему сейчас делать? Искупать вину? Бить себя в грудь? Нет.

Он смотрит на нее и говорит: «Пожалуйста». Просто «пожалуйста». Мне жаль. «Пожалуйста». Тогда ее сердце открывается, и у счастья снова появляется шанс.

«Спасибо»

Я уже назвал два из трех волшебных слов, ведущих к счастью: «Да» и «Пожалуйста». И есть еще одно особенно красивое слово.

Это слово звучит так: «Спасибо». Просто «спасибо».

В партнерских отношениях в течение дня есть сотни возможностей радоваться чему-то и говорить: «Спасибо». Друг другу.

Вот три волшебных слова для счастливых и полноценных партнерских отношений. В них мы можем получать подпитку, даже если мы сталкиваемся с какими-то сложностями.опубликовано econet

По материалам книги Берта Хеллингера "Счастье, которое остается"

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