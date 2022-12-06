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Похудение и омоложение: 3 процедуры для ИДЕАЛЬНОГО ТЕЛА

Источник: Econet 06 декабря 2022 6498
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Эти процедуры обладают очищающим, антисептическим, стимулирующим действием

Похудение и омоложение: 3 процедуры для ИДЕАЛЬНОГО ТЕЛА

3 процедуры для красивой кожи

  • принимать ванны нужно не раньше чем через 1,5–2 часа после еды и значительных психических и физических нагрузок;
  • тонизирующие ванны принимайте утром или днём, а успокаивающие — вечером. Продолжительность тонизирующей утренней ванны должна быть не более 5–10 минут. 
  • температура воздуха в ванной комнате должна быть в пределах 20–22 °C;
  • если во время приёма ванны возникнут неприятные ощущения: головная боль, сердцебиение, ощущение раздражения, разбитости и т. п., процедуру необходимо немедленно завершить;
  • не следует принимать ванны ежедневно, лучше раз в 2–3 дня;

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Крахмальные ванны от угревой сыпи на лице и теле

  • Полкилограмма крахмала разведите в холодной воде и вылейте в готовую ванну. Курс — 15 ванн через день по 10–15 минут.

Молочно-крахмалычые ванны омолаживают кожу.

  • Два литра коровьего, а лучше козьего молока добавьте в тёплую ванну. Туда же добавьте 0,5 кг предварительно разведённого крахмала и 1 ст. ложку хвойного экстракта.

Йодобромные ванны

Рекомендуются при лишнем весе.

  • Купите в аптеке 250 г порошка бромида калия и 100 г порошка йодида натрия.
  • Смешайте их.
  • Перед ванной 2 ст. ложки смеси растворите в 1 стакане воды и вылейте в ванну.
  • Добавьте 2 кг поваренной, а лучше морской соли.
  • Тщательно размешайте.

Длительность процедуры 10–15 минут.

Курс лечения не более 15 ванн, периодичность — 1 раз в 2 дня.

Похудение и омоложение: 3 процедуры для ИДЕАЛЬНОГО ТЕЛА

Глиняные ванны

Глиняные ванны обладают очищающим, антисептическим, стимулирующим действием, поглощают токсины.

В одних видах глины более высокое содержание кремния (в виде кремнезёма), в других — алюминия (его оксида), это основные компоненты глин.

Некоторые глины содержат марганец и другие элементы.

  • Кремний стимулирует рост волос, обмен жиров, образование коллагена и костной ткани.
  • Алюминий обладает подсушивающими и вяжущими свойствами.
  • Марганец — подсушивающими и дезодорирующими.

Белая глина (каолин) содержит цинк и магний. Предотвращает выпадение волос, укрепляет ослабленные волосы. Хороший антисептик. Рекомендуется для тонкой, вялой, чувствительной кожи.

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Красная глина содержит железо и медь. Улучшает кровообращение, снимает аллергию. Подходит для чувствительной, склонной к воспалениям кожи.

Жёлтая глина содержит железо и калий. Выводит токсины и насыщает кожу кислородом. Рекомендуется для вялой кожи.

Серая глина содержит кремний. Увлажняет и тонизирует. Подходит для обезвоженной кожи.

Голубая глина — фосфат, железо, азот. Используется как противовоспалительное средство, а также для проблемной кожи и борьбы с облысением.

  • В ванне нужно тщательно размешать 400–500 г глины, принимать 15–20 минут, после чего ополоснуть тело водой без применения мыла и других косметических средств.

Кожа после такой процедуры становится гладкой и увлажнённой.опубликовано econet.ru.

Светлана Баранова, по книге «Защити своё тело. Оптимальные методы очищения, укрепления и оздоровления»

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Источник: https://econet.by/

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