9 эффективных упражнений при расстройствах женской половой системы

Эти упражнения успешно применяются при хронических воспалительных процессах половых органов, опущениях матки и влагалища...

Лечебная физическая культура успешно применяется при хронических воспалительных процессах половых органов, опущениях матки и влагалища, неправильном положении матки, функциональных расстройствах менструации и других заболеваниях половой системы.

1. Исходное положение — основная стойка.

Вставая на носки, руки вверх, потянитесь вверх, как бы берясь за канат, — вдох.

«Уроните» руки, наклоняясь расслабленно вперед, коснитесь руками пола — выдох.

2. Исходное положение — стойка ноги врозь, руки согнуты перед грудью (горизонтально).

Три пружинных движения руками в стороны-назад, пытаясь как бы соединить лопатки, три коротких акцентированных вдоха.

Рывок прямыми руками ладонями вверх с поворотом туловища и головы направо — выдох.

То же налево.

3. Исходное положение — руки в замок за головой.

Поднимая руки вверх и поворачивая ладони вверх, три пружинных наклона вправо, правой рукой усиливая наклоны туловища, — три акцентированных выдоха.

Руки не сгибайте, держите их точно вверх по отношению к туловищу.

Выпрямляясь, примите исходное положение — вдох.

То же влево.

4. Исходное положение—сидя на краю стула, с опорой руками о сиденье, а спиной о спинку.

«Велосипед» с широкими движениями ногами.

Дыхание не задерживайте. Выпрямляясь, опустите ноги, сядьте удобно, поглубже, расслабьте мышцы брюшного пресса и ног.

Примите положение «руки к плечам» и выполните одно движение руками так, чтобы в этом движении принимала участие вся грудная клетка.

Отводя локти назад, делайте вдох, сближая локти, — выдох.

Немного отдохнув, повторите «велосипед», делая движения ногами в обратном направлении.

Возможно, это вам удастся не сразу, но будьте настойчивы и терпеливы, и вы осилите трудности.

Закончив, повторите и дыхательные упражнения, тоже в обратном направлении.

5. Исходное положение — сидя на полу, ноги врозь пошире.

Наклонитесь вправо-вперед и коснитесь левой кистью правого носка — выдох.

Выпрямитесь как следует — вдох.

Сделайте то же самое влево. А затем, наклоняясь вправо-вперед, коснитесь левым локтем правого колена, то же, но правым левого (после выпрямления и вдоха).

6. Исходное положение — лежа на спине, руки в стороны, ноги согнуты, врозь, опора ступнями около таза.

Опустите ноги вправо до касания правой ногой пола, а левым коленом правой пятки — выдох, примите исходное положение и сделайте то же влево.

7. Исходное положение — лежа на животе. Поднимите левую ногу (прямую повыше) назад, а правую руку вперед, посмотрите на руку, задержавшись в этом положении 2—3 секунды.

Опустите ногу и руку, расслабьтесь, подышите.

То же другими конечностями.

8. Исходное положение — стоя лицом к стулу с опорой о спинку руками, одной или двумя в зависимости от ваших возможностей (если одной, то чередуйте: то правой, то левой).

Приседая, скользите одной ногой носком по полу в сторону — выдох.

Если сможете, обратным движением примите исходное положение — вдох.

Если трудно, то, присоединяя ногу, встаньте на обе ноги.

9. Исходное положение — основная стойка. Поднимите руки вперед. С силой сожмите кисти, напрягая руки.

Зафиксируйте это положение 2—3 секунды, пружинно разведите руки в стороны (два акцентированных вдоха), пальцы предельно с напряжением разведены.

«Уроните» туловище, расслабив поясницу, плечи, шею, руки.

Покачайте расслабленными руками от плеч — хороший выдох.

Повторите каждое упражнение, кроме «велосипеда», 4-6 раз.

Заниматься рекомендуется систематически, а не только в период менструации.

Прежде чем начать занятия, проконсультируйтесь с гинекологом.

Показания:

1) Сальпингоофорит хронический.

2) Неправильные положения матки: фиксированная или субфиксированная ретроверсия, ретрофлексия ( ретродевиация).

3) Инфантилизм (генитальный), гипоплазия матки.

4) Дисфункция яичников как следствие перенесённого воспалительного процесса женских половых органов.

5) Тазовые перитонеальные спайки, как следствие перенесённого воспалительного процесса или операции на матке и придатках.

Противопоказания:

1) Острые и подострые заболевания женских половых органов.

2) Сактосальпинкс.

3) Пузырно-кишечно-влагалищные свищи.

4) Злокачественные новообразования.

5) Доброкачественные образования матки и придатков.

6) Нарушение менструальной функции.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet