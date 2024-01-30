О чем может говорить боль в желудке после еды

Современный ритм жизни зачастую становится причиной того, что человеку некогда отдохнуть и нормально поесть в течение рабочего дня. В результате этого на завтрак - чашка кофе, на обед - фаст-фуд, а на ужин – все, что находится в холодильнике.

Боли в желудке – одна из самых распространенных жалоб. Они могут быть вызваны различными факторами, но игнорировать боль нельзя – это чревато последствиями.



Функции желудка

Желудок играет большую роль в жизнедеятельности организма. Всем известно, что без пищи человек жить не может. Начинается процесс пищеварения именно в этом органе – здесь пища расщепляется после прохождения по пищеводу. Некоторые вещества усваиваются в желудке, другие продвигаются дальше – в тонкий кишечник.

Если с желудком имеются проблемы, пища плохо расщепляется, и как следствие, большая часть полезных веществ не поступает в организм. А недостаток витаминов и элементов приводит к нарушению работы других органов и развитию различных заболеваний.

Переваривание пищи происходит при участии желудочного сока, вырабатываемого внутренними железами слизистой оболочки желудка, которую окружают мышцы желудка. В нем присутствуют соляная кислота, пепсин и слизь.

Соляная кислота оказывает антибактериальное воздействие и участвует в переваривании белков.

Пепсин также необходим для переваривания пищи, а слизь защищает стенки желудка от агрессивной соляной кислоты. В норме желудочный сок имеет состав, позволяющий эффективно расщеплять пищу, но не наносящий вред самому органу. Однако при некоторых условиях состав сока может изменяться.

Если выделяется больше соляной кислоты, чем нужно, она начинает воздействовать на стенки желудка. Если секреция кислоты снижается, пища плохо переваривается. Именно нарушения состава желудочного сока чаще всего ведут к появлению болей в желудке, хотя существуют и другие причины появления неприятных ощущений после еды.

Причины появления болей в желудке после еды

Нет такого человека, который бы никогда не ощущал боли в желудке. Пищеварительная система влияет на состояние организма в целом, поэтому если боли возникают регулярно, следует обратиться немедленно к врачу.

Чаще всего боли после еды возникают при таких заболеваниях, как: гастрит, язва желудка, полипы, стеноз привратника и пищевода, грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, рак. Может возникать и боль, не связанная с патологиями желудка.

Это такие болезни, как: язва двенадцатиперстной кишки, эзофагит, холецистит, панкреатит, желчнокаменная болезнь, колиты, запоры, диарея, гломерулонефрит и т.д.

Большая часть этих заболеваний опасна для жизни человека, поэтому затягивать с обследованием не нужно.

Гастрит

Современный ритм жизни зачастую становится причиной того, что человеку некогда отдохнуть и нормально поесть в течение рабочего дня. В результате этого на завтрак - чашка кофе, на обед - фаст-фуд, а на ужин – все, что находится в холодильнике. Желудок долго такого издевательства не выдерживает, и в итоге начинается гастрит с пониженной или повышенной секреторной функцией.

При хроническом гастрите боль обычно не отличается интенсивностью, но появляется во время еды или сразу же после нее. Из-за этого больные нередко боятся приниматься пищу, а длительное голодание еще больше усугубляет проблему.

Также часто присутствует чувство распирания и тяжести в эпигастральной области. Нередко боль после еды сопровождается отрыжкой, срыгиванием, тошнотой, неприятным вкусом во рту, изжогой.

Периодически возникают расстройства стула, которые могут стать причиной появления синдрома раздраженного кишечника.

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Другими симптомами хронического гастрита являются: утомляемость, слабость, раздражительность, бледность, сонливость, потливость после приема пищи, боли в сердце, скачки давления, нарушения ритма сокращений сердца, жжение в ротовой полости. При гастрите нужно наблюдаться у врача и следовать всем его назначениям, так как заболевание может перейти в язву желудка.

Язва желудка

При данном заболевании боли возникают в эпигастральной области. Интенсивность болей может быть различной, у некоторых пациентов она слабо выражена.

При язве желудка боль возникает не так быстро, как при гастрите – обычно через час-полтора после еды, но со временем усиливается по мере переваривания пищи, что происходит из-за выработки соляной кислоты.

Для данного заболевания характерно чередование периодов обострения и ремиссии.

Обострения обычно возникают осенью и весной. Для язвенной болезни характерны и следующие симптомы: отрыжки кислым содержимым, изжога, тошнота и рвота после еды, потеря массы тела.

Очень опасно возникновение резкой, острой, режущей, колющей боли в желудке. Она может служить признаком перфорации органа – образования отверстия, сквозь которое в брюшную полость попадает содержимое желудка.

Интенсивность болей в этом случае настолько велика, что у человека может развиться болевой шок. Перфорация желудка опасна для жизни и требует неотложного хирургического вмешательства.

Полипы

Это заболевание встречается редко. В основном его диагностируют во время обследований. Тем не менее, возможны такие симптомы, как тошнота и рвота после еды, тупая, ноющая боль в желудке, болезненные ощущения при надавливании на живот.

Синдром раздраженного желудка

В этом случае симптомы очень похожи на гастрит: изжога, тошнота, отрыжка, желудочные спазмы, чувство тяжести.

Появляются эти симптомы после еды и продолжаются несколько часов. Если вовремя не обратиться к врачу и не начать лечение, возможна заметная потеря веса и наступление дефицита питательных веществ в организме.

К синдрому приводит нерегулярное и неправильное питание. Первое, что нужно сделать при появлении вышеуказанных симптомов – сесть на специальную диету.

Необходимо избегать соленых, жирных, острых блюд. Все продукты должны быть диетическими и натуральными.

В рационе должны преобладать каши на воде, фрукты и овощи, супы (без мяса).

Первые пару дней лучше вообще воздержаться от пищи и пить только воду и сладкий черный чай. На третий день можно есть сухари и кисели.

Хорошо снимает раздражение аптечная ромашка – ее нужно заваривать как обычный чай, но без сахара.

Состояние может ухудшиться: на слизистой желудка могут образоваться кровоточащие язвы.

Обычно это возникает вследствие приема некоторых лекарственных препаратов, в первую очередь, обезболивающих и жаропонижающих.

Поэтому принимать лекарства нужно строго по инструкции – если написано до или после еды, то игнорировать предписание не стоит. В запущенных случаях в желудке может скопиться большое количество крови, которая выходит с рвотой.

Нередко изменяется цвет стула – он становится черным, что также свидетельствует о кровотечении. В такой ситуации необходимо срочно обратиться к врачу.

Гастроэзофальный рефлюкс

Если боль в желудке сопровождается изжогой, у больного подозревают гастроэзофагальный рефлюкс. При данной патологии соляная кислота из желудка поступает в пищевод, раздражает его и вызывает воспаление.

Для устранения неприятного чувства необходимо принять антацидный препарат, содержащий магний, кальций или алюминий.

Эти вещества способствуют снижению кислотности желудка и обволакивают слизистую пищевода, тем самым защищая ее.

Многие люди при возникновении изжоги начинают пить соду. Это действительно облегчает состояние на некоторое время, но питье соды - вредный способ избавления от изжоги, и гастроэнтерологи категорически не рекомендуют его применять. В результате смешения соды с соляной кислотой могут появиться отрыжка, вздутие живота, метеоризм, а слизистая органа начнет покрываться язвами.

Лучше использовать мел без каких-либо добавок. Достаточно пожевать небольшой кусочек, и изжога пропадает на длительное время.

При склонности к изжоге необходимо избегать соленой, копченой и жирной пищи, провоцирующей возникновение этих неприятных ощущений.

Боли при отравлениях и инфекционных заболеваниях

При пищевом отравлении симптомы зависят от того, что было съедено и в каком количестве. Обычно первые признаки проявляются через несколько часов.

К ним относятся: спазматические боли в желудке, тошнота, рвота, головокружение, головные боли, слабость, диарея.

При тяжелых отравлениях возможно значительное повышение температуры. При сильном отравлении нужно срочно обратиться к врачу.

Резкая боль в желудке и тошнота могут возникать и вследствие проглатывания щелочей, кислот, агрессивных химических веществ.

Симптоматика схожа с острым гастритом, в тяжелых случаях наблюдается шоковое состояние или потеря сознания.

При отравлении химическими веществами нужно немедленно вызвать «скорую», так как возможен летальный исход!

Тошноту, рвоту, сильные боли в желудке, усиливающиеся после еды, диарея могут являться признаком инфекционных заболеваний. Среди них есть болезни, опасные для жизни человека. Если данные симптомы появились внезапно и возникают или усиливаются после каждого приема пищи, нужно обратиться к специалисту.

Рак желудка

Боль в желудке после еды характерна и для рака. Другими признаки онкологии являются: уменьшение аппетита, тошнота, рвота (иногда с кровью), похудение, анемия, отвращение к мясу, изжога, чувство переполненности даже после малого количества пищи, увеличение объема живота, бледность кожи.

Боли слабые, но возникают часто. Это опасное для жизни заболевание. Если начать лечение на начальных стадиях, выздоровление наступает в большинстве случаев. Чем раньше будет диагностировано онкологическое заболевание, тем больше шансов на благополучный исход.

Панкреатит

Начинается острый панкреатит с боли в верхней области живота, которая может длиться несколько дней. Боль постоянная и довольно сильная, увеличивается во время еды. Часто болезненные ощущения распространяются на область спины.

О развитии панкреатита также свидетельствуют похудение, учащение пульса, повышенная температура, тошнота, рвота, вздутие живота, чувствительность передней брюшной стенки при нажатии.

В тяжелых случаях происходит обезвоживание организма, понижается артериальное давление. Больные с острым панкреатитом выглядят ослабленными и истощенными.

Со временем поджелудочная железа утрачивает возможность вырабатывать ферменты, необходимые для расщепления пищи, поэтому затягивать с лечением не стоит.

Язва двенадцатиперстной кишки

Боли возникают в подложечной или эпигастральной области, их легко спутать с болью в жеудке. У половины больных отмечаются слабо выраженные болевые ощущения, а у трети - боль мучительная, колющая, сосущая и схваткообразная.

Для данного заболевания характерно появление болей спустя два и более часов после еды. Беспокоят больных и «голодные боли», возникающие по ночам. Усиливаются болевые ощущения при длительном перерыве между приемами пищи, при употреблении кислых и острых блюд, алкоголя. Характерным признаком является сезонность: обострения обычно происходят весной и осенью.

Употребление маринадов, черного хлеба, консервов, грубой растительной пищи приводит к более быстрому появлению боли, тогда как картофельное пюре, молочные каши, отварные рыба и мясо способствуют уменьшению боли или даже ее исчезновению.

Самый опасный симптом – появление острой боли в надчревной области, сопровождающейся потливостью, бледностью, иногда – потерей сознания. Это может быть признаком перфорации органа, что требует срочного хирургического вмешательства.

Дуоденит

При воспалении тонкой кишки (дуодените) боль может проецироваться на переднюю брюшную стенку в область желудка. Болевые ощущения весьма значительные. Возникновение болей большинство пациентов связывает с едой. Для заболевания в острой стадии характерны слабость, тошнота, рвота, повышенная температура, болезненность при прощупывании эпигастральной области живота.

Заболевание обычно проходит самостоятельно через несколько дней, но повторные случаи могут привести к хронической форме. Также возможны такие осложнения, как острый панкреатит, перфорация стенки кишечника, кровотечение.

Для хронического дуоденита характерны постоянные ноющие боли, чувство распирания и тяжести в верхнем отделе живота после еды, снижение аппетита, тошнота, рвота и болезненность при прощупывании.

Гастродуоденит

Это воспалительная болезнь двенадцатиперстной кишки и желудка, иногда возникающее в случае запущенного гастрита. Боль в этом случае интенсивная, располагается вокруг пупка и в подложечной области, возникает в течение часа после приема пищи. Иногда пациенты жалуются на тяжесть в животе, отрыжку с кислым вкусом.

Воспаление желчного пузыря

Многие заболевания желчного пузыря (холецистит, ангиохолит, дискинезия и т.д.) локализуются в правом подреберье, отдавая в область желудка.

При любых проблемах с желчным пузырем необходимо придерживаться назначенной диеты. Боль обычно возникает после употребления копченых, соленых и жирных блюд, мороженого, халвы, шоколада, поэтому от данных продуктов стоит воздержаться.

Пилороспазм

Это заболевание возникает вследствие спазма привратника, расположенного у места перехода желудка в двенадцатиперстную кишку. Оно в основном поражает людей, страдающих нарушениями деятельности нервной системы, например, неврозами.

В этом случае боли в эпигастрии появляются примерно через 15 минут после еды.

Спустя полчаса начинается многократная рвота, которая продолжается до тех пор, пока желудок практически полностью не опустошается. Эти приступы наблюдаются почти после каждого приема пищи.

Это заболевание опасно тем, что пища не может усваиваться, организм не получает необходимых витаминов и минералов, человек стремительно худеет. Если вовремя не обратиться к врачу, возникнет обезвоживание и общее истощение.

Синдром раздраженного кишечника

В данном случае происходит раздражение слизистой кишечника. Боль возникает примерно через час после приема пищи. Для этого заболевания характерны расстройства стула, чувство наполненности кишечника, метеоризм, вздутие живота. Обычно болевые ощущения исчезают после дефекации.

Лечение болей в желудке

Несмотря на то, что сегодня большинство препаратов можно свободно купить в аптеке, заниматься самолечением все же не стоит.

Лечение должно проводиться согласно диагнозу, а его может поставить только врач.

Например, больной подозревает, что у него гастрит.

Это заболевание делится на вида: с повышенной и с пониженной кислотностью. Соответственно, необходимо принимать препараты, или понижающие, или повышающие кислотность.

Определить тип гастрита может только врач после проведения обследования, неправильный выбор препарата только усугубит проблему.

Диагноз гастроэнтеролог ставит на основании результатов обследования.

Чаще всего назначают эзофагогастроскопию и ультразвуковое обследование.

Для получения достоверных результатов из рациона за неделю до обследования необходимо исключить кофе, острые блюда.

На ночь каждый день нужно принимать выписанное врачом слабительное средство. За 12 часов до эзофагогастроскопии стоит отказаться от пищи, и за 5 часов – от воды.

Ультразвуковое обследование абсолютно безболезненное, однако с его помощью можно только оценить общее состояние слизистой оболочки, точный диагноз поставить невозможно. Если же в органе будут находиться газы, то обследование ничего не покажет.

Поэтому за неделю до процедуры стоит начать питаться кисломолочными продуктами, кашами на воде, отварными овощами. За 12 часов до УЗИ стоит отказаться от пищи, и за 5 часов – от воды.

Исходя из результатов обследований, врач назначает лечение. Обязательно нужно соблюдать рекомендованную врачом диету, без этого эффекта от лечения не будет.

Простые правила профилактики

Необходимо правильно питаться, ограничить употребление жареных, жирных, острых и соленых блюд.

Есть следует понемногу, небольшими порциями, но каждые несколько часов, не допуская появления сильного голода.

На ночь лучше не переедать – ужинать рекомендуется легкими продуктами.

Еду нужно хорошо пережевывать, торопиться не стоит – крупные куски могут травмировать пищевод и желудок, вызывая его раздражение и воспаление.

Нерегулярное питание и употребление тяжелой пищи – главная причина развития многих заболеваний пищеварительной системы.

После еды не стоит сразу ложиться отдыхать или садиться перед телевизором. Хотя бы минут 10 лучше пройтись, например, помыть посуду и убрать со стола.

Вообще, малоподвижный образ жизни вреден для всего организма. опубликовано econet

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