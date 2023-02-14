Скорая помощь при признаках старения лица

Эти простые упражнения являются настоящим эликсиром молодости для кожи и всех мышц лица. Освоить технику не составит особого труда, а пользы она принесет много!

Эти простые упражнения являются настоящим эликсиром молодости для кожи и всех мышц лица. Освоить технику не составит особого труда, а пользы она принесет много!

Этот вид массажа лица описан в книге Эвелин Гантер Печот «Гимнастика лица по-французски».

Выполняется он очень просто и занимает пару минут. В отличие от точечного самомассажа, выполнение которого требует запоминания точек, инструкции хлопкового массажа легко освоить за один раз.

Хлопковый массаж лица

Эвелин — профессиональный косметолог. Хлопковый массаж она советует выполнять смолоду, практически при любых признаках старения лица:

Утончение кожи.

Ослабление упругости волокон кожи.

Вырождение коллагена.

Отделение верхних слоев кожи от нижних.

Потеря тонуса некоторыми частями лица.

Ослаблении мышц.

Старении выражения лица.

Напряжение некоторых участков лица.

Эффекты использования укрепляющего похлопывания:

Лучшее впитывание крема. Это очень важно при сухой или запущенной коже лица.

Упругость всего лица и шеи.

Улучшение кровообращения и дыхания кожи.

Лучшая и более свежая кожа.

Естественный румянец.

«Даже если не собираешься ничего серьезного делать со своим лицом, — говорит Эвелин, — ты должна, по крайней мере, делать укрепляющие похлопывания. Это является настоящим эликсиром молодости для кожи и всех мышц лица».

Способ выполнения:

наложить на лицо крем;

плоской правой ладонью хлопать левую сторону шеи;

поменять ладони и хлопать другую сторону шеи;

верхней стороной ладони хлопать подбородок (это движение хорошо отработать);

опушками пальцев похлопывать низ лица, продвигаясь от подбородка в сторону ушей;

ударять с каждым разом все выше в направлении носа вдоль щечно-носовой складки;

удары должны быть более деликатными под глазами;

легкие хлопки по лбу. Лицо и шея должны покраснеть. Сила ударов сначала должна быть слабая или умеренная.

Необходимо ее увеличивать постепенно так, чтобы до очень сильных ударов дойти через два месяца, а может и год.

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Правила безопасности

Укрепляющие хлопки, тем не менее, не должны быть болезненными.

Силу удара необходимо подобрать для индивидуальной чувствительности кожи.

Мышцы лица должны быть расслаблены.

Сначала необходимы 2 — 3 минуты на удары подушечками пальцев, пока кожа не покраснеет, позднее покраснение всего лица и шеи можно будет достичь за неполную минуту.

Укрепление сосудов

Если кровеносные сосуды слабые и быстро лопаются, то необходимо начинать с еще более слабых ударов и медленнее их усиливать. Не стремитесь к тому, чтобы кожа покраснела сразу. Кровеносные сосуды укрепляются одновременно с ударами по коже, и удары могут быть со временем сильнее.

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И еще!

Не забывайте про красивую осанку, внутреннюю улыбку и благожелательный настрой во время выполнения упражнений! Успехов!

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