​Какой ВКУС в какое время лучше есть

КАК принимать пищу по времени в соответствии с ее вкусом, как вкус может повлиять на характер, а также какие заболевания грозят человеку, если он употребляет тот или иной вкус в не свойственное ему время.

Питание имеет огромное значение в жизни человека.

Пища, которую мы едим, воздействует не только на наше физическое тело, но и на наше состояние сознания в целом.

По этой причине очень важно изучать, как правильно питаться.

Одним из показателей питания в благости является то, что каждый продукт употребляется в отведенное ему время, когда он наиболее полезен, а его усваиваемость максимально эффективна.

То же самое можно отнести и к вкусам.

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Мы знаем, что в аюрведе и питании в частности выделяют 6 основных вкусов:

сладкий,

соленый,

горький,

вяжущий (терпкий),

острый,

кислый.

Знание и умение сочетать вкусы и правильно их употреблять

Это большая наука, которая издревле практикуется в индийской медицине и которая, к сожалению, отсутствует в западной.

В этой статье мы рассмотрим, КАК принимать пищу по времени в соответствии с ее вкусом, как вкус может повлиять на характер, а также какие заболевания грозят человеку, если он употребляет тот или иной вкус в не свойственное ему время.

Сладкая пища

Сладкую пищу лучше всего употреблять с 6 до 9 утра.

Желание есть сладкое в это время означает оптимизм и склонность к прогрессу. В это время энергия поднимается вверх.

Желание есть сладкое в обед означает, что человек привык жить за чужой счет.

Увлечение сладкой пищей в обеденное время снижает оптимизм, защитные силы организма, развиваются хронические болезни, так как сладкий вкус, употребляемый в это время, сильно увеличивает "выводную" жизненную силу.

Изгоняющие движения, проходящие в кишечнике, мочевом пузыре, матке, семенных гландах и порах во время высвобождения кишечника, мочевого пузыря, менструаций, извержения семени, потоотделения и любых других видов выделений происходит в результате деятельности "выводной" жизненной силы.

Если человек любит поесть сладкое вечером, значит, он разочарован в жизни, не способен поддерживать оптимистичное настроение.

Сладкое на ночь ведет к гормональным нарушениям (особенно у женщин), нарушению обмена веществ, лишнему весу, депрессии, так как от сладостей на ночь деструктивная энергия опускается вниз.

При переедании сладкого на ночь следующий день для человека просто потерян; он не сможет вовремя встать, будет вялым и несобранным.

Вяжущий или терпкий вкус

Вяжущий, или терпкий вкус характерен для зерновой пищи, некоторых овощей.

Если человек ест терпкую (вяжущую) пищу в обед, это помогает накоплению в организме праны, дает ему способность трудиться и не уставать.

То же самое можно сказать про зерна.

Замечено, что желание есть много мучной (зерновой) пищи утром говорит о сильном психическом напряжении человека, которое чаще всего проистекает от жадности, стремления к деньгам, накопительству.

Жадный человек также очень любит жирную пищу.

Употребление зерновой пищи с утра ведет к износу организма, снижению иммунитета, вялости, разбитости, а вечером — к перенапряжению из-за избытка праны, невозможности расслабиться и, как следствие, к курению.

Подобные закономерности существуют и при употреблении слишком рано или слишком поздно пищи, обладающей терпким вкусом.

Кислый вкус

Пища с кислым вкусом, съеденная в обед, обладает способностью снимать психическое напряжение, способствует усилению огня пищеварения и лучшему усвоению пищи.

Утром кислый вкус повышает психическую чувствительность: человек становится нервным, эмоциональным.

Съеденная рано утром, кислая пища на уровне грубого тела способствует развитию аллергических реакций и воспалительных процессов.

Употребление кислого вкуса вечером свидетельствует об обидчивости; он отягощает прану и расстраивает организм, вызывает плохие мысли, мнительность.

Острый вкус

Острый вкус в обед дает активность, огненную природу, способность добиваться успеха, склонность глубоко постигать жизнь и ее законы.

Пристрастие к острой пище с утра говорит о едкости ума, язвительности, склонности остро замечать недостатки окружающих.

Часто такие недостатки характера в сочетании с острой пищей приводят к различным заболеваниям пищеварительной системы (острый панкреатит, холецистит, язвенная болезнь желудка и т. д.).

Употребление острого вкуса по вечерам приводит к заторможенности, снижению способности сконцентрироваться, психическому напряжению и раздражительности.

Соленый вкус

Соленый вкус лучше всего употреблять в обеденное время, тогда оноказывает тонизирующее воздействие на прану, дает способность долго трудиться без устали.

Чрезмерное употребление соленого вкуса по утрам вызовет сильное перенапряжение организма, склонность к гипертонии, болезням нервной системы.

Если есть стремление трудиться с настроением быстрого достижения результата, то обычно это вызывает вредную привычку поесть соленого на ночь.

Соленый вкус сильно тонизирует, поэтому при употреблении его в вечернее время увеличивается психическое напряжение, нарушается ночной отдых.

Сон такого человека будет прерывистым и чутким. Все это приводит к снижению защитных сил организма и нервному истощению.

Горький вкус

Употребление горького вкуса в обеденное время ведет к увеличению психической способности преодолевать трудности.

Тот, кто склонен есть горькое с утра, боится трудностей, легко впадает в депрессию и будет подвержен болезням, связанным с надрывом.

Человек, погруженный в горе, будет склонен употреблять горькое по вечерам. опубликовано econet

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