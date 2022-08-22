Тыквенно-кокосовый суп: веганский рецепт

Постный тыквенно-кокосовый суп с карри действительно потрясающий и простой в приготовлении. И веганский. Но вы даже не узнали бы этого, если бы мы не сказали. Этот суп настолько кремовый и ароматный, что вы никогда б не догадались, что он не содержит хотя бы сливки или масло.

Постный тыквенно-кокосовый суп с карри действительно потрясающий и простой в приготовлении. И веганский. Но вы даже не узнали бы этого, если бы мы не сказали. Этот суп настолько кремовый и ароматный, что вы никогда б не догадались, что он не содержит хотя бы сливки или масло.

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Карри - это восхитительный выбор для классического тыквенного супа. При подаче можно украсить небольшим количеством свежей зеленой кинзы. Также её можно добавить в сам рецепт, она придаст ещё более сильный аромат супу.

Семена тыквы также отлично подойдут для подачи!

Суп-пюре из тыквы

Ингредиенты:

1½ столовой ложки кокосового масла

700 г свежей тыквы, нарезанной кубиками

морковь -3 шт, нарезанной кубиками

1 стебель сельдерея, нарезанный кубиками

1 маленький лук, нарезанный кубиками

1 маленькое яблоко, нарезанное кубиками

1 столовая ложка крупной соли

1 столовая ложка свежего натертого имбиря

1 зубчик чеснока, измельчённый

½ столовой ложки молотого кориандра

2 столовые ложки красной пасты карри

2 щепотки белого перца

3½ стакана овощного бульона

1 стакан кокосового молока

Приготовление:

В кастрюле разогрейте кокосовое масло.

Добавьте нарезанную тыкву и обжаривайте в течение 2 минут.

Затем добавьте морковь, сельдерей, лук, яблоко, соль, пассируйте в течение 5 минут. Добавьте имбирь, чеснок, кориандр, белый перец и красную пасту карри в кастрюлю и готовьте еще 1 минуту.

Уменьшите огонь и залейте овощным бульоном.

Накройте крышкой, варите 30 минут, пока все овощи не станут мягкими.

Снимите с огня и дайте ему остыть в течение как минимум 20 минут.

Используя погружной (или обычный) блендер, перебейте овощи, консистенция должна быть однородной.

Снова поместите суп на огонь, добавьте кокосовое молоко. Доведите до кипения. Попробуйте, отрегулируйте вкус, добавив больше соли и специй, если понадобится.

Подавайте горячим! Наслаждайтесь!

Готовьте с любовью! econet.ru