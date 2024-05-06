Когда наши эмоциональные потребности удовлетворяются на 100%, тогда мы не ищем ответа о смысле жизни. А вот когда все стабильно, хорошо, тепло и сыто, вот тогда и начинаются «ума шатания» в виде поисков ответов на вопросы о смысле жизни и предназначении.

Как то я всерьез задавалась вопросом о смысле жизни. И меня, после долгих изысканий, вполне удовлетворил такой ответ: смысл жизни – в поисках способов удовлетворить свои эмоциональные потребности. Этот ответ снял мои вопросы о том, что смысл жизни в «детях», «в работе», «в заботе о ближнем» не каждому подходят.

Про смысл жизни и эмоциональную дороговизну

А вот то, все мы без исключения ищем способы удовлетворить свои эмоциональные потребности от рождения до смерти – не вызывает никаких сомнений. И вот тут и способы у всех разные. Кто-то ищет их в детях, кто-то в работе, а кто-то в заботе о близких. Но, так как люди взрослеют, приобретают опыт, меняются взгляды на жизнь и сами эмоциональные потребности происходит вот что. В какой-то момент человек понимает, что что-то стало обходиться ему эмоционально дорого.

И дороговизна тут может быть из двух крайних состояний.

1. Эмоционально дорого, потому что человек или занятие или работа или отношения вызывают слишком много эмоций, зачастую негативных, и человек ощущает переизбыток эмоций.

Так, например, уходят с надоевшей работы, где только треплют нервы, с коллективом – как на войне, с начальством – хуже, чем на войне.

Так уходят из отношений, когда партнер перекормил эмоциями, упреками, скандалами, истериками.

Так бросают какое-то дело, если там одни сплошные неприятности, неудачи, разочарования.

Человеку становится эмоционально дорого обслуживать все это, он постоянно напряжен. Напряжение все больше начинает сказываться на качестве жизни. Человеку становится проще исключить из жизни источник напряжения, чем тратить и дальше на него эмоции.

2. Эмоционально дорого, когда человек или занятие или работа или отношения не вызывают достаточного количества эмоций, или вообще уже не вызывают эмоции.

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Если работа или отношения похожи на тепленькое болотце, в котором годами ничего не меняется, то человек начинает ощущать себя в них как деревяшка.

Нет эмоций, нет развития, нет жизни. Все тихо и спокойно. Ближе к смерти. Заставить себя оставаться в таком состоянии это значит отказаться от «большого и удивительного мира», отказаться от интересных и захватывающих приключений, от эмоционального обогащения, от светлого будущего.

Не факт конечно, про приключения-то. Но воображение же рисует радужные картинки. И обеднять себя на эмоции не хочет никто.

И тут «дорого» от того, что оставаясь в месте или в отношениях, где с эмоциями беда, человек платит слишком высокую цену за это безобразие. Опять же это начинает напрягать, а значит нужно убирать источник напряжения.

И да, обычно мы не ищем ответ на в общем то философский вопрос о смысле жизни в момент рождения ребенка, смерти близкого, сильных радостных событий или несчастий.

Потому что в такие моменты эмоциональные потребности удовлетворяются на 100%.

А вот когда все стабильно, хорошо, тепло и сыто, вот тогда и начинаются «ума шатания» в виде поисков ответов на вопросы о смысле жизни и предназначении. Не так ли?опубликовано econet

Автор: Ольга Цыбакина

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