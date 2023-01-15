Суть женских конфликтов: ЧТО женщины делят между собой

Суть женского конфликта – желание младшей женщины психологически отделиться от матери (сепарация). Старшая женщина подсознательно стремится сохранить младшую в статусе, ниже чем собственный, как придаток, с одной стороны, и для удержания власти, с другой.

«Рука, качающая колыбель, правит миром». «Ночная кукушка дневную перекукует». О чем всё это? На первый взгляд, о женском влиянии на мужчину. Ведь что же еще делить женщинам, когда нет распродаж: только мужчин. Казалось бы…

Власть. В л а с т ь. Навластвоваться всласть. Есть в этом что-то, пробирающее до самых печёнок и «распаляющее» солнечное сплетение. И на языке смакуется, будто слаще во рту становится без халвы.

Женщины конфликтуют за ресурсы

В этой статье пойдет речь об истинной сути чисто женских конфликтов, которые только на первый взгляд из-за мужчин. По факту, женщины делят между собой… власть.

Если вы пилите кухню или мужчину (мужа-сына-внука) – статья окажется для вас жизненно-важной.

Что делать мужчинам, попавшим под женский перекрестный огонь? Одни предпочитают всегда вставать на сторону матери, другие игнорируют важность конфликта, обесценивают его, дескать – «пустые бабьи разборки от нечего делать».

Все чисто женские конфликты укладываются в токсичную матрицу

Существует огромная разница между поведением мужчин и женщин в однополых конфликтах. Чем ближе психологическая дистанция у женщин, тем жестче конфликт. Чем более чужды мужчины друг другу – в градации родной-свой-чужой, тем безжалостнее столкновение. Между родными мужчинами тоже бывают конфликты, впрочем – они особого толка, могут внезапно прекратиться с последующим примирением, а могут длиться годами.

Почему?

Женщины конфликтуют за добытые ресурсы, находящиеся дома: продукты, вещи, дети, муж, пространство. Мужчины – за то, что находится где-то, «на дикой» территории, у чужих.

Конфликт, мать-дочь, невестка-свекровь — это один и тот же конфликт между не равными по возрасту женщинами.

Суть конфликта – желание младшей женщины психологически отделиться от матери (сепарация).

Старшая женщина подсознательно стремится сохранить младшую в статусе, ниже чем собственный, как придаток, с одной стороны, и для удержания власти, с другой.

Жажда власти – это следствие внутренней нехватки ресурсов. Эфемерное ощущение собственной ущербности, отсутствия молодости, красоты, здоровья, ухоженности, богатства. Данная тема достойна отдельной статьи.

А вот у младшей, задача, стать настоящей женщиной, но не копией – придатком собственной матери. Для этого ей сначала нужно начать подражать отцу и открыть для себя «мир мужчин», примерить паттерны мужского поведения. Это происходит потому, что в психике запечатлены две основные фигуры – отцовская (или замещающая отца) и материнская.

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В этом психологическом состоянии она способна встретить мужчину, создать свою территорию, обозначить границы. Это будет именно взрослый муж, а не «сынок» и не «папик».

Чтобы успешно пройти все эти этапы, женщине нужна интуиция. Это в корне меняет подход к жизни с позиции «будь что будет», на «дай-ка я посмотрю, что всё это значит». Это освобождает женщину от роли покорной жертвы.

Кроме интуиции, необходимо глубокое и качественное осознание, что происходит, куда дальше рулить и зачем. Здесь будет весьма кстати взаимодействие с психологом.

Если у вас конфликт с младшей женщиной – дочерью или невесткой = вы играете социальную роль для лучшей сепарации. А если вас это сильно бесит и напрягает, значить вы сами не сепарировались.

Вы мать. Если у вас не пройден сепарационный конфликт с матерью, вы будете проходить его с вашей дочерью. Чем жестче вы будете «воспитывать» и «требовать» – тем яростнее ваша повзрослевшая годами (а не психикой) дочь будет сопротивляться и «не слушаться».

Вы дочь. Если вас до чёртиков достали нотации и указания на то, как вам быть и жить, куда складывать свои вещи – а вы не хотите их складывать от этого еще больше – и всё ждете позволения иметь своё мнение, свой шкаф для вещей, своё право убирать или не убирать вовсе – ждать этого вы можете до пенсии. До тех пор, пока вы всё это не начнёте делать сами, не дожидаясь указаний, вы не преодолеете сепарационный конфликт.

Идя на конфликт, осознавайте, что вы выясняете отношения не с реальным человеком, а со своим внутренними комплексами.

На бытийном уровне – это означает либо жить отдельно, либо отдалиться эмоционально от матери.

Вы сестра и подруга. Это скорее война территорий между равными по возрасту. Здесь помогает мужское поведение. Сначала показать свою твердость, а потом подружиться. Простраивать свою территорию. Нельзя давать никакой слабины. Но и не переходить на грубость, не превращаться в агрессора.

Если две равные по психологическому возрасту женщины друг у друга вырывают мужчину, то он не предпочитает ни одну из них. Кого он выбирает? Продолжение этой ситуации…чтобы быть «призом» для каждой, и получать от обеих и энергию, деньги, знаки внимания, секс, пироги…

Если вы невестка или свекровь. По сути, вражда между ними идентична конфликту с матерью и дочерью, только жёстче.

Как в ситуации такого конфликта поступает мужчина? Многие всегда становятся на сторону матери. Почему? Всё очень просто: в большинстве случаев, он сам не отсепарировался от матери – именно если всегда на стороне матери. Что с этим делать – осознавать и сепарироваться. Не с целью – навсегда перебежать на сторону жены, а научиться вставать на свою сторону. Что делать матери – побуждать сына к сепарации, к принятию самостоятельных решений. Что делать жене – обращаться к психологу, рассматривать ситуацию с разных сторон, находить решения.

Рассмотренная диспозиция древняя, она была и будет всегда и у всех. Прохождение такого конфликта предусмотрено эволюционной программой развития женщины. Другой вопрос - как его пройти, с какими трудностями и потерями. Для налучшей быстроты, легкости и экологичности прохождения – обратитесь к психологу, не занимайтесь самодеятельностью. опубликовано econet

Автор Марика Бения

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