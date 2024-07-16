Я больше НЕ боюсь остаться ОДНА

Однажды мне стало искренне скучно надоело оценивать саму себя, вписываться в какие-то вычитанные в интернете правила о том, какая должна быть женщина, что должна чувствовать, чем заниматься, как правильно любить мужчину.

Мне 31. Я свободна. У меня нет детей. И пока не планирую. Многие мои ровесницы в похожей ситуации паникуют, считают себя неполноценными, «недоженщинами». Если честно, я и раньше в глубине души считала, что если женщина долго не состоит в серьезных отношениях, не имеет семьи, то с ней что-то не так.

Теперь я не боюсь

Будучи замужем, я себя находила более правильной что ли, хотя и не ощущала себя особенно счастливой. Вообще, сколько себя помню, я связывала счастье с наличием у себя любимого мужчины. Мне на самом деле казалось, что, если меня никто не любит, то я как-то не очень. А если даже меня и любят, но я не сильно люблю в ответ – то я эгоистка, которая не ценит того, что имеет.

Мое ощущение себя в основном зависело от того, с кем в отношениях я состою и насколько эти отношения меня удовлетворяют. В кругу моих подруг на самом деле разговоры строились в основном вокруг одной темы – где найти достойного мужчину и как его удержать.

Всегда в фоне был страх остаться в итоге одной, так и не создав «полноценную» семью, перебирать партнеров, но не найти того самого «единственного». Этот страх двигал меня искать информацию о том, как правильно строить отношения, какой нужно быть, чтобы понравиться, как обтесать свой противоречивый характер. Благо, ведических лекторов много на просторах интернета. Ну и некоторые психологи-мужчины на моем профессиональном пути поддерживали идеи об удобной «женственности». Слушая все эти советы и применяя их на себе – я теряла себя и страдала. Оставаясь одна без партнёра, я пугалась и считала себя неполноценной. Вообщем, был настоящий замкнутый круг.

Были, правда, в моем окружении женщины, которые проще относились к жизни, к себе, к мужчинам. Их больше интересовало как будто что-то другое – хобби, карьера, саморазвитие. Меня это все тоже интересовало всегда, но не так, как тема отношений. И я завидовала этим женщинам, их способности легко относиться ко всему. Мне тоже так хотелось, но у меня не получалось.

Даже не знаю, благодаря чему я поменялась, и что именно на меня повлияло. Но как-то постепенно я пришла к тому, что мое счастье не зависит ни от кого, кроме меня. Вроде и раньше я это понимала – такое убеждение избитое, только ленивый сейчас не пишет про личную ответственность за свою жизнь. Но в какой-то момент я абсолютно четко, без капли сомнений каждой клеточкой своего тела и разума осознала, что, чтобы со мной ни происходило, с кем бы я ни была, одна или в паре, в карьере или в творчестве, бедная или богатая – я все равно буду у себя одна и имею право проживать жизнь счастливо.

Мне просто надоело оценивать саму себя, вписываться в какие-то вычитанные в интернете правила о том, какая должна быть женщина, что должна чувствовать, чем заниматься, как правильно любить мужчину. Мне вдруг стало в этом искренне скучно.

Я поняла, что не буду находиться в неподходящих мне отношениях из страха остаться одной. Я больше не боюсь этого самого одиночества. В нём, как минимум, можно оставаться честной с самой собой. Я верю, что и в отношениях можно, просто это сложнее.

Вообще, быть честной с собой – случайно стало моей главной задачей. Мне не хочется и у меня уже не получается уговаривать себя что-то потерпеть, где –то ужаться, чтобы быть «мудрее» и сохранить отношения ради самих отношений. Мне стало не стыдно быть женщиной несовершенной с непростым характером, местами категоричной и делающей то, чего хочется, а не то, что ожидают другие.

Я с любопытством и удивлением замечаю, как моя неудобность начала действовать на некоторых окружающих меня мужчин, особенно тех, кто претендует на отношения со мной. Я услышала, что я слишком принципиальная, что должна быть помягче, что у меня не свойственный женщинам сильный характер, что я должна быть мудрее и больше молчать, понимать, не спорить, не придираться, «видеть суть» и т.д. Почему-то посыпались бесчисленные непрошенные советы, какой я должна быть.

Я это для себя расцениваю, как проверку на прочность, верность своим убеждениям. Ведь еще пару лет назад я могла всерьёз начать искать проблему в себе, стараться быть удобнее, мягче, чтобы мужчины были довольны. Чтобы сохранить отношения. Сейчас тоже есть важность и ценность отношений. Но не за счёт себя. Не за счёт того, что я должна перестать свободно дышать, говорить и действовать, так, как чувствую.

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Внутри себя я приняла мысль, что меня, неудобную, могут оставить. Оставить те, кого люблю, кем дорожу. И это их выбор, их право, их жизнь. Я это уважаю. Но право быть собой я уважаю не меньше. Я тоже имею право увеличить дистанцию или вообще прекратить отношения с тем человеком, который мне интересен, но нарушает мои границы, либо делает что-то такое, с чем я не могу смириться. Я поняла, что отношения – это постоянный выбор.

Огромное счастье, когда вам двоим по пути, и вы делаете один выбор. А если нет? Если принципиально расходитесь в основополагающих вопросах? Ломать себя, в надежде, что партнёр оценит? Уговаривать партнёра, чтобы он изменился в угоду твоим личным убеждениям?

Я не осуждаю тех женщин и мужчин, которые из –за страха остаться одними, без любви партнёра, выбирают предавать себя. Я их понимаю, потому что сама проживала это. Но сейчас эта история вышла для меня из тени и стала понятна.

Если я чётко осознаю, чего хочу – я это и выбираю. Если мои убеждения расходятся с убеждениями другого – пытаюсь договориться. Если не получается – слушаю себя, насколько мне важно придерживаться своего взгляда.

Бывают вещи, которыми я могу поступиться ради партнёра без ущерба себе. Но есть убеждения, в которых не подвинусь никак. Я не буду мириться с насилием, с пристрастием к выпивке или наркотикам, азартным играм, с пренебрежительным отношением к себе, неуважением, привычкой не выполнять обещания и другими вещами.

Если со своим настоящим либо потенциальным партнёром здесь я не достигаю согласия – что ж, значит, нам не по пути. Не хочу никого изменять, но и изменять себе я не буду. Возможно, я никогда не встречу того, с кем у меня всю жизнь будет понимание и согласие. Я приняла эту когда-то очень пугающую и от этого невыносимую для меня мысль.

Теперь я не боюсь. Знаю, что в любом случае буду счастлива.

И что любить могу разных людей и даже тех, с кем рассталась. Но не страдать в этом, а благодарить за то хорошее, что было и идти дальше с любовью в сердце. Ведь моя способность любить зависит не от конкретного мужчины, а от меня самой – тоже важное открытие.

И я как-то успокоилась. Приняла свой непростой противоречивый характер. Приняла, что цена ему – риск быть оставленной любимым мужчиной (но не факт, что любящим). Но оно того стоит. Всё-таки у меня одна жизнь. И я её рискну прожить так, как чувствую, пусть даже кому-то или многим это покажется неправильным. опубликовано econet

Автор Алевтина Грицышина

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