Вежливость: совершенно необходимая вещь

Добрые и открытые люди делают мир гораздо лучше. Язык, жесты и поступки свидетельствуют о том, что мы хотим преподнести все самое лучшее другим людям. Потому что только так мы чувствуем себя лучше, а не потому, что мы преследуем скрытые интересы.

Вежливость — это личностная ценность. Конечно, детей обучают базовым правилам вежливости и этикета, но нужно, чтобы они умели применять их осознанно. Это совершенно необходимая вещь.

Сделать мир чуточку лучше

Вежливость — это синоним доброго и уважительного отношения к другому человеку. Если все люди будут вежливыми, наладить отношения будет намного проще.

Вежливость дарит позитив тебе и окружающим

Вежливость помогает нам сделать каждый день нашей жизни намного более приятным. Простые «спасибо», «как дела» и «пожалуйста» помогают нам лучше понимать друг друга и усилить эмоциональную связь с окружающими.

Кроме того, это позволяет нам уважительно относиться к другим людям и не позволяет нам случайно нанести им оскорбление.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Почему некоторые люди пренебрегают вежливостью

Вежливость — это не только несколько формальных правил, которым нас научили в детстве. Очень хорошо, что ты даешь людям выйти, прежде чем войти в дверь, уступаешь место, благодаришь и слушаешь не перебивая, но вежливость — это нечто большее.

Благодаря вежливости весь мир становится лучше.

Тот, кто не вежлив, не сопереживает другим людям. Кроме того, такие люди часто высокомерные гордецы.

Вежливость позволяет нам подстроиться под других людей. Человек с недостатком образования захочет, чтобы все подстраивались под него.

Пирс Массимо Форни, доктор и профессор университета Джона Хопкинса в Балтиморе, США, провел социальное исследование, которое он описал в своем труде под названием: “Выбирая цивилизованность: 25 правил благоразумного поведения».

По мнению доктора Форни, недостаток вежливости время от времени приводил к вспышкам общественной агрессии. Он также может указывать на психологические проблемы или эмоциональную незрелость.

Типы вежливости

Оказывается, существует два типа вежливости. Стивен Левинсон, ученый, который специализируется на социальных отношениях, выделяет следующие типы вежливости:

Отрицательная: связана с попыткой защитить себя и использованием следующих конструкций «если вас не затруднит», «если вы не против, я хотел бы…».

Положительная: стремление наладить отношения с окружающими.

Позитивная вежливость выходит за рамки простого уважения. Язык, жесты и поступки свидетельствуют о том, что мы хотим преподнести все самое лучшее другим людям. Потому что только так мы чувствуем себя лучше, а не потому, что мы преследуем скрытые интересы.

Что значит быть вежливым?

Иногда удивительно внезапно встретить незнакомого человека, который предлагает нам помощь и очень любезен с нами. Поначалу мы удивлены таким поведением и думаем, что дать взамен. Нам кажется, что спонтанная вежливость — это что-то странное. Тем не менее, она существует. Добрые и открытые люди делают мир гораздо лучше.

Вот несколько советов, которые помогут тебе быть вежливой и открытой:

Используй уважительные слова, которые указывают на высокий уровень эмпатии: «я понимаю» .

Проявляй искренний интерес , старайся, чтобы другим людям было хорошо.

Будь искренней. Не позволяй вежливости превратиться в рутинные и ничего не значащие приветствия.

Имей в виду, что ложь всегда заметна.

Вежливость и уважение к другим людям должны быть искренними и эмоциональными. Очень сложно сопереживать человеку, когда мы прячем свои чувства.

Старайся дарить людям улыбку и свое хорошее настроение и ты сможешь сделать мир чуточку лучше.опубликовано econet

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet