Вежливость: совершенно необходимая вещь

Добрые и открытые люди делают мир гораздо лучше. Язык, жесты и поступки свидетельствуют о том, что мы хотим преподнести все самое лучшее другим людям. Потому что только так мы чувствуем себя лучше, а не потому, что мы преследуем скрытые интересы.
Вежливость — это личностная ценность. Конечно, детей обучают базовым правилам вежливости и этикета, но нужно, чтобы они умели применять их осознанно. Это совершенно необходимая вещь.
Вежливость — это синоним доброго и уважительного отношения к другому человеку. Если все люди будут вежливыми, наладить отношения будет намного проще.
Вежливость помогает нам сделать каждый день нашей жизни намного более приятным. Простые «спасибо», «как дела» и «пожалуйста» помогают нам лучше понимать друг друга и усилить эмоциональную связь с окружающими.
Кроме того, это позволяет нам уважительно относиться к другим людям и не позволяет нам случайно нанести им оскорбление.
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Вежливость — это не только несколько формальных правил, которым нас научили в детстве. Очень хорошо, что ты даешь людям выйти, прежде чем войти в дверь, уступаешь место, благодаришь и слушаешь не перебивая, но вежливость — это нечто большее.
Благодаря вежливости весь мир становится лучше.
Пирс Массимо Форни, доктор и профессор университета Джона Хопкинса в Балтиморе, США, провел социальное исследование, которое он описал в своем труде под названием: “Выбирая цивилизованность: 25 правил благоразумного поведения».
По мнению доктора Форни, недостаток вежливости время от времени приводил к вспышкам общественной агрессии. Он также может указывать на психологические проблемы или эмоциональную незрелость.
Оказывается, существует два типа вежливости. Стивен Левинсон, ученый, который специализируется на социальных отношениях, выделяет следующие типы вежливости:
Позитивная вежливость выходит за рамки простого уважения. Язык, жесты и поступки свидетельствуют о том, что мы хотим преподнести все самое лучшее другим людям. Потому что только так мы чувствуем себя лучше, а не потому, что мы преследуем скрытые интересы.
Иногда удивительно внезапно встретить незнакомого человека, который предлагает нам помощь и очень любезен с нами. Поначалу мы удивлены таким поведением и думаем, что дать взамен. Нам кажется, что спонтанная вежливость — это что-то странное. Тем не менее, она существует. Добрые и открытые люди делают мир гораздо лучше.
Вот несколько советов, которые помогут тебе быть вежливой и открытой:
Вежливость и уважение к другим людям должны быть искренними и эмоциональными. Очень сложно сопереживать человеку, когда мы прячем свои чувства.
Старайся дарить людям улыбку и свое хорошее настроение и ты сможешь сделать мир чуточку лучше.опубликовано econet
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Источник: https://econet.by/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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