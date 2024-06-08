Стерпится – слюбится, или Почему нельзя жить с НЕлюбимым человеком

Одиночество - отнюдь не худший вариант, если на противоположной стороне весов находятся отношения, основанные на привычке.
Есть множество причин, заставляющих пары вступать в отношения. Страх одиночества занимает в этом списке далеко не последнее место.
одиночество - отнюдь не худший вариант, если на противоположной стороне весов находятся отношения, основанные на привычке. Сегодня мы поговорим о том, почему нельзя жить с нелюбимым человеком.
Общество и современная культура поселили в сознании многих людей представление о том, что одинокие мужчины или женщины не могут быть счастливыми. У вас перед глазами - пример родителей, более «удачливых» друзей. И все они наперебой интересуются, когда ждать радикальных изменений в вашей жизни. Однако это представление в корне неверно. Просто из-за того, что рядом с вами будут другой человек, вы не обретете счастья.
Для идеального союза с кем-то необходимо одно большое условие – любовь
Представьте, что будет, если брак не основан на чувствах?
Впуская к себе в дом другого человека, вы ограничиваете свою жизнь, свои права, но вместе с тем приобретаете дополнительные обязанности. Вы оба будете стараться жить по шаблону, ограничивая собственные желания и потребности, только потому что так принято, и «все так делают». С другой стороны, вы ограничиваете желания и потребности другого человека. Теперь вы оба вынуждены приспосабливаться друг к другу.
В таких условиях жизнь без чувств похожа на ад, где каждый из партнеров хочет остаться наедине с собой, чтобы вздохнуть, наконец, свободно. Поймите, что поиск партнера не является эквивалентом успеха или признаком вхождения во взрослую жизнь.
Одинокий человек волен поступать так, как хочет, и у него есть главное: свобода выбора. В настоящее время, как альтернатива обычному семейному укладу, существует сразу несколько вариантов отношений. Люди активно практикуют союзы без штампа в паспорте, гостевые браки и «любовь на расстоянии». Навсегда связывать свою судьбу с другим человеком стоит только лишь тогда, когда вы понимаете, что делаете жизнь друг друга лучше. Если же вашу пару преследуют конфликты и неудовлетворенность, рано или поздно такой союз исчерпает себя.
Отношения без любви не устраняют необходимости регулярных встреч с друзьями или родственниками партнера. Вы будете выполнять все эти правила этикета, и вам будет сложно проникнуться к совершенно чужим людям истинной симпатией. Когда человек одинок, в любой момент он может покинуть вечеринку, сославшись на неотложные дела. Никто не станет держать его.
Если он жаждет общения, он идет в бар и разговаривает там с незнакомыми людьми. И совершенно неважно, увидит он своих новых компаньонов еще когда-нибудь или нет. Ему не нужно каждый раз оглядываться на партнера или ловить на себе укоризненные взгляды родственников.
Поступив так или иначе, он не заденет чьи-то чувства. Люди, живущие в мегаполисах, ежедневно видят несколько сотен лиц, они вообще могут не считать себя одинокими. Перед вами открыты все двери, и нет никакой причины связывать себя прочной веревкой с человеком, который по большому счету вам безразличен.
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Когда вы хотите выбрать обновку, вы несете в примерочную сразу несколько вещей. Когда вы примеряете на себя модель чужой идеальной жизни, никто не даст гарантий, что эта модель подойдет «как влитая».
Постепенно вы начнете ощущать, что существуете в моделируемой реальности. Это ощущение приводит к чувству опустошения и неудовлетворенности. Сами отношения не приносят счастья на блюдечке с золотой каемочкой. Вероятно, об этом вас никто не предупредил.
Два человека, которые живут друг с другом – это просто сумма двух людей. Если вы поймете, что обратной дороги нет, а ваши отношения основаны на лжи и обмане, вы будете ощущать себя гораздо более одиноким. опубликовано econet
Автор Инга Кайсина
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Источник: https://econet.by/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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