ЗОЛОТЫЕ КЛЮЧИКИ К ДЕТСКОЙ ДУШЕ 

Душа ребенка подобна золотому ларцу. И ключиков этому ларцу два - открывать «золотой ларец души» следует аккуратно и одновременно!

Так как же сделать так, чтобы поведение ребенка было хорошим? Как избавить себя от постоянных упреков от учителя (воспитателя) в том, что ваш ребенок: «так плохо себя вел», «плохо спал», «плохо играл с детьми»… Как взрастить в ребенке уверенность, смелость и оптимизм; воспитать его свободным от чувства неполноценности, зависти к другим и страха перед неудачами; как ему обрести здоровую и уравновешенную личность?

ПРИЧИНЫ ПЛОХОГО ПОВЕДЕНИЯ

Почему мой ребенок себя так ведет? Это некорректно поставленный вопрос!

Почему мы – взрослые и умные, познавшие много премудростей и разнородных теорий, так себя ведем?

Ты что-то сделал: помыл посуду, подмел пол? Вот здесь ты не домыл «кусок» тарелки!

Подмел пол, а на шкафах только пыли прибавилось!

Ребенок потерпел неудачу? Так и знал, ты ничего не можешь сделать сам! Ты делаешь это неправильно, а то – неверно! Это ты виноват в этом!

Ребенок пытается быть полезным? Ты что, нельзя! Ты сейчас все испортишь! Ты можешь сломать это! НЕТ! НЕТ! НЕТ!

Он принес по математике «четвёрку» в дневнике? Мы с тобой весь вчерашний вечер зубрили и разбирались, а ты не смог заработать «пятерку»!

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Чтобы ребенок начал себя плохо вести, и вообще был уязвлен и обижен, делайте следующие вещи:

Чаще используйте в общении слова отрицательного толка: «Нет», «Нельзя», «Никогда»…

Почаще «причиняйте» ему вину…

Не принимайте его таким, каков он есть сейчас…

Обесценивайте все его начинания…

Критикуйте и порицайте его…

Он просто обязан быть постоянной уязвлен и обижен…

Он должен потерять себя, своего естественного ребенка.

ЦЕЛЬ ПЛОХОГО ПОВЕДЕНИЯ - ПРОПОВЕДЬ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Чего хочет ребенок? Чего хочет малыш, когда плачет, ноет, кусается. Чего же добивается ученик нежеланием делать домашние задания, выступать у доски, участвовать во внеклассных мероприятиях?

Цели детского поведения фактически не осознанны. Не осознают эти цели не только дети, но и взрослые. Поэтому, взрослые-воспитатели реагируют конкретно на поведение, а не на чувства, которыми оно вызвано. И это, несомненно, тупик. Поняв цели действий ребенка (ДЛЯ ЧЕГО? ЗАЧЕМ?), можно адекватно реагировать на его нежелательное поведение.

Чего же хочет ребенок?

Все идеально и просто! Ребенок нас – родителей, значимых взрослых, зовет к себе, приглашает познакомить нас с самым нежным и сокровенным, он хочет открыть нам свою душу!

Но все чаще, мы не идем!

И тогда ребенок начинает себя вести очень глупо, бессмысленно, нелепо, своими поступками навлекая на себя еще больший гнев и негодование своих родителей и воспитателей!

Мы в сердцах восклицаем: « О Боже!».

«Ибо когда человек своею мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Потому что немудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков» (ср. Библия, Новый Завет, 1 Коринфянам 1: 21-25)

ЗОЛОТЫЕ КЛЮЧИКИ К ДЕТСКОЙ ДУШЕ

Душа ребенка подобна золотому ларцу. Причем для ребенка ларец сей открыт всегда, а вот для взрослого нет. Детский ларец души можно взломать силовыми методами, такими как: крики, побои, насилие… Но тогда, это будет корявая, покоробленная и пробитая коробка, и душа эта не будет спокойной и здоровой! Так уж мы устроены, что ключики к нашей душе можно подобрать. Это несложно! Но вот ключиков этих должно быть два, и открывать «золотой ларец души» следует аккуратно и одновременно!

Ключик первый - принадлежность

Здесь стоит поставить акцент на очень важном моменте: чувство принадлежности и фактическая принадлежность – это не одно и то же. Это чувство не возникает автоматически с рождением. Чтобы сформировать чувство принадлежности, родителям необходимо потрудиться.

Самое главное для ребенка – чувствовать, что он часть общества, в котором живет, что его место в этом обществе настолько надежное, что никто не сможет сместить его. Где же ребенок попытается достичь этого ощущения? Конечно же, в своей семье! Это и есть базовое ощущение, что он часть семьи!

Ребенок ощущает себя часть своей семьи лишь тогда, когда понимает и осознает то, что он любимый, желанный, нужный, он имеет собственные достижения и чувство самоуважения.

Как этого достичь? Залить «крепкий бетонный пол отношений» с ребенком, основными компонентами крепости которого будут:

Безусловное принятие самого ребенка, поддержка и одобрение, обучение его ответственности, совместное выполнение общих дел, взаимоуважение с сохранением границ.

Ключик второй – здоровые интеракции

Зрительный контакт

Взглядом можно передать разнородные чувства – любовь, удивление, нежность, уважение. Так же, взглядом можно показать свою враждебность, удивление, злость или ненависть.

Очень часто мы смотрим на ребенка, в его глаза только тогда, когда даем ему задание или наставление, когда ругаем его, а должны, в идеале, смотреть на ребенка так часто, как только есть минутка, возможность, мгновение. Должны смотреть в его глазки по-дружески и с любовью…

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Часто родители, как учителя, пытаются наказать ребенка, избегая зрительного контакта. «Уйди с глаз моих прочь! Не желаю тебя видеть!». Ребенок болезненно переносит такие наказания. Ведь ребенок, после совершения некого акта непослушания, пробует ретироваться, желает получить прощение и проверяет, гневаются ли на него родители. Ребенок заглядывает в глаза мамы или папы, стараясь навязать зрительный контакт с ними. Если взрослые не отвечают на этот сигнал, то дают ребенку понять, что любовь к нему, не является безусловной.

Взгляд в глаза ребенку, должен стать навыком и инструментом транслирования принятия, а не дисциплинарным средством для детей.

Физический контакт

Ребенку необходимы родительские прикосновения. Следует использовать шанс этот при каждом удобном случае: прикасаться к ребенку, обнимать его, гладить… Отсутствие прикосновений для ребенка, может привести к тому, что дети перестанут просить и стремиться к такой форме контакта. Точнее, они будут ожидать прикосновений еще больше и еще сильнее, но спрячут эти желания очень глубоко, и будут расти в уверенности, что родители не любят их в полной мере и что они сами не заслуживают любви.

Не следует забывать, что физический контакт должен соответствовать возрасту ребенка и обстоятельствам, а так же, что основной целью прикосновений является удовлетворение потребностей ребенка, а не взрослого.

Исключительное внимание

Исключительное внимание, сконцентрированное на ребенке, требует от родителей времени. Здесь взрослому следует определиться: «Что для меня важнее? Карьера? Работа? Hobby? Телевизор? Дом? Быть может, дети?».

Дети, у которых не удовлетворяются потребности во внимании, будут стараться добыть себе исключительное внимание «кривым» способом. И ребенок быстренько превратится в гадкого утенка, начнет вести себя вызывающе.

Ребёнок поймет, папа, мама или учитель занимаются им тогда, когда ведешь себя громко, агрессивно и вызывающе…

Чтобы этого избежать, следует дать детям свое внимание и свое время и не только тогда, когда они сами этого добиваются. Время для исключительного внимания может быть и очень коротким, но ребенок должен чувствовать, что в эту минуту он для своих родителей самый важный в мире!

Пусть не одни важные и исключительные дела не перевесят для родителей приоритетного дела – воспитание в ребенке здоровой и уравновешенной личности.

«Мы так легко и беззаботно рождаем детей, но так мало мы заботимся о создании человека! Мы все тоскуем о каком-то прекрасном человеке. В нашей воле помочь ему явиться на земле! Так израсходуем же нашу волю, чтобы он явился скорее, и, может быть, мы будем вознаграждены за это счастье видеть среди нас юных предтеч того, о ком так давно тоскует наша душа.» Максим Горький. опубликовано econet.ru.

Автор Виталий Булыга

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