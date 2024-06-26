Мягкие шаги к сердцу мужчины

Активные и не очень, спортивные и женственные, строгие и хохотушки, менеджеры и повара, брюнетки и блондинки, - все хотят мужской любви и ее проявлений.

Улыбайтесь!

Активные и не очень, спортивные и женственные, строгие и хохотушки, менеджеры и повара, брюнетки и блондинки, - все хотят мужской любви и ее проявлений. Любая женщина тает от слов “единственная”, “любимая”, “ты моя душа”, “я мечтал о тебе всю жизнь”, “я тебя никому не отдам”.

Ох, сколько всяческих манипуляций, ухищрений используют женщины, чтобы хоть на сантиметр приблизиться к этим словам и чувствам.

Если мы посмотрим на женщин, которые, сегодня слышат все это и счастливы в отношениях, будет крайне сложно найти у них общие черты или действия....Но если бы вы наблюдали и помогали менять жизни и отношения в течение 15 лет, вы бы немножко увидели те проявления, которые помогли многим дойти до той самой мужской любви, а не быстрой потере интереса, раздражению и конфликтам на “ровном” месте. Итак, делюсь.

Пойдем от обратного. Ладно?

Давай представим, что ты пришла в магазин за нужной тебе вещью, тебя неприветливо встречает разнузданного вида продавец. Ну, вот так бывает. Вот все равно ей, что тебе нужно, продаст она тебе товар или нет, она закатывает глаза, причмокивает губами. Как тебе?

Теперь представим, что ты пришла в ресторан. Заказ у тебя берет хороший человек официант, очень заинтересованный, с неаккуратными ногтями, в замызганном фартуке и с грязными волосами. Как ты?

Ты выбираешь няню для своих детей. Приходит сухая зануда, которая монотонно бормочет про развитие, правила, деньги, часы работы, и ты не видишь ни одной эмоции, ни улыбки, ни участия, заученный текст?

На работе тебе дают напарника или напарницу, которые без умолку рассказывают тебе все о себе, о своих друзьях, родственниках, об интригах, перипетиях их жизни. Постоянно. У тебя есть свои дела, но он или она постоянно требуют твоего внимания, мнения, поддержки? Обижается на твою занятость, а потом опять тараторит про кого-то…

Ты знакомишься с парнем, который обожает плюшевые игрушки, гель для волос, ласковые словечки и иногда плачет от трепета или обид. Какое у тебя будет ощущение?



1. Внешность не главное, а самое главное



Как у тебя, у меня, так и у любого человека есть возможность и выбор, мы будем ими пользоваться. Если у меня есть выбор купить красивую сумку или не красивую, скорее, я выберу первый вариант.

Также и мужчина при выборе спутницы выберет красивее, потому что это легче и приятней, во-первых, во-вторых, мужчины не верят, что красивый внутренний мир может быть в некрасивом обрамлении.

Сложно представить мужчину, который подошел бы к неопрятной женщине с грязными волосами, прыщами во все лицо и сказал: - Прекрасная незнакомка! Не расскажете ли Вы мне про свой внутренний мир, очень хочу с Вами судьбу связать.

Шаг первый - научись, прежде всего, выделять, любить свои внешние достоинства

Уход за своей внешностью мужчиной будет оценен больше, чем котлеты по супер рецепту, но с чесноком под ногтями.



2. Улыбаться тоже надо учиться!



Я что, дура улыбаться всем подряд? Так и хочется спросить, - зачем всем подряд, ты что, дура?

Когда ты захочешь убедиться в ненависти к тебе женщин, сходи на какую-нибудь лекцию и постой на месте лектора, посмотри внимательно на слушательниц. В лучшем случае, тебе улыбнется 1% из 100%. И это женщины в безопасных и даже комфортных условиях, они пришли получать знания и, очевидно, что, чем более открытыми они будут, тем легче усвоят знания. Но не тут-то было. Большинство женщин первую половину лекции пепелят взглядом холодной ненависти так, что можно было бы ее использовать на поле брани устрашителями врагов. Самое удивительное, что после этого, в перерыве, одна-две из них подойдут и скажут, что им очень интересно! Вот никогда бы не подумала, правда! Для меня это всегда удивительно, такая степень несоответствия внутреннего состояния и внешнего. А мужчине? Как можно догадаться по каменному лицу о том, что ей было бы приятно познакомиться? Вам же самим не особо приятно с нелюбезными продавцами.

Ответ прост. Многие не умеют улыбаться. А когда мы чего-то не умеем, мы этого боимся. Хорошая новость: есть выбор - бояться дальше или научиться. И, Боже упаси, не учись с незнакомыми или неприятными людьми. Учись сама. Через каждый час, по напоминанию в телефоне - улыбайся себе, хочешь в зеркало, хочешь без. В любом случае будет теплее и одним страхом меньше. А, в лучшем случае, ты будешь владеть своей улыбкой, как оружием, против которого сложно устоять.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!





3. Куда мне деть свой ум? Я не блондинка!



Многие женщины, убежденные в своей силе и уме, исключают любые проявления женственности, что само по себе глупо.

- Меня просто боятся мужчины!

- Я тебе больше скажу, тебя и женщины боятся. Больше, конечно, боятся твоей принципиальности и правильности.

Такая категория женщин, в принципе, все делает по правилам; косметолог там, педикюр, платье трендовое, книжки читает. Но… она - солдат. По уставу!

В чем проблема? В кайфе, в свободе, в удовольствии, в комфорте, в смехе от радости. Не бывает отношений без свободы внутренней, которая начинается с позволения себе, между всеми правильными штуками, наслаждаться тем, что действительно нравится! Танцы, пение, кулинария, шоппинг, флористика, мотоциклы, театр, шампанское, туфли, подруги, альпинизм, плавание, лекция, путешествия, рисование - но не для галочки, а для того, чтобы раствориться в этом так, как когда-нибудь вы вдвоем растворитесь в свободе ваших чувств. Ух!

4. Корабли лавировали, лавировали, да не вылавировали

Научись отвечать ровно на те вопросы, которые вы обсуждаете, или тебе задает их партнер. Никогда лишние аргументы, даже самые аргументированные не возбуждали мужчин. Никогда лишняя трескотня не была ценной и важной информацией. Прекрати развлекать окружающих своим мнением на все темы подряд. Это раздражает.

Научись задавать вопрос:

- Что я от него конкретно ожидаю?

Активность, внимание, проявления любви, уважение - это все не конкретно.

Кино, цветы, ужин, прибить полку, секс - это конкретно! И когда ты начнешь обсуждать с ним планы, просто включи в них любой конкретный пункт. Мужчина будет только рад.

Когда же ты не понимаешь, для чего мужчина тебе что-то говорит или ведет себя, на твой взгляд, странно, задай ему конкретный вопрос:

- Чего ты от меня ожидаешь?

И если получишь внятный ответ, постарайся его принять. Если же муть всякую: “ты должна чувствовать”, “а сама догадаться не можешь?” и т.п., без раздумий займись собой. Ну, если, конечно, нет желания поковыряться в своей неполноценности, так как с мутью за другим не приходят.

5. Научись любить секс

Секс - это не работа и не обязанность. Секс - это результат общения мужчины и женщины. Секс без результата, а просто потому что - это как розочка без торта, вкусно, но мало.

Конечно, есть много тренингов на тему техники и философии секса, но пока ты не будешь сама знать и чувствовать, что тебе нравится в сексе и как, никакой тренинг тебе не поможет. Мастурбация - это инструмент для изучения своих фантазий и тела, своих особенностей.

Ничто так не стимулирует мужчину, как женский оргазм, чувственный, искренний, здоровый. Для начала научись расслабляться, изучай тело и свои реакции, фантазируй. опубликовано econet

Автор Анна Иотко

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet