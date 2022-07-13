Каждый из нас в каждый момент времени находится там, где ему нужно быть, и проигрывает ту ситуацию, которая нужна ему...

С энергией недовольства связана распространенная проблема – опозданий. Человек, который постоянно опаздывает или постоянно переживает о том, что может опоздать (что по сути одно и то же), находится во власти энергии недовольства.

Истинные причины опозданий

Если он действительно опаздывает, то бывает крайне недоволен собой, хоть может и не показывать виду.

Если все-таки приходит вовремя, то это достигается ценой неимоверных усилий, потерей сил или хорошего настроения. Силы забирает недовольство, которое пришлось преодолеть. Вроде пришел вовремя, а довольства все равно нет.

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И снова спросим себя: а как ведет себя человек уравновешенный? Неужто никуда и никогда не опаздывает? Или просачивается сквозь автомобильные пробки при помощи эзотерических техник?

Просто такой человек не теряет равновесия из-за опоздания. Он чувствует, что во сколько бы он ни пришел, он всегда ко времени.

В действительности так оно и есть. Каждый из нас в каждый момент времени находится там, где ему нужно быть, и проигрывает ту ситуацию, которая нужна ему. Опоздал человек на лекцию, пропустил половину, но услышал то единственное, что ему сейчас очень нужно, получил ответ на свой вопрос. Даже когда кажется, что вот уже точно, всё, опоздал, поезд ушел, а человек остался на перроне, все равно он вовремя: он опоздал сесть на поезд, но успел остаться для чего-то более важного.

Если опаздывают к вам

Теперь рассмотрим ситуацию наоборот: когда опаздывают к вам.

Опоздание всегда вызывает раздражение у того, кто ждет. Конечно, время, которое человек проводит в тягостном ожидании, он мог бы провести с пользой для себя. Раздражение – это проявление той же энергии недовольства, и потому оно также отнимает силы и лишает хорошего настроения.

Если к вам опаздывают все и всюду, то придется признать, что недовольство переполняет вас до предела, и окружающие указывают вам на эту проблему таким вот неприятным способом. Отпустив эту энергию из себя, вы перестанете провоцировать других опаздывать и вводить вас в недовольство.

Если же к вам опаздывает исключительно один и тот же человек, то это указывает на некорректность в ваших с ним взаимоотношениях: где-то идет передача результата на тонком уровне от вас к нему. И ваша задача – с этим не соглашаться.

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Как можно поменять ситуацию?

Если это дорогой вам человек, нужно договариваться и в чем-то приспосабливаться друг к другу. Распространенный пример из нашей практики – жена вечно опаздывает, муж вечно ждет и вечно недоволен. В этой ситуации стараться нужно обоим: жене учиться собираться заранее, мужу строить планы с учетом особенностей супруги.

Другое дело, если этот человек – не ваш партнер. Тогда вам нужно, во-первых, высказать свою точку зрения. И если человек не пытается идти навстречу, то выравнивать с ним отношения иначе: либо отказываться от взаимодействия с ним, либо отвечая той же монетой. Критерием является способность не потерять энергию, то есть, в данном случае – остаться довольным.опубликовано econet.ru

Автор Дина Волсини

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