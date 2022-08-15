5 фактов о человеческих эмоциях, о которых вы не знали

Люди наделены одной из самых сложных эмоциональных структур в мире. Что касается воспитания детей, то начиная с подростков, которые закатывают глаза, выражая презрение, и заканчивая малышами, кричащими от раздражения, у нас крайне редко бывают эмоционально спокойные моменты.

Люди наделены одной из самых сложных эмоциональных структур в мире. Что касается воспитания детей, то начиная с подростков, которые закатывают глаза, выражая презрение, и заканчивая малышами, кричащими от раздражения, у нас крайне редко бывают эмоционально спокойные моменты.

Созреванию требуется время и терпение

Что же нам делать с детскими эмоциями? И вообще, по какой причине дети такие эмоциональные?

Психология развития продолжает собирать недостающие кусочки мозаики эмоций, проливая свет на понимание детской эмоциональности и необходимой помощи от взрослых в этом вопросе. Ведущий нейробиолог В.С.Рамачандран утверждает, что эмоциональное развитие человека так же сложно устроено, как и развитие логического мышления. Так что в понимании эмоций есть несколько ключевых моментов, которые не до конца правильно истолковываются. Рассмотрим основные пять моментов.

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1. Эмоции и чувства – это не одно и то же

Мы часто используем слова «эмоция» и «чувство» как синонимы, но они означают разные явления. Эмоции – это исходные импульсы, химические реакции и биоэлектрический потенциал, возникающие в нас, когда что-то из окружающей обстановки приводит нас в активное состояние. В человеческом мозге существует сложная эмоциональная система, которая обрабатывает возбуждение, толкающее наш организм к действиям.

Чувства же состоят из названий и слов, которые мы используем для описания этого эмоционального возбуждения. Чувство является субъективным определением того, что произошло в нашем теле и привело нас в активное состояние. Способность определять собственное эмоциональное состояние и давать ему название в виде чувства – это уникальная особенность человека, которая позволяет нам общаться друг с другом и получать ответ на свои потребности. Одним словом, эмоциями мы называем те исходные импульсы, которые нас возбуждают, а чувствами обозначаем эти импульсы посредством языка, сообщая другим людям о своём состоянии.

2. Эмоции являются частью бессознательного

Фрейд утверждал, что существует эмоциональное бессознательное, которое влияет на поведение человека. Со временем он оставил попытки доказать его существование, потому что у него не было инструментов и технологий для изучения мозга. Я думаю, Фрейд с огромным удовольствием изучил бы сегодняшние открытия нейробиологии, подтверждающие то, что мы не всегда отдаём себе отчёт в том, какие эмоции привели нас в возбуждение.

Люди обладают эмоциональным бессознательным, к которому мы не всегда можем получить доступ, и на это есть веские причины. Эмоции должны выполнить определённую работу. Они заставляют нас решать проблемы и при необходимости менять ситуацию. Осознавание в нашей эмоциональной системе является роскошью, ведь эта система была создана для того, чтобы обеспечивать удовлетворение наших потребностей. Плачущий ребёнок не всегда осознаёт, чего ему не хватает. Но это не препятствует его эмоциональной системе подавать сигналы бедствия, чтобы привлечь внимание ухаживающих за ним взрослых, которые смогут ему помочь. Короче говоря, эмоции не представляют собой проблему - они как раз пытаются её решить.

3. Эмоции не всегда выражаются в той ситуации, которая их породила

Эмоции вырываются из наших детей в самых неожиданных ситуациях и в самые неподходящие моменты. Эмоции могут сдвигаться во времени, например, когда наши дети взрываются раздражением после школы или становятся возбуждёнными перед отходом ко сну. Это не ошибка, а часть сложной схемы, которая обеспечивает выход эмоций в безопасной обстановке. Для детской эмоциональной системы часто оказывается предпочтительнее подавить сильные эмоции в школе, так как показать ровесникам то, что ты чувствуешь, не всегда бывает разумно.

Выражение эмоций может проложить себе дорогу в любое время и в любой обстановке, иногда бурные реакции происходят в ответ на незначительные происшествия. Временной сдвиг эмоций может сбивать взрослых с толку, потому что они не могут понять причину, по которой их ребёнок вдруг взбесился. Эмоциональная система во многом похожа на скороварку. Если нам приходится слишком подавлять эмоции или если возникла возможность их выпустить, крышка может слететь.

4. Эмоции нужно выражать

Эмоции наполняют нас энергией, их задачей является сподвигнуть нас на действия, которые обеспечат удовлетворение наших потребностей. Их можно выражать разными способами, чтобы дать выход эмоциональной энергии. Дети выражают эмоции, когда они играют, двигаются, кричат, танцуют или разговаривают. Из-за своей незрелости они не всегда контролируют способ выражениях своих эмоций, ими просто движет импульс «выплеснуть всё наружу».

Взрослые, кажется, верят в то, что если ребёнку дать возможность выражать свои эмоции, то он может потом никогда не остановиться. Эта идея о том, что выражение эмоций ведёт к ещё большим эмоциональным проблемам, является ошибочной и исходит из непонимания природы эмоций, которые, прежде всего, стремятся к выражению. Именно помогая ребёнку «выплеснуть всё наружу» и излить заключённую в них эмоциональную энергию, мы снова приводим детей к успокоению. Самые большие проблемы создаются не выражением эмоций, а отсутствием их выражения.

5. Эмоции могут исчезнуть

Очевидно, мы придерживаемся ложного предположения о том, что всегда способны ощутить наши уязвимые эмоции. К сожалению, это не так, и наука не поддерживает данную точку зрения. Например, дети могут обидеться, но выглядеть при этом незатронутыми. У них могут отсутствовать слёзы, даже в тех ситуациях, которые должны были бы их сильно расстроить. Подростки (и взрослые) часто не чувствуют стыда, попадая в неловкое положение. Эмоциональная система при необходимости может подавлять сильные эмоции, и наше сознательное восприятие не будет об этом знать. Подобные явления – это не ошибки в системе, наоборот, так проявляется её активная работа, которая не позволяет уязвимым чувствам выйти на поверхность. У мозга есть свои причины для того, чтобы отключать эмоции, но в долгосрочной перспективе это создаёт препятствия для здорового развития. Когда сердца черствеют, нашей задачей становится снова вернуть им мягкость.

Карл Юнг сказал, что человеческая психика – это одно из самых невероятных для нашего понимания явлений. Я с ним совершенно согласна. Загадки нашего мозга, начиная со сложного устройства эмоциональной системы, – это то, что делает людей такими уникальными. Эмоциональная незрелость ставит перед взрослыми непростые задачи в воспитании детей, потому что малыши часто будут приходить в возбуждение. А их эмоциональные реакции могут будоражить и нас. Целью родительства должно стать – не впадать вместе с детьми в эмоциональную незрелость, а помнить, что созреванию требуется время и терпение. опубликовано econet.ru

@ Дебора Макнамара

Перевела: Ирина Маценко

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