Когда догоняет собственная совесть, оставляя во рту привкус горечи и отшелушивая позолоту с собственного образа - вот с этой горечи и начинается что-то иное...

- Я начала понимать, что бывают мужчины, которым можно верить, когда они говорят о своих чувствах по отношению к женщинам...

"Бывают" - думаю я, а на душе - горечь, смешавшаяся с воспоминаниями... О девушке, склонившей на плечо голову, и грустно говорящей: "Мне кажется, что чем ближе мы к городу - тем отдаленнее становишься ты". А я - "нет, что ты". А на самом деле - да.

С этой горечи и начинается что-то иное...

И исчезаю потом, и не отвечаю на длинное письмо, присланное ею из другого города. И спустя много лет пишу что-то с извинением в только что появившиеся соц.сети, но она молчит. Или о девушке, которую слушаешь и с которой общаешься только потому, что тебе нужен секс, но ты при этом врешь и себе, и ей. А потом "вдруг" интерес пропадает, и ты снова исчезаешь, говоря себе "это всего лишь секс" - и старательно выдавливая из сознания мысль о том, что для тебя может и так, а для нее - нет, и ты об этом знал.

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Грусть и сожаление от всех этих своих манипуляций, вранья себе и другим - чтобы урвать желаемое, но при этом остаться хорошим в своих глазах. И только спустя какое-то время (годы, что уж там...), когда осознаешь, сколько боли, злости и тоски остается там, откуда ушел и куда старался не оборачиваться - тебя догоняет собственная совесть. Оставляя во рту привкус горечи и отшелушивая позолоту с собственного образа... Но с этой горечи и начинается что-то иное, что и позволяет в конце концов согласиться. Да, бывают... Но привкус всё равно останется. опубликовано econet

Автор Илья Латыпов

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