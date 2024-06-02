Почему ВАЖНО контролировать свою речь

Важно раскрыть и обнаружить внутреннее пространство внутри себя, научиться создавать бреши в потоке мышления. Без этих брешей мышление становится многословным, не вдохновленным, лишенным творческой искры.

Важно раскрыть и обнаружить внутреннее пространство внутри себя, научиться создавать бреши в потоке мышления. Без этих брешей мышление становится многословным, не вдохновленным, лишенным творческой искры. Иногда они возникают при созерцании очень красивых вещей, в состоянии предельного физического напряжения или в моменты опасности.

Старайтесь, в первую очередь, отдавать Любовь

В эти моменты ум останавливается, немеет, внутри возникает безмолвие. И это безмолвие таит в себе едва уловимую, но глубокую радость, покой и безграничное счастье.

Данное состояние ума мы можем охарактеризовать состоянием полного присутствия, абсолютной реальности, так как ум перестаёт метаться из прошлого в будущее, а, наоборот, не ограничивает себя ни временными, ни пространственными рамками и пребывает в состоянии «здесь и сейчас».

1. САМЫЙ СИЛЬНЫЙ ВОЗВРАТ В «ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС» ДОСТИГАЕТСЯ НАБЛЮДЕНИЕМ ЗА ДЫХАНИЕМ.

Осознание дыхания — ключ ко всем внутренним трансформациям, осознание дыхания подталкивает к настоящему моменту, образуя абсолютное присутствие в настоящем моменте, т. к. невозможно одновременно думать и осознавать дыхание. Таким образом, когда мы начинаем следить за своим дыханием, мысли еще мелькают, но они очень четко видны, и их легче контролировать.

Также помогают задержка дыхания, ритмичное дыхание и другие дыхательные техники.

Например, если вам нужно вернуться в реальность быстро, осознанно вдохните — можно глубоко, если вы возбуждены, — задержите на секунду воздух и, быстро выдохнув, задержите дыхание на 2—5 секунд и просто наблюдайте.

2. КОНТРОЛЬ РЕЧИ.

Слово обладает колоссальной энергией, с неосознанной речью мы теряем эту энергию и приводим в дисгармонию ум. Поэтому, приучитесь говорить как можно меньше и, главное, осознанно.

Звук порождает сильные эмоции, с другой стороны, эмоции создают звук того или иного свойства: чем сильнее эмоция, тем сильнее звук.

Под звуком подразумевается не только то, что мы говорим, но и звук мыслей.

Если вы обладаете даже небольшой чувствительностью, то не сможете сидеть рядом с человеком, который молчит, но внутри у него все кипит от отрицательных мыслей о других людях; а если эти мысли о вас, то вы можете не спать из-за этого, даже если вы находитесь на другом континенте.

Звук является средством усиления или высвобождения эмоций. Одно из лучших средств подчинить себе эмоции и ум — это повторение мантр, включающих в себя Имена Бога.

3. ВЫБИРАЙТЕ ОБЩЕНИЕ, так как при общении мы можем невольно втянуться в эмоциональный поток нашего собеседника.

Даже если вы очень внимательно относитесь к эмоциям, вы можете попасть под влияние чужой энергии. Даже если вы просто пообщались с негативным или, как говорят в современной психологии, нересурсным человеком, который пронизан страхом, вы можете заразиться этим настроением.

Общайтесь с интересными, жизнерадостными, мудрыми людьми, которые лишены зависти, гнева, жадности, вожделения и могут вас чему-то научить и вдохновить. Выбор музыки, фильмов, передач, переписка в социальных сетях и книг также относится к выбору общения.

4. ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНЫ РАЗЛИЧНЫЕ ФОРМЫ МЕДИТАЦИИ.

Это превосходный инструмент отслеживания эмоций. Сейчас многие считают, что для того чтобы медитировать, нужно быть йогом или жить в Гималаях. Но это не так. Если вечером вы пришли расстроенные с работы, попробуйте помедитировать. Примите душ, выключите, а еще лучше выбросьте телевизор. И посидите 10 минут в тишине, следите за дыханием, следите за умом.

Желательно повторять: «Я желаю всем Божественной Любви» — и представлять, как энергия Любви и блаженства пропитывает каждую вашу клетку и от вас идет к другим людям. В первую очередь к вашим обидчикам и врагам. Это очищает сознание.

Те, кто следует какому-то духовному пути, часто повторяют свою мантру или молитву.

5. Джапа — ПОВТОРЕНИЕ СВЯТЫХ ИМЁН.

Повторение Святого имени успокаивает сознание, раскрывает сердце и дарует человеку способность почувствовать глубинную эмоцию Божественной Любви. Повторяйте те имена Бога, которые ближе к вашей культуре.

«Нет лучшего бальзама, который успокаивает страдания человека, опалённого огнём лесного пожара жизни на этой земле, чем имя Господа. Нет иного корабля, чтоб переплыть океан жизни, чем имя Господа. Ни один инструмент не способен разбить оковы кармы, как это делает повторение имени Господа. Даже убийца брахмана, собственной матери, учителя или коровы очищается при повторении имени Господа» (Шивананда Свами).

6. НЕ ПОПАДАЙТЕ В ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ВОСПОМИНАНИЙ.

Воспоминания нам нужны как реализация определенного опыта. Если мы два раза пытались пройти по дороге и два раза падали, потому что посередине яма, это значит, что в третий раз там идти не надо. Вместе с тем, обычный человек чаще всего сожалеет о прошлом и мечтает о будущем. Но наша сила в том, чтобы жить в настоящем. Больше всего энергии у нас забирают негативные воспоминания, прежде всего обиды.

Бывает, что человека обидели в школе, и он помнит это всю сознательную жизнь. Некоторые исследования показывают, что именно обиды вызывают тяжелые болезни, такие как рак.

Не надо подавлять воспоминания или их игнорировать. Но, если воспоминания приходят, надо наблюдать за ними без эмоциональной окраски: да, это было и прошло.

Стоит даже нарисовать такую схему: провести прямую линию и отметить на ней все периоды, когда с вами случалось что-то неприятное. И в этом месте нарисуйте цветочки или что-то другое, что ассоциируется у вас с Любовью. Представьте, как энергия Любви наполняет эти периоды. И если один—два раза сделаете это искренне, то обычно негативные мысли уходят.

7. ДЛЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО НАСТРОЯ ТАКЖЕ ЖЕЛАТЕЛЬНО ПРИНИМАТЬ УТРОМ ПРОХЛАДНЫЙ ДУШ, А ВЕЧЕРОМ ТЕПЛЫЙ.

Можно даже говорить: «Куда вода, туда и беда» (сон, болезнь и т. д.). Это, кстати, было принято в России, меня этому научили славянские целители. При этом нужно представить, что с водой от вас уходит все неприятное.

8. ОЧИЩЕНИЕ ОРГАНИЗМА ОТ ТОКСИНОВ.

С точки зрения восточной медицины, токсины в нашем теле, кстати являющиеся причиной будущих болезней, есть не что иное, как грубая форма ментальных токсинов, находящихся в нашем подсознании.

Все токсины, паразиты и вирусы несут те вибрации, которые мы испытывали в момент интоксикации. Поэтому регулярное очищение организма, особенно кишечника и печени, способствует также очищению сознания.

Не раз видел и на своем опыте, и на других, как после проведения чистки кишечника и печени у человека становилось более здоровым не только физическое тело, но и менялся характер, уходили уныние, страхи, гнев (последнее особенно после чистки печени).

9. ЭГО РАЗРУШАЕТСЯ БЕЗ-КОРЫСТНЫМ СЛУЖЕНИЕМ (карма-йогой).

Главное, служить от Души, то есть без-корыстно, а не от эго, и никому об этом не говорить. И самое главное, не ожидать от этого никакой награды или похвалы.

Настоящая без-корыстная деятельность — это то, что от сердца, от Души; это состояние отдачи положительной энергии окружающим — старайтесь, в первую очередь, отдавать Любовь.

Жалость — от эго, потому что идет подсознательная проекция себя самого на место человека, у которого что-то произошло, и возвышение себя: «У меня все хорошо, я выше».

Сострадание — это от Души. Когда вы научитесь принимать свою жизнь, поймете, что страдание — это какой-то урок, вы научитесь сострадать от Души. опубликовано econet

Автор Рами Блект, отрывок из Рами «Самоучитель Настоящей психологии»

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