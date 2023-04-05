Варикозное расширение вен: упражнения Микулина

Варикозное расширение вен - заболевание вен, выражающееся в увеличении их размеров, изменении формы и уменьшении эластичности. Поражаются преимущественно поверхностные вены нижних конечностей, венозные сплетения прямой кишки, вены воротной системы и семенного канатика.

Варикозное расширение вен - заболевание вен, выражающееся в увеличении их размеров, изменении формы и уменьшении эластичности. Поражаются преимущественно поверхностные вены нижних конечностей, венозные сплетения прямой кишки, вены воротной системы и семенного канатика.

Варикозное расширение вен: симптомы, профилактика и рецепты

Развитию варикозного расширения вен способствуют затруднения с оттоком крови по венозной системе при систематическом длительном пребывании на ногах, связанным с профессиональной деятельностью, сдавливании вен таза маткой во время беременности, застойных явлениях в венах таза, например, при систематических запорах, сидячей работе и др. Сидение замедляет кровообращение и делает застойной кровь.

Длительные периоды бездействия и сидения могут разрушить сердце. У людей, долго сидящих, может развиться тромбоз в глубоких венах икр. Вредно сидеть, положив нога на ногу, поскольку можно придавить подколенную артерию, что станет причиной застоя в венах.

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Одежда и обувь не должны быть тесными, это также может привести к замедлению движения крови. Ходьба по траве, земле или просто босиком по дому улучшает циркуляцию и укрепляет сердце. К заболеванию предрасполагают врожденная слабость венозной стенки и недостаточность венозных клапанов. Из-за нарушения питания кожи кровью со временем могут появиться язвы.

Один из ранних симптомов заболевания - чувство тяжести в ногах, ночью тупая или острая боль и судороги. Если не лечить варикозное расширение, вены со временем становятся жесткими и плотными, на ногах часто появляются язвы и кровотечения.

Движение крови от ног к сердцу обеспечивают клапаны, расположенные через каждые несколько сантиметров. Если клапаны слабы, основной поток крови течет обратно в сосуд. Давление крови в вене ниже поврежденного клапана возрастает, и кровь распирает вену, увеличивая ее диаметр. При наследственной слабости вены или клапанов желательно выбирать такую профессию, которая не требует длительного нахождения на ногах. При вздутых венах на ногах полезно бинтовать ноги (не слишком туго) эластичными бинтами. Вообще следует отметить, что носить тесные пояса, подвязки или другие стягивающие предметы одежды вредно для здоровья.

Варикозные вены, образующиеся в мошонке, называются варикоцеле (варикозное расширение вен семенного канатика). Если же они появляются в прямой кишке, то носят название геморрой. Флебит (воспаление вен), варикозная язва, сильное почесывание, обесцвечивание кожи (которая зачастую становится медно-красной) - обычные осложнения такого состояния. Но лишь у небольшого процента тех, кто имеет варикозные вены, развивается варикозная язва.

Считается, что люди с варикозными венами имеют врожденные, со слабыми стенками сосудов вены. Но слабые стенки сосудов, наиболее вероятно, следствие плохого питания, токсемии, иннервации (пониженного нервного состояния) и отсутствие физических упражнений. Быстрая ходьба, например, требует энергичного использования ножных мышц, ускоренной циркуляции крови, что предотвращает застой в ногах.

Варикозные вены гораздо чаще встречаются у полных мужчин и женщин, чем у худощавых или с почти нормальным весом. Варикозные вены часто появляются во время беременности вследствие нарушения кровообращения. В большинстве случаев, когда варикозные вены образуются при беременности, после родов они исчезают. С помощью достаточно активных физических упражнений варикозность, возникшая во время беременности, может быть устранена, даже когда женщина находится в положении.

Не приносят успеха хирургические операции по удалению вен и их дренажу. Применение эластичных чулок или бандажей для поддержки вен - всего лишь полумера и, в конечном счете, приводит к такому ослаблению тканей, что состояние становится хроническим или гораздо более затруднительным для лечения.

В качестве профилактики варикозного расширения вен следует:

избегать продолжительного сидения в одной позе, чтобы не затекали мышцы, и долгого стояния;

ежедневно выполнять физические упражнения для ног: почаще подниматься на носочки, подниматься по лестнице пешком,

плавать, ходить пешком по 1-3км, не меньше часа находиться в позе с ногами, поднятыми выше уровня сердца;

не набирать лишний вес.

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Рецепты:

Весьма эффективны для прочищения сосудов упражнения Микулин а: подняться на носки ног так, чтобы пятки оторвались от пола на 1-2см, после чего резко на них опуститься. Сделав это 30 раз, отдохнуть 10с. Упражнение нужно выполнять спокойно, не спеша, 3-5 раз в день, делая каждый раз не более 60 ударов пятками о пол.

Промыть холодной водой 3 яблока сорта Антоновка средней величины . Положить их в эмалированную посуду и залить 1 л кипятка. Настоять 3 часа, плотно укутав. Затем яблоки растолочь и полученный настой процедить. Пить ежедневно по 50 мл утром натощак и вечером перед сном. Настой готовить и принимать до улучшения состояния.

При лечении закупорки вен нужно одновременно принимать ванны и пить отвары различных лекарственных растений : ромашки, череды, зверобоя, веток дуба, каштана, ивы

Излечить тромбофлебит можно, принимая настой листьев крапивы и соблюдая диету (не есть мясо, рыбу, ничего жареного) в течении длительного времени. Настой крапивы: 1 ст.л. листьев заварить стаканом кипятка, настоять 40 минут, процедить. Пить по 1-2 ст.л. 3-4 раза в день до еды.

Для лечения тромбофлебита перед сном делают ножные ванны из настоя травы сушеницы болотной . Полезны общие ванны. Для ножных ванн настоять в течение 1 часа в 10л кипятка 150г травы. Продолжительность процедуры 20-30 минут.

При варикозном расширении вен 2 раза в день, утром и вечером, растирать яблочным уксусом все пораженные болезнью места и одновременно пить яблочный уксус : 2 ч.л. на 1 стакан воды по 2-3 стакана в день.

При варикозном расширении вен полезны ванны из отвара коры ивы : 2 горсти коры заварить 5л кипятка, поставить на медленный огонь и греть 30 минут, процедить.

При тромбофлебите накладывать на больное место 1-2 раза в день на 1,5-2 часа компрессы из отвара бодяги . Заварить 0,5л кипятка 2 ст.л. бодяги, настоять 2 часа.

Отвар коры дуба действует укрепляюще , как смола, на внутренние сосуды. 1 ст.л. коры заварить 1 стаканом кипятка, греть на малом огне 25 минут, настоять 40 минут, процедить. Пить по 1 ст.л. 3 раза в день до еды.

Прием в течение некоторого времени внутрь по 5-6 шариков смолы ели или сосны ежедневно укрепляет грудь и внутренние сосуды (шарики переварятся).

Заварить 1 стаканом кипятка 1 ст.л. измельченных листьев или коры лесного ореха и настоять 6 часов. Пить по ¾ стакана 3-4 раза в день за 30 минут до еды в течение месяца.

Тщательно растереть в ступке свежесорванные листья и головки полыни серебристой, смешать 1 ст.л. приготовленного сырья и 1 ст.л. кислого молока или сметаны, нанести ровным слоем на марлю и наложить эту марлю на участки с расширенными венами на 1,5-2 часа. Такие повязки нужно накладывать в течение 4-5 дней. Через 2-3 дня лечение можно повторить.

При расширении вен походить ранним утром, до восхода солнца, в чистых хлопчатобумажных носках по росистой траве , чтобы носки хорошо пропитались водой. Когда взойдет солнце, нужно ходить в этих носках, не снимая, пока они не высохнут.

Упражнение : лежа, поднять вверх правую ногу, максимально ее расслабить и резко потрясти ступней. Опустить ногу. Проделать то же самое с другой ногой. Повторить 10-20 раз. И так – по нескольку раз в день. Чем больше, тем лучше. Прогулки и умеренные физические упражнения – лучшая профилактика от варикозного расширения вен. Время от времени необходимо принимать положение «ноги выше головы». Вообще полезны все упражнения с подъемом ног.

Настурция содержит серу, которая необходима для правильного развития и функционирования организма. Настой ее листьев эффективен при воспалении лимфатических желез. 10г листьев заваривают 1л кипятка, настаивают 10 минут и процеживают. Пьют в течение дня по ½ стакана.опубликовано econet

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