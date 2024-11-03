Как приготовить кимчи

Кимчи - традиционное корейское блюдо из ферментированных овощей с перцем чили. Обычно на основе капусты, но также можно приготовить с огурцами. Мне нравится вкус и текстура, кимчи мягкая, но все еще слегка хрустящая.

Традиционное корейское блюдо Кимчи

Кимчи - традиционное корейское блюдо из ферментированных овощей с перцем чили. Обычно на основе капусты, но также можно приготовить с огурцами. Мне нравится вкус и текстура, кимчи мягкая, но все еще слегка хрустящая. Вы можете использовать кимчи в качестве гарнира со всеми азиатскими блюдами (жаркое, супы или рыбой)

Ингредиенты

1 головка пекинской капусты

100 г соли

3 столовые ложки рыбного соуса

2 столовые ложки соевого соуса

3 шт зеленого лука

1шт репчатого лука

4 зубчика чеснока

2 столовые ложки сахара

1 столовая ложка тертого имбиря

2 перца чили

Как приготовить

Разрежьте капусту продольно на четыре части. Вырежьте твердую сердцевину и нарежьте на 1см полоски. Пересыпьте солью и поместите капусту в посуду с крышкой, дайте постоять ночь в холодильнике.

На следующий день смешайте чили, чеснок, имбирь, соевый соус и рыбный соус в блендере. Налейте в кастрюлю и тушите на медленном огне в течение 5 минут. Добавьте сахар и чайную ложку соли.

Нарежьте зеленый лук кусочками по 5 см. Вымойте лук репчатый, отрежьте хвостики и нарежьте.

Промойте капусту под проточной водой и отожмите. Втирайте соус в овощи и плотно утрамбуйте их в большой банке. Лучше всего использовать перчатки!

Дайте постоять в холодильнике 4 дня и ваш кимчи готов! Храните до месяца. Наслаждайтесь!

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