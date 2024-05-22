Если вы страдаете от диабета, то эти напитки помогут поддерживать уровень сахара в крови в рамках допустимых значений.

Напитки для снижения уровня сахара

В настоящее время огромное количество людей страдают от повышенного уровня сахара в крови. В основном это связано с неправильным питанием.

Повышенный уровень сахара, в свою очередь, может привести к развитию преддиабета или же непосредственно диабета.

Данное хроническое заболевание можно предотвратить, если следить за весом и принимать меры по снижению уровня глюкозы в крови.

Иногда мы имеем избыточное количество этого вещества в крови и даже не подозреваем об этом. Дело в том, что многие продукты из тех, что мы потребляем регулярно, содержат в себе много сахара, а мы не обращаем на это внимания и не учитываем при «подсчетах» (если вообще этим занимаемся).

Люди с повышенным уровнем сахара должны потреблять не менее 8-9 стаканов воды в день.

Если же вы уже страдаете от диабета, то эти напитки помогут поддерживать уровень сахара в крови в рамках допустимых значений.

Имейте в виду, что их нельзя подслащивать при помощи белого сахара, так как это сведет все наши старания на «нет».

Если вы все-таки хотите придать сладковатый вкус своему напитку, то сделайте это при помощи специального сахара для больных диабетом.

Кроме того, необходимо строго следить за «дозировкой», так как в противном случае вместо снижения уровня сахара можно его наоборот повысить.

Рекомендуется пить данные напитки натощак, так как перед завтраком уровень сахара и так самый низкий, а значит, можно добиться максимального эффекта.

Если у вас уже есть какое-то лекарство для регулирования уровня сахара в крови, то ни в коем случае не стоит от него отказываться. Кроме того, желательно проконсультироваться со своим врачом относительно возможности сочетать его с предлагаемыми нами натуральными средствами.

1. Напиток из алоэ вера и нопаля (вид кактуса)

Ингредиенты:

1 лист алоэ вера

1 лист нопаля

8 чашек воды (2 л)

Способ приготовления:

Поскольку для приготовления напитка нужна мякоть этих растений, то первое, что нужно сделать, это надрезать листья и извлечь оттуда гель (осторожнее с кактусом, не уколитесь).

Нагрейте воду в кастрюле.

Когда закипит, добавьте мякоть нопаля и алоэ и оставьте томиться на медленном огне еще на 5 минут.

Затем процедите, а полученный напиток можете пить.

Рекомендуется потреблять по 1 стакану в день.

2. Овсяная вода

Ингредиенты:

1 стакан овсянки (105 г)

2 л воды (8 чашек)

1 палочка корицы (по желанию)

Способ приготовления:

Замочите овсянку в воде и оставьте на 12 часов.

Затем процедите овсянку и положите ее в чашу блендера вместе с корицей, постепенно добавляя воду, чтобы облегчить смешивание.

В результате у вас должна получиться однородная консистенция.

Можно пить по 1 стакану в день, или по 1 стакану перед каждым приемом пищи.

Данный напиток не только поможет контролировать уровень сахара в крови, но и подарит вам чувство сытости, ускорит метаболизм и избавит от лишних килограммов.

3. Ромашка и корица

Ингредиенты:

1 стакан воды (250 мл)

1 столовая ложка цветов ромашки (10 г)

1/2 столовой ложки молотой корицы (или палочка корицы)

Способ приготовления:

Поставьте воду на огонь, доведите до кипения и добавьте корицу и ромашку.

Оставьте на медленном огне еще на 3 минуты, потом снимите и дайте настояться еще 10 минут.

Рекомендуется выпивать по одной чашке с утра, натощак.

4. Кунжутное молоко

Ингредиенты:

1 стакан семян кунжута (200 г)

1 литр натурального кокосового молока (4 стакана)

Способ приготовления:

Положите кунжут на раскаленную сковородку и немного поджарьте, чтобы он приобрел золотистый оттенок.

Затем вам будет нужно размять семена кунжута в пасту.

Эту пасту разведите в кокосовом молоке и у вас получится превосходный по своим свойствам натуральный напиток. Пить его нужно 1 раз в день.

5. Чай из корицы

Ингредиенты:

2 палочки корицы

1 л воды (4 стакана)

Способ приготовления:

Поставьте воду на огонь и когда она закипит, добавьте корицу.

Дайте потомиться на медленном огне в течение 5 минут.

Процедите и пейте по 1 чашке в день.

6. Сок из шпината и сельдерея

Ингредиенты:

1 зеленое яблоко

1 морковь

3 горсти листьев шпината

2 стебля сельдерея

1 огурец

Способ приготовления:

Тщательно вымойте и очистите морковь и яблоко.

Смешайте в блендере со всеми остальными ингредиентами и пейте, тоже по 1 стакану в день.

7. Зеленый чай

Ингредиенты:

1 столовая ложка китайского зеленого чая (10 г), в крайнем случае можно использовать и чайный пакетик.

1 стакан воды (250 мл)

Способ приготовления:

Нагрейте воду и добавьте в нее чай.

Пейте по 1 чашке после каждого приема пищи.

8. Чай из эвкалипта

Ингредиенты:

5 листочков эвкалипта

1 литр воды (4 стакана)

Способ приготовления:

Нагрейте воду вместе с листьями эвкалипта, оставляя на среднем огне до закипания.

Для достижения желаемых результатов рекомендуется пить минимум по 1 чашке в день. опубликовано econet

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