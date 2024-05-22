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8 ЛУЧШИХ напитков для снижения уровня сахара в крови

Источник: steptohealth.ru 22 мая 2024 6428
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Если вы страдаете от диабета, то эти напитки помогут поддерживать уровень сахара в крови в рамках допустимых значений.

8 ЛУЧШИХ напитков для снижения уровня сахара в крови

Напитки для снижения уровня сахара

В настоящее время огромное количество людей страдают от повышенного уровня сахара в крови. В основном это связано с неправильным питанием.

Повышенный уровень сахара, в свою очередь, может привести к развитию преддиабета или же непосредственно диабета.

Данное хроническое заболевание можно предотвратить, если следить за весом и принимать меры по снижению уровня глюкозы в крови.

Иногда мы имеем избыточное количество этого вещества в крови и даже не подозреваем об этом. Дело в том, что многие продукты из тех, что мы потребляем регулярно, содержат в себе много сахара, а мы не обращаем на это внимания и не учитываем при «подсчетах» (если вообще этим занимаемся).

Люди с повышенным уровнем сахара должны потреблять не менее 8-9 стаканов воды в день. 

Если же вы уже страдаете от диабета, то эти напитки помогут поддерживать уровень сахара в крови в рамках допустимых значений. 

  • Имейте в виду, что их нельзя подслащивать при помощи белого сахара, так как это сведет все наши старания на «нет».
  • Если вы все-таки хотите придать сладковатый вкус своему напитку, то сделайте это при помощи специального сахара для больных диабетом.
  • Кроме того, необходимо строго следить за «дозировкой», так как в противном случае вместо снижения уровня сахара можно его наоборот повысить.
  • Рекомендуется пить данные напитки натощак, так как перед завтраком уровень сахара и так самый низкий, а значит, можно добиться максимального эффекта.
  • Если у вас уже есть какое-то лекарство для регулирования уровня сахара в крови, то ни в коем случае не стоит от него отказываться. Кроме того, желательно проконсультироваться со своим врачом относительно возможности сочетать его с предлагаемыми нами натуральными средствами.

1. Напиток из алоэ вера и нопаля (вид кактуса)

Ингредиенты:

  • 1 лист алоэ вера
  • 1 лист нопаля
  • 8 чашек воды (2 л)

Способ приготовления:

Поскольку для приготовления напитка нужна мякоть этих растений, то первое, что нужно сделать, это надрезать листья и извлечь оттуда гель (осторожнее с кактусом, не уколитесь).

  • Нагрейте воду в кастрюле.
  • Когда закипит, добавьте мякоть нопаля и алоэ и оставьте томиться на медленном огне еще на 5 минут.
  • Затем процедите, а полученный напиток можете пить.
  • Рекомендуется потреблять по 1 стакану в день.

8 ЛУЧШИХ напитков для снижения уровня сахара в крови

2. Овсяная вода

Ингредиенты:

  • 1 стакан овсянки (105 г)
  • 2 л воды (8 чашек)
  • 1 палочка корицы (по желанию)

Способ приготовления:

  • Замочите овсянку в воде и оставьте на 12 часов. 
  • Затем процедите овсянку и положите ее в чашу блендера вместе с корицей, постепенно добавляя воду, чтобы облегчить смешивание.
  • В результате у вас должна получиться однородная консистенция.
  • Можно пить по 1 стакану в день, или по 1 стакану перед каждым приемом пищи.

Данный напиток не только поможет контролировать уровень сахара в крови, но и подарит вам чувство сытости, ускорит метаболизм и избавит от лишних килограммов. 

8 ЛУЧШИХ напитков для снижения уровня сахара в крови

3. Ромашка и корица

Ингредиенты:

  • 1 стакан воды (250 мл)
  • 1 столовая ложка цветов ромашки (10 г)
  • 1/2 столовой ложки молотой корицы (или палочка корицы)

Способ приготовления:

  • Поставьте воду на огонь, доведите до кипения и добавьте корицу и ромашку. 
  • Оставьте на медленном огне еще на 3 минуты, потом снимите и дайте настояться еще 10 минут.
  • Рекомендуется выпивать по одной чашке с утра, натощак.

8 ЛУЧШИХ напитков для снижения уровня сахара в крови

4. Кунжутное молоко

Ингредиенты:

  • 1 стакан семян кунжута (200 г)
  • 1 литр натурального кокосового молока (4 стакана)

Способ приготовления:

  • Положите кунжут на раскаленную сковородку и немного поджарьте, чтобы он приобрел золотистый оттенок.
  • Затем вам будет нужно размять семена кунжута в пасту.
  • Эту пасту разведите в кокосовом молоке и у вас получится превосходный по своим свойствам натуральный напиток. Пить его нужно 1 раз в день.

8 ЛУЧШИХ напитков для снижения уровня сахара в крови

5. Чай из корицы

Ингредиенты:

  • 2 палочки корицы
  • 1 л воды (4 стакана)

Способ приготовления:

  • Поставьте воду на огонь и когда она закипит, добавьте корицу.
  • Дайте потомиться на медленном огне в течение 5 минут.
  • Процедите и пейте по 1 чашке в день.

8 ЛУЧШИХ напитков для снижения уровня сахара в крови

6. Сок из шпината и сельдерея

Ингредиенты:

  • 1 зеленое яблоко
  • 1 морковь
  • 3 горсти листьев шпината
  • 2 стебля сельдерея
  • 1 огурец

Способ приготовления:

  • Тщательно вымойте и очистите морковь и яблоко.
  • Смешайте в блендере со всеми остальными ингредиентами и пейте, тоже по 1 стакану в день.

8 ЛУЧШИХ напитков для снижения уровня сахара в крови

7. Зеленый чай

Ингредиенты:

  • 1 столовая ложка китайского зеленого чая (10 г), в крайнем случае можно использовать и чайный пакетик.
  • 1 стакан воды (250 мл)

Способ приготовления:

  • Нагрейте воду и добавьте в нее чай.
  • Пейте по 1 чашке после каждого приема пищи.

8 ЛУЧШИХ напитков для снижения уровня сахара в крови

8. Чай из эвкалипта

Ингредиенты:

  • 5 листочков эвкалипта
  • 1 литр воды (4 стакана)

8 ЛУЧШИХ напитков для снижения уровня сахара в крови

Способ приготовления:

  • Нагрейте воду вместе с листьями эвкалипта, оставляя на среднем огне до закипания.
  • Для достижения желаемых результатов рекомендуется пить минимум по 1 чашке в день. опубликовано econet

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Источник: https://econet.by/

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