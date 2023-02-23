Для того, чтобы избежать проблем в будущем, регулярно растягивайте позвоночник. Вы повысите свою гибкость...
Для того, чтобы растянуть позвоночник, вам нужно всего три вещи:
Если вы привыкнете делать это простое упражнение каждый день, вы улучшите свою осанку, физическую форму и избавитесь от боли — все вместе это повысит ваше качество жизни.
Кроме того, если вы страдаете от боли в спине, или проводите много часов, сидя за компьютером, не сомневайтесь: эта растяжка, которая происходит от очень специфической позы йоги защитит вас возможной травмы илипоследствий физической перегрузки.
Это не магия и не народное средство. Мы говорим о физиотерапии, которая доступна всем и каждому, дома и на работе.
Ниже мы расскажем об этом поподробнее.
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Мы уверены в том, что у вас хотя бы раз в жизни «заклинивало» что-то в спине. Обычно мы крутим головой, двигаем плечами и дискомфорт, кажется, исчезает.
Мы идем спать, и на следующий день просыпаемся здоровыми, все идет хорошо, по крайней мере, до следующего эпизода. Мы можем избегать перегрузок месяц, два месяца или три.
Однако, если наша работа требует от нас сохранять одну и ту же позу в течение нескольких часов, в конце концов, у нас снова появляются боли в спине, шейном отделе позвоночника или хронические головные боли от напряжения.
Наше тело говорит с нами каждый день. Спазмы, сведение затылочных мышц, головная боль, покалывание в руках, тепло в нижней части спины…
Все эти симптомы того, что наш позвоночник не получает той заботы, которую он заслуживает.
Кроме того, мы не можем забывать об одном существенном аспекте. Наши эмоции непосредственно влияют на наш позвоночник. Такие факторы, как стресс, беспокойство, тревожность или заботы вызывают напряжение между шейными, спинными, поясничными позвонками, крестцом и копчиком.
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Если вы будете растягивать позвоночник в течение всего 2 минут каждый день, это поможет вам чувствовать себя намного лучше. Это может показаться слишком простым решением сложной проблемы, но растяжка действительно работает.
Секрет заключается в следующем:
Для того, чтобы выполнить это упражнение на растяжку позвоночника, найдите место в вашем доме, где вы сможете лечь на спину. Это должна быть удобная, но жесткая поверхность.
В этом простом упражнении все внимание концентрируется на четырехглавой мышце бедра.
Это одно из наиболее распространенных упражнений на растяжку среди спортсменов, и, благодаря своей простоте и эффективности, оно будет очень полезно для всех.
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Теннисный мяч под поясницей позволит вам лучше чувствовать вашу спину во время растяжки. Однако вы можете вполне обойтись и без него.
Следует выполнять это упражнение каждый день. Это простой и отличный способ, чтобы растянуть спину и чтобы избежать травм и перегрузок.
Тем не менее, помните, что всегда стоит рассчитывать свои силы и не перегружать спину. Так вы избежите возможных травм.опубликовано econet
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Источник: https://econet.by/
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