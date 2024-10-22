Паштет из чечевицы идёт как холодная закуска, но можно подать и в горячем виде.

Вегетарианский паштет

Паштет из чечевицы идёт как холодная закуска, но можно подать и в горячем виде. Можно для разнообразия добавлять разные овощи (отваренные картофель, репу, сельдерей) и приправы. Можно делать из любого сорта чечевицы.

Ингредиенты:

300 гр чечевицы сухой

1 средняя луковица

2 средних морковки

растительное масло для жарки и смазывания формы

Лавровый лист, петрушка, чёрный перец и соль - по вкусу.

Как приготовить:

Чечевица лучше варится, если её заранее замочить часа на 3. Замоченную промыть и отварить с лавровым листом до готовности.

Частая ошибка - недоваренность чечевицы. Красная варится быстро, но тёмные - минут 40 на среднем/маленьком огне. Сильно кипятить тоже не рекомендуется, будет жёсткой.

Солить перед окончанием варки

Измельчить морковку и лук для зажарки. Морковку на тёрке, лук мелко нарезать.

Тут настаёт терминологический кризис. Потому что зажаривать зажарку как раз не нужно. Потемнение и образование корки на луке, здесь испортит всю историю.

Лук и морковь должны размягчиться в масле, лук станет прозрачным. Поэтому разогреть масло, добавить овощи, подсолить и жарить, помешивая, на среднем огне минут 7-10

Готовую зажарку смешать с отваренной чечевицей, всё вместе потомить минут 5 или до полного выпаривания влаги.

Всё растолочь в кашу.

Есть мнение, что нужно протирать через сито для однородности. Так действительно выглядит аккуратнее и легче резать конечный продукт, но мне нравится, когда видны там-сям отдельные зерна чечевицы.

Выложить в промазанную маслом форму. Хорошо утрамбовать в процессе выкладывания. Можно выложить с небольшой "горкой", в процессе запекания усядет.

Запекать в середине духовке при температуре 200 градусов примерно 20 минут, до образования корочки.

Провести ножом вдоль краёв формы, убедиться, что паштет легко выйдет. Аккуратно перевернуть над блюдом.

Подавать лучше порезав на ломтики, а также украсить зеленью.

Приятного аппетита! Готовьте с любовью! econet

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