У вас депрессия? Проверьте кишечник!

Большинство людей не понимают, что кишечник – это, в прямом смысле слова, ваш второй мозг, который действительно способен оказывать значительное влияние на: ум, настроение, поведение.

Кишечник – ваш второй мозг! Пока современная психиатрия по-прежнему ошибочно утверждает, что психологические проблемы, такие как депрессия, вызваны нарушением баланса химических веществ в мозге, исследователи продолжают находить доказательства того, что депрессия и различные поведенческие проблемы, на самом деле, связаны с нарушением баланса бактерий в кишечнике!

Стерильные мыши более склонны к поведению с высокой степенью риска

По итогам исследования, опубликованного в прошлом месяце в журнале «Нейрогастроэнтерология и моторика», установлено, что поведение мышей с недостатком кишечных бактерий отличается от поведения нормальных мышей – первые больше склонны к тому, что называться «поведением с высокой степенью риска». Это измененное поведение сопровождалось нейрохимическими изменениями в головном мозге мышей.

По мнению авторов, микрофлора (кишечной флоры) играет определенную роль в связи кишечника и мозга, и: «Приобретение кишечной микрофлоры в период сразу же после рождения оказывает определяющее влияние на развитие и функции желудочно-кишечного тракта, иммунной, нейроэндокринной и метаболических систем. Например, наличие микрофлоры кишечника регулирует контрольную точку гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси».

Нейромедиатор серотонин активизирует гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковую ось, стимулируя определенные рецепторы серотонина в мозге. Наивысшая концентрация серотонина, который отвечает за контроль настроения, депрессии и агрессии, находится именно в кишечнике, а не в мозге!

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Так что действительно стоит питать свою кишечную флору, чтобы оптимизировать функцию серотонина, ведь это может значительно повлиять на настроение, психологическое здоровье и поведение. Авторы заключают:

«Наличие или отсутствие обычной кишечной микрофлоры влияет на развитие поведения...»

Этот вывод поддерживает еще одно недавнее исследование на животных, которое тоже обнаружило, что кишечные бактерии влияют на раннее развитие мозга и поведение млекопитающих. Но и это еще не все. Установлено, что отсутствие или присутствие кишечных микроорганизмов в младенческом возрасте навсегда изменяет экспрессию генов.

С помощью генного профилирования ученым удалось выяснить, что отсутствие кишечных бактерий видоизменяет гены и сигнальные пути, связанные с процессами обучения, памяти и управления моторными функциями. Это говорит о том, что кишечные бактерии тесно связаны с ранним развитием мозга и последующим поведением.

Эти поведенческие изменения можно было обратить вспять в течение раннего возраста, когда мыши подвергались воздействию нормальных микроорганизмов. Но как только стерильные мыши достигали взрослого возраста, колонизация бактериями уже не оказывала влияния на их поведение.

По словам доктора Рашель Диас Хейитц, ведущего автора исследования:

«Данные указывают на критический период в раннем возрасте, в течение которого кишечные микроорганизмы влияют на мозг и изменяют поведение в дальнейшей жизни».

Аналогичным образом, установлено, что пробиотики влияют на активность сотен генов, помогая их экспрессии положительным образом, который борется с болезнями.

Связь кишечника и мозга

Учитывая тот факт, что связь кишечника и мозга признана основным принципом физиологии и медицины, и собрано множество доказательств вовлеченности желудочно-кишечного тракта в различные неврологические заболевания, нетрудно увидеть, что баланс кишечных бактерий играет важную роль еще и в психологии и поведении.

Имея это в виду, совершенно очевидно, что питание кишечной флоры – вопрос чрезвычайной важности, от колыбели и до могилы, потому что в самом прямом смысле этого слова, у вас есть два мозга: один внутри черепа, а другой – в кишечнике, и каждый нуждается в собственном жизненно важном питании.

Интересно отметить, что эти два органа созданы из ткани одинакового типа. Во время развития плода, одна часть превращается в центральную нервную систему, а другая – в энтеральную нервную систему. Эти две системы соединены блуждающим нервом – десятым черепным нервом, который проходит от ствола мозга вниз к брюшной полости.

Именно это соединяет два мозга и объясняет такие явления, как ощущение бабочек в животе, когда вы нервничаете, например.

Ваш кишечник и мозг работают в тандеме, влияя друг на друга. Вот почему здоровье кишечника может оказывать такое глубокое влияние на ваше психическое здоровье, и наоборот.

Теперь очевидно, что ваш рацион питания тесно связан с вашим психическим здоровьем. Кроме того, несложно представить, как недостаток питания может негативно повлиять на ваше настроение и ваше поведение впоследствии.

Не слишком ли мы обеззаражены для душевного равновесия?

В еще одном исследовании, опубликованном в прошлом году в «Архивах общей психиатрии», рассматривались доказательства признаков того, что психические проблемы могут быть вызваны отсутствием природных микроорганизмов в почве, пище и кишечнике.

И такая связь была найдена.

Заболеваемость депрессией среди молодых людей неуклонно растет, превосходя по численности уровень депрессии у населения более старшего возраста, и одной из причин этого может быть отсутствие воздействия бактерий, как снаружи, так и изнутри организма.

Проще говоря, современное общество, возможно, слишком дезинфицируют и пастеризуют для его же блага.

В большинстве культур кисломолочные продукты были традиционными основными продуктами питания, но современная пищевая промышленность, в стремлении убить ВСЕ бактерии во имя безопасности, искоренила большинство этих продуктов. Нет, конечно, в продаже все еще можно найти традиционно ферментированные продукты, такие как натто или кефир, но они уже не являются составляющими рациона питания, как когда-то, и большинству людей, которые впервые пробуют их во взрослом возрасте, эти продукты не по вкусу.

Когда вы лишаете своего ребенка всех этих бактерий, его иммунная система – первичная защита от воспаления, по сути, становится слабее, а не сильнее. А более высокий уровень воспаления – это отличительная черта не только сердечных заболеваний и диабета, но и депрессии.

Авторы объясняют это так:

«Значительные данные свидетельствуют о том, что сопутствующие эволюции процессы поставили различным микроорганизмам (которые часто называют «старыми друзьями») задачу обучить иммунную систему человека переносить широкий спектр потенциально способствующих воспалению, но не угрожающих жизни, раздражителей.

Без такой подготовки иммунитета, у уязвимых людей в современном мире значительно повышен риск огромного количества неоправданных воспалительных атак на безвредные антигены окружающей среды (что приводит к астме), безопасные компоненты пищевых продуктов и условно-патогенные микроорганизмы в кишечнике (что приводит к воспалительным заболеваниям кишечника), а также само-антигенов (что приводит к множеству аутоиммунных заболеваний).

Потеря воздействия старых друзей может способствовать большой депрессии, повышая фоновый уровень депрессогенных цитокинов, и предрасполагать уязвимых людей в промышленно развитых обществах к проявлению неоправданно агрессивных воспалительных реакций на психосоциальные стрессоры, что опять-таки приводит к росту депрессии.

...Измерение воздействия старых друзей или их антигенов может оказаться перспективным для профилактики и лечения депрессии в современных индустриальных обществах».

Исследования во всем мире связывают проблемы с кишечником с мозговыми нарушениями

Расстройства мозга могут принимать различные формы, одной из которых является аутизм. В этой конкретной области вы снова-таки можете найти убедительные доказательства связи между мозгом и здоровьем кишечника.

Так, непереносимость глютена часто является признаком аутизма, и у многих детей с аутизмом строгая безглютеновая диета улучшает их состояние. Многим аутичным детям помогает прием пробиотиков - в виде ферментированных пищевых продуктов или добавок с пробиотиками.

Д-р Эндрю Уэйкфилд – один из многих, изучавших связь между нарушениями развития и заболеваниями кишечника. Он опубликовал около 130-140 рецензированных статей, исследуя механизм и причины возникновения воспалительного заболевания кишечника, и широко рассмотрел связь мозга и кишечника в контексте детей с нарушениями развития, такими как аутизм.

Другие исследователи по всему миру провели большое количество повторных исследований, которые подтвердили любопытную связь между такими расстройствами мозга, как аутизм, и желудочно-кишечной дисфункцией.

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Другие полезные свойства пробиотиков

В организме содержится около 100 триллионов бактерий - в 10 РАЗ больше, чем клеток. Идеальное соотношение бактерий в кишечнике составляет 85 процентов «полезных» и 15 процентов «вредных».

Помимо описанных выше психологических последствий, здоровое соотношение полезных и вредных бактерий имеет важное значение для таких аспектов, как:

Защита от чрезмерного роста других микроорганизмов, способных вызвать заболевание

Переваривание пищи и усвоение питательных веществ

Переваривание и усвоение определенных углеводов

Производство витаминов, минералов, поглощение и выведение токсинов

Предотвращение аллергии

Признаками избытка вредных бактерий в кишечнике являются метеоризм и вздутие живота, усталость, тяга к сахару, тошнота, головные боли, запор или понос.

Что мешает полезным кишечным бактериям?

Кишечные бактерии кишечника живут не в пузыре – скорее, они являются активной и неотъемлемой частью вашего организма, и поэтому уязвимы к вашему образу жизни. Если, например, вы едите много обработанных пищевых продуктов, то возникает угроза для кишечных бактерий, потому что такие продукты в целом разрушают здоровую микрофлору, питая вредные бактерии и дрожжи.

Кишечные бактерии также очень чувствительны к:

антибиотикам

хлорированной воде

антибактериальному мылу

сельскохозяйственным химикатам

загрязнению

Из-за этих последних пунктов, воздействию которых подвергаются практически все, по крайней мере, время от времени, то неплохо «перезасевать» кишечник полезными бактериями, принимая высококачественные добавки с пробиотиками или употребляя ферментированные продукты.

Советы по оптимизации кишечной флоры

Хочу на секунду вернуться к вопросу воспаления: важно понимать, что где-то 80 процентов иммунной системы на самом деле находится в кишечнике, поэтому необходимо регулярно перезасевать кишечник полезными бактериями.

Кроме того, если учесть, что кишечник – это ваш второй мозг и местонахождение иммунной системы, нетрудно увидеть, что здоровье кишечника влияет на функцию мозга, психику и поведение, так как они взаимосвязаны различными способами, часть из которых рассмотрена выше.

В свете этого, вот мои рекомендации по оптимизации кишечной флоры:

Ферментированные (квашенные, кисломолочные) продукты – это по-прежнему лучший путь к оптимальному здоровью пищеварительной системы, если только употреблять традиционно приготовленные, непастеризованное версии. К полезным блюдам относятся ласси (индийский йогуртовый напиток, который традиционно пьют перед обедом), квашеное молоко или кефир, различные квашенные овощи - капуста, репа, баклажаны, огурцы, лук, кабачки и морковь, а также натто (ферментированная соя).

Если вы регулярно будете употреблять такие ферментированные продукты, но, опять же, непастеризованные (ведь пастеризация убивает природные пробиотики), то полезная флора кишечника будет процветать.

Добавки с пробиотиками. Хотя я и не сторонник приема многих добавок (так как считаю, что питательные вещества должны поступать преимущественно с пищей), пробиотики, безусловно, является исключением.

Если вы не едите ферментированные продукты, то прием высококачественных добавок с пробиотиками, вам, безусловно, рекомендуется.опубликовано econet.ru

© Джозеф Меркола

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