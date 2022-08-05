От гормонального фона человека зависит не только здоровье репродуктивной системы женщины и мужчины...
От гормонального фона человека зависит не только здоровье репродуктивной системы женщины и мужчины, но и сохранность сердечно-сосудистой системы, стабильность центральной нервной системы, прочность костей, подвижность суставов, уровень сексуальной активности и способность к долголетней полноценной жизни.
Под данным термином понимают базовый уровень тестостерона у мужчин и циклически изменяющиеся уровни эстрогенов и гестагенов у женщин.
Помимо основных половых гормонов, учитывается выработка фолликулостимулирующего, лютеинизирующего гормонов и рилизинг-факторов, определяющих их выброс. Половые гормоны находятся под влиянием уровня пролактина и гормонов щитовидной железы, а также зависят от активности надпочечников.
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1. Генетика (наследственность). Например, у женщин, чьи матери перенесли ранний климакс, есть все основания опасаться более раннего угасания активности репродуктивных органов.
2. Нарушение работы щитовидной железы, надпочечников, сбои в гипоталамо-гипофизарной системе, в том числе, на фоне опухолей, кровоизлияний.
3. Заболевания, передаваемые половым путем, воспалительные процессы в органах малого таза у женщин, воспаления половых путей у мужчин, опухоли и травмы половых органов.
4. Инфекционные патологии, поражающие яичники и яички.
5. Оперативные вмешательства в малом тазу и на эндокринных железах.
6. Хронические стрессы.
7. Ионизирующее излучение, влияние уровня инсоляции, смена часовых и климатических поясов.
8. Вредное производство: горячие цеха для мужчин, химическое производство, контакт с углеводородами.
9. Табакокурение и алкоголизм.
Выше были описаны общие причины расстройств гормонального фона для мужчин и для женщин. Но, как известно, женщина и мужчина – это два совершенно разных организма. У слабой и сильной части населения есть свои причины гормональных нарушений.
К ним приводят:
Результатом становятся сбои в менструальном цикле, бесплодие, невынашиваемость беременности, вегето-сосудистые нарушения, эмоциональная нестабильность, повышение рисков патологий сердца и остеопороза, проблемы с кожей, нарушения либидо, опухоли репродуктивной системы.
А у мужчин гормональный дисбаланс может происходить по следующим причинам:
На фоне низкого уровня тестостерона растет вес, повышается риск стенокардии и инфаркта, снижается потенция и репродуктивные возможности, падает половое влечение.
Если вы обратитесь к врачу, то велика вероятность уладить проблемы с гормональным дисбалансом на фоне лекарственной терапии. Но при этом существует риск приобрести проблемы с почками или печенью.
Поэтому наиболее безопасным выбором станет обращение к тысячелетней народной медицине. Это направление проверено веками, и оно в сотни раз лучше таблеток.
Как и говорилось ранее, мужчина и женщина, словно чужие планеты, и поэтому лечение должно проходить по-разному.
У женщин гормональный сбой чаще всего происходит из-за нарушения баланса между двумя гормонами – эстрогеном и прогестероном. И поэтому процесс лечения целиком и полностью посвящен уравниванию соотношения данных гормонов. В современной медицине назначается прием фитогормонов.
В народной медицине есть отличный способ для восстановления данного дисбаланса:
Если уже наступил климакс, то необходимо перед едой в течение трех месяцев принимать отвары трав: зверобоя, мелиссы, а также мяты. После трех месяцев приема трав необходимо сделать перерыв на 30 дней. В один день необходимо принимать минимум один стакан травы.
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У мужчин важно восстановить выработку тестостерона.
Гормональный фон человека напрямую зависит от его здоровья и душевного состояния. В свою очередь, и гормоны держат под своим давлением эти параметры организма. Чтобы данные чаши весов привести в равновесие, разумно воспользоваться системой оздоровления М.С. Норбекова. В ней собраны основные методики, позволяющие комплексно подходить к проблеме гормонального фона.
1. Искусственно созданное настроение приучает организм воспринимать окружающий мир с радостью, стимулируя в головном мозге выработку энкефалинов, ответственных за довольство собой и жизнью.
2. На фоне положительных эмоций организм защищен от стрессов, мешающих гормонам выделяться равномерно и дозировано. Эмоционально стабильный человек защищен от вегетативных бурь, неврозов и сердечно-сосудистых катастроф.
3. Чтобы дополнительно улучшить кровоток эндокринных желез, применяются простые гимнастические упражнения и растяжки.
4. Гинекологический и урологический массаж – старые и верные помощники при корректировке гормонального фона.
Работая с подсознанием и меняя его патологические установки, можно добиться оздоровления организма и восстановления фона половых гормонов.опубликовано econet.ru
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Источник: https://econet.by/
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