От гормонального фона человека зависит не только здоровье репродуктивной системы женщины и мужчины...

От гормонального фона человека зависит не только здоровье репродуктивной системы женщины и мужчины, но и сохранность сердечно-сосудистой системы, стабильность центральной нервной системы, прочность костей, подвижность суставов, уровень сексуальной активности и способность к долголетней полноценной жизни.

Гормональный фон

Под данным термином понимают базовый уровень тестостерона у мужчин и циклически изменяющиеся уровни эстрогенов и гестагенов у женщин.

Помимо основных половых гормонов, учитывается выработка фолликулостимулирующего, лютеинизирующего гормонов и рилизинг-факторов, определяющих их выброс. Половые гормоны находятся под влиянием уровня пролактина и гормонов щитовидной железы, а также зависят от активности надпочечников.

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Что влияет на гормональный фон

1. Генетика (наследственность). Например, у женщин, чьи матери перенесли ранний климакс, есть все основания опасаться более раннего угасания активности репродуктивных органов.

2. Нарушение работы щитовидной железы, надпочечников, сбои в гипоталамо-гипофизарной системе, в том числе, на фоне опухолей, кровоизлияний.

3. Заболевания, передаваемые половым путем, воспалительные процессы в органах малого таза у женщин, воспаления половых путей у мужчин, опухоли и травмы половых органов.

4. Инфекционные патологии, поражающие яичники и яички.

5. Оперативные вмешательства в малом тазу и на эндокринных железах.

6. Хронические стрессы.

7. Ионизирующее излучение, влияние уровня инсоляции, смена часовых и климатических поясов.

8. Вредное производство: горячие цеха для мужчин, химическое производство, контакт с углеводородами.

9. Табакокурение и алкоголизм.

Выше были описаны общие причины расстройств гормонального фона для мужчин и для женщин. Но, как известно, женщина и мужчина – это два совершенно разных организма. У слабой и сильной части населения есть свои причины гормональных нарушений.

Нарушения гормонального фона у женщин

К ним приводят:

яичниковые дисфункции (например, поликистоз яичников);

патологии щитовидной железы;

пролактиномы;

гипоталамо-гипофизарный синдром;

опухоли органов малого таза;

перенесенные аборты;

сильно изнуряющие диеты;

ожирение;

климакс;

беременность.

Результатом становятся сбои в менструальном цикле, бесплодие, невынашиваемость беременности, вегето-сосудистые нарушения, эмоциональная нестабильность, повышение рисков патологий сердца и остеопороза, проблемы с кожей, нарушения либидо, опухоли репродуктивной системы.

Гормональный фон у мужчин

А у мужчин гормональный дисбаланс может происходить по следующим причинам:

повреждение яичек, простаты и надпочечников инфекцией, травмой или опухолью;

чрезмерные физические нагрузки и перегревание яичек;

прием медикаментов, которые влияют на гормональный фон.

На фоне низкого уровня тестостерона растет вес, повышается риск стенокардии и инфаркта, снижается потенция и репродуктивные возможности, падает половое влечение.

Что делать

Если вы обратитесь к врачу, то велика вероятность уладить проблемы с гормональным дисбалансом на фоне лекарственной терапии. Но при этом существует риск приобрести проблемы с почками или печенью.

Поэтому наиболее безопасным выбором станет обращение к тысячелетней народной медицине. Это направление проверено веками, и оно в сотни раз лучше таблеток.

Как и говорилось ранее, мужчина и женщина, словно чужие планеты, и поэтому лечение должно проходить по-разному.

Восстановление гормонального баланса у прекрасного пола

У женщин гормональный сбой чаще всего происходит из-за нарушения баланса между двумя гормонами – эстрогеном и прогестероном. И поэтому процесс лечения целиком и полностью посвящен уравниванию соотношения данных гормонов. В современной медицине назначается прием фитогормонов.

В народной медицине есть отличный способ для восстановления данного дисбаланса:

Начиная с первого дня менструального цикла, необходимо начать принимать полынь . Ее нужно залить горячей водой, настаивать пятнадцать минут и после этого, процедив, принимать по четверти стакана дважды в день.

На шестой день идет настойка шалфея . Данную траву нужно заварить, а также процедить. Принимать по три раза в день по одной трети стакана. Пить до пятнадцатого дня.

И последним отваром в народном «курсе» будет лапчатка гусиная. (Вместо этого растения можно еще использовать прострел луговой или манжетку). Ее нужно заварить горячей водой и дать настояться. Принимать необходимо до 25 дня менструального цикла.

Если уже наступил климакс, то необходимо перед едой в течение трех месяцев принимать отвары трав: зверобоя, мелиссы, а также мяты. После трех месяцев приема трав необходимо сделать перерыв на 30 дней. В один день необходимо принимать минимум один стакан травы.

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Восстановление гормонального баланса у мужчин

У мужчин важно восстановить выработку тестостерона.

Четыре раза в день нужно принимать отвар ярутки .

Пить женьшень , настоенный на спирту, или лимонник по 30 капель в четверти стакана воды дважды в день.

Морковный сок нужно употреблять по три раза в день по одной четвертой стакана в течение месяца.

Сок сельдерея необходимо принимать три раза в сутки по два глотка, желательно, перед едой. Курс составляет тридцать дней.

Как наладить гормональный фон

Гормональный фон человека напрямую зависит от его здоровья и душевного состояния. В свою очередь, и гормоны держат под своим давлением эти параметры организма. Чтобы данные чаши весов привести в равновесие, разумно воспользоваться системой оздоровления М.С. Норбекова. В ней собраны основные методики, позволяющие комплексно подходить к проблеме гормонального фона.

1. Искусственно созданное настроение приучает организм воспринимать окружающий мир с радостью, стимулируя в головном мозге выработку энкефалинов, ответственных за довольство собой и жизнью.

2. На фоне положительных эмоций организм защищен от стрессов, мешающих гормонам выделяться равномерно и дозировано. Эмоционально стабильный человек защищен от вегетативных бурь, неврозов и сердечно-сосудистых катастроф.

3. Чтобы дополнительно улучшить кровоток эндокринных желез, применяются простые гимнастические упражнения и растяжки.

4. Гинекологический и урологический массаж – старые и верные помощники при корректировке гормонального фона.

Работая с подсознанием и меняя его патологические установки, можно добиться оздоровления организма и восстановления фона половых гормонов.опубликовано econet.ru

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