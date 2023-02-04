Варикоз и сосудистые звёздочки представляют собой серьёзную эстетическую проблему, которая беспокоит большую часть взрослого женского населения.

Варикоз и сосудистые звёздочки представляют собой серьёзную эстетическую проблему, которая беспокоит большую часть взрослого женского населения.

Варикоз развивается в результате нарушения кровообращения, когда расширяются вены и капилляры нижних конечностей. Как правило, от этого заболевания страдают в первую очередь ноги. Воспалённые вены приобретают красноватый или фиолетовый оттенок и начинают выступать над поверхностью кожи.

Обычно от варикоза страдают икры ног и внутренние части бёдер. Иногда заболевание затрагивает и другие участки тела человека. Большинство женщин сталкивается впервые с варикозном во время беременности или после 50 лет, когда женский организм переживает гормональные изменения.

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Независимо от причин, которыми был вызван варикоз, каждой из нас хотелось бы минимизировать его неприятные последствия. Лечить его необходимо не только из-за связанных с ним эстетических проблем, но и из-за угрозы нашему здоровью, ведь это заболевание сопровождается отеками и болями.

К счастью, существует большое количество натуральных средств и продуктов, способных заметно снизить негативные последствия варикоза для нашего здоровья.

Мазь из арники для лечения сосудистых звёздочек и варикоза

Мазь из арники — экологически чистый продукт, который на протяжении многих веков используется для лечения расстройств кровообращения.

Арника — дикорастущее альпийское растение, распространённое в Европе и странах Латинской Америки. Его можно встретить на пустырях и обочинах дорог.

Люди давно начали использовать арнику в гомеопатии. Это растение отлично подходит для лечения болей в мускулатуре и суставах, а также воспалительных процессов.

Фармацевтическая промышленность использует экстракты и активные вещества арники для разработки мазей и других наружных лекарственных средств.

Что касается лечения варикозного расширения вен, арника оказывает стимулирующее воздействие на местное кровообращение, облегчая возвращение крови к сердцу. Другой любопытный эффект арники касается лечения воспалённых тканей. Она способна сужать наши вены без нарушения тока крови через них.

Массаж с мазью из арники успокаивает боли и напряжение в ногах. Особенно это касается тех моментов, когда боли усиливаются после перенесённой физической нагрузки или напряженного трудового дня. Также арнику можно использовать для лечения растяжений связок, гематом и поверхностных ран.

Как приготовить мазь из арники для лечения варикоза?

Эта мазь обладает противовоспалительными, успокаивающими и тонизирующими свойствами, которые активируют кровообращение в проблемной зоне. В результате размер вен уменьшается и они перестают выступать над поверхностью кожи.

Массаж с мазью из арники стимулирует работу лимфатической системы, что позволяет эффективнее выводить токсины и жидкости из организма. Благодаря этому выздоровление наступает быстрее.

Конечно, мазь из арники не сможет полностью избавить от варикоза. Для улучшения результатов использование этого наружного средства необходимо сочетать с другими полезными привычками, например, правильным питанием и активным образом жизни.

Мазь из арники будет эффективнее, если ты начнёшь использовать её на ранних стадиях развития заболевания. Не забывай о том, что со временем течение варикоза осложняется и лечить его становится труднее.

Ингредиенты:

2 столовых ложки пчелиного воска (30 г.)

2 столовых ложки масла карите (24 г.)

1 столовая ложка миндального масла (15 г.)

2 столовых ложки масла арники (30 г.)

1 капсула витамина Е

Приготовление:

Растопи пчелиный воск на водяной бане. Как только он станет жидким, добавь масла карите и миндаля.

Продолжай готовить средство на минимальном огне, постоянно помешивая его силиконовой ложечкой. Консистенция мази должна стать однородной.

Когда она будет готова, сними ёмкость с огня. Сразу же после этого добавь масло арники и капсулу витамина Е.

Дай средству настояться несколько минут. Пока мазь полностью не застыла, переложи её в герметично закрывающуюся ёмкость из стекла.

Применение:

Возьми необходимое количество мази и нанеси её на проблемную зону ног мягкими массажными движениями.

Она должна хорошо впитаться в кожу. Повторяй эту процедуру каждый день перед тем, как идти спать.

Не рекомендуется использовать мазь на повреждённых участках кожи, где присутствуют порезы и царапины.опубликовано econet

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