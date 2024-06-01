Если вы хотите обеспечить себе высокое качество жизни и сбалансированную работу внутренних органов, то щелочные продукты обязательно должны стать неотъемлемой частью вашей продуктовой корзины

Восстанавливаем кислотно-щелочной баланс

Все мы, наверняка, уже слышали о том, насколько полезны щелочные продукты для нашего здоровья. Но при этом многие задаются вопросом: «А так ли это необходимо?» «Неужели их нужно есть ежедневно?». Ведь что касается еды, то сейчас такое количество разноречивых точек зрения мнимых гуру здорового питания и диетологов, что не знаешь, чему и верить.

Но в данном случае, мы можем со всей ответственностью заявить, что это правда: щелочные продукты действительно очень полезны.

И если вы хотите обеспечить себе высокое качество жизни и сбалансированную работу внутренних органов, то щелочные продукты обязательно должны стать неотъемлемой частью вашей продуктовой корзины и, конечно, любимых блюд.

Ведь очень многие продукты питания, которые мы потребляем каждый день (иногда даже злоупотребляя ими), оказывают подкисляющее действие. Это сахара, транс-жиры, консерванты, подсластители, химические вещества и т.д.

А щелочные продукты, в свою очередь, характеризуются высоким содержанием витаминов и минеральных веществ, которые обеспечивают кислотно-щелочной баланс.

Они не вызывают воспалений, не содержат избыточного количества калорий и способствуют оптимальной работе внутренних органов нашего тела.

Если вам интересно, нужно ли совсем отказываться от «окисляющих» продуктов и потреблять лишь щелочные, то мы вас успокоим: ответ — «нет».

Ключ к решению проблемы, как всегда, находится где-то посередине, важен именно баланс. В данном случае пропорции таковы: желательно, чтобы в день в вашем рационе было около 30% окисляющих продуктов, а остальные 70% — щелочных.

7 сочетаний щелочных продуктов:

1. Авокадо и гранаты

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Гранаты обладают мощными очищающими свойствами (это детокс-продукт), облегчают работу сердечно-сосудистой системы, являются источником витаминов А и С, а также таких минералов, как магний.

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А в сочетании с половинкой авокадо можно значительно повысить подщелащивающие свойства обоих фруктов.

Не забывайте, что авокадо является одним из наиболее мощных подщелащивающих продуктов, то есть основным его преимуществом является борьба с повышенным уровнем кислотности в организме. Кроме того, оно богато мононенасыщенными жирами.

Как вам такое сочетание?

2. Черника с морковью и финиками

Да, морковь тоже обладает щелочными свойствами, не настолько сильными, как авокадо или лимоны, но все же. Еще этот эффект можно усилить сочетанием с каким-либо видом лесных и садовых ягод:

Ежевикой

Клубникой

Малиной

Черникой

Смородиной

Бузиной

Попробуйте приготовить себе натуральный сок или фруктово-овощной салат из вышеуказанных ингредиентов. А еще не забудьте положить немного фиников. Они сделают напиток или блюдо сладким и также обеспечат щелочную нагрузку.

3. Овсянка с киви

А вы когда-нибудь пробовали овсяную кашу с киви? Это невероятно вкусно: у вас получится полноценный завтрак, питательный и полезный (именно щелочной).

Среди продуктов с наиболее высоким уровнем щелочи, эти два находятся в начале списка. В киви, кстати, содержится больше витамина С, чем в апельсине. А овсянка — истинная королева злаков, ведь она заботится о здоровье сердца, обеспечивает хорошее самочувствие и заряд энергии, поэтому ее желательно есть каждый день.

4. Кресс-салат, водоросли и спаржа

Данное сочетание продуктов может стать отличным дополнением (гарниром) к обеду или ужину. Оно подойдет к лососю или куриной грудке.

Кресс-салат, водоросли и спаржа помогают снизить уровень кислотности нашего организма. Кроме того, они обеспечивают нас большим количеством железа и кальция, а еще веществом под названием аспарагин (это аминокислота, которая содержится в спарже), которое помогает заботиться о здоровье нервной системы.

5. Брокколи с лимоном и чесноком

Не знаете, что приготовить сегодня на ужин? Тогда вот вам рецепт вкусного и полезного щелочного блюда - брокколи с лимоном и чесноком.

Все три ингредиента способствуют подщелачиванию организма и помогают выводить токсичные вещества и шлаки.Таким образом они обеспечивают нам правильный кислотно-щелочной баланс, а вместе с ним и хорошее самочувствие.

Сочетание брокколи с лимонным соком способствует хорошему пищеварению и выведению жиров. Чеснок же, в свою очередь, содержит аллицин, это вещество действует как хороший антибиотик и превосходное противовоспалительное средство. Ему под силу, например, справиться с задержкой жидкости в организме.

Уверяем вас, что данное сочетание действительно невероятно полезное, и к тому же, еще и очень вкусное.

6. Лайм, лимон, папайя и петрушка

Возможно, это предложение покажется вам несколько нестандартным и «вызывающим», вы скажете это «странно» и «дерзко», но тем не менее.

В сочетании эти 4 ингредиента имеют большие преимущества для здоровья: смогут позаботиться о здоровье почек, снимут воспаление и очистят от токсинов: папайя, к примеру, считается мягким слабительным, а потому она идеально подойдет для очищения толстой кишки, петрушка — любимый продукт наших почек, а лимон и лайм — два цитрусовых фрукта с наиболее сильными щелочными свойствами, так что не сомневайтесь в том, чтобы включить их в свой рацион.

7. Арбуз с огурцами

Можете приготовить себе арбузно-огуречный салат: просто нарежьте их в миску крупными кусками. Или… приготовьте из них освежающий коктейль в блендере.

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Какой бы вариант вы ни выбрали, обязательно попробуйте данное сочетание, ведь эти щелочные продукты также богаты пищевыми волокнами, ликопином, бета-каротином, витамином С и, конечно, содержат много воды.

Такой легкий напиток прекрасно впишется в любую диету и очень скоро станет просто незаменимым в вашей жизни. Его можно пить каждый день. опубликовано econet

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