Те, кто почему-то выбрал в своих семейных отношениях стиль «пай-девочки», рискуют превратиться в опаснейший «тихий омут»
Что делать женщине, если её любимый человек (предположим, это - муж) причинил ей душевную боль, от которой женщина была не в состоянии защититься?
Самый грамотный совет в психологии: отзеркалить, вернуть всю ту гамму негативных эмоций, которая окатила Вас как ледяной душ (или ведро помоев, что вероятнее).
Но как это делать грамотно?
Это самое «во-вторых» можно озаглавить и по другому: никогда не наносите оскорбления личности человека.
То есть, нельзя, например, заявлять что-то типа: «Ты всегда казался мне импотентом»... Потом трудно будет отыграть эти слова назад и оправдаться: «Я сказала это со зла. На самом деле ты - сексуальный гигант»... Не поверит и правильно сделает.
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Что же тогда нам остаётся, если того - нельзя, этого - нельзя, а это вообще - ни-ни?
Как же «отзеркаливать», как грамотно ссориться, возвращать обиды?
Что нам остаётся? Да, пожалуй, битьё посуды и остаётся. Можно ещё драться подушками, руками, ногами, зубами - как это делают дети в детском саду.
Боюсь, что страшно далеки от реальности те, кто морщит нос, читая эти строки...
Или сильно лукавит?
Психологи говорят: «Иногда нужно быть «злой», чтобы спасти ваши семейные отношения!»
В противном случае эти живые и трогательные семейные отношения - погибнут. Хотя вот сам брак может и не погибнуть, но кому нужен такой брак? Дети в подобных семьях (которые выходят «выяснять отношения» в парк) всегда страдают бронхиальной астмой - слишком сгущённая в дому атмосфера - много лет всё никак не грянет гром и не пойдёт долгожданный дождь...)
Когда нарастает и копится неудовлетворение, тогда растёт и обида - такая, с которой Вы будете не в силах справиться шутя...
Вот тогда уже в ход идут все вышеперечисленные «запрещённые приёмы»...
Гнев, злость, страсть и любовь очень тесно переплетены... их нельзя насильно разлучить.
Те, кто почему-то выбрал в своих семейных отношениях стиль «пай-девочки», рискуют превратиться в опаснейший «тихий омут», который (если помните) всегда кишит бесами...
Как видите, но средиземноморская (итальянская) диета - с битьём посуды и «непереводимыми итальянскими ругательствами» полезна не только для сохранения фигуры, но и для сохранения крепкой настоящей семьи...
Так что запаситесь дешёвой посудой...опубликовано econet
Автор Елена Назаренко
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Источник: https://econet.by/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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