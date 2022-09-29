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Простые средства для избавления от храпа

Источник: ayzdorov.ru 29 сентября 2022 6168
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Есть несколько несложных упражнений, регулярное повторение которых способствует укреплению мышц гортани

Простые средства для избавления от храпа

Некоторые люди со временем начинают храпеть во сне. Храп не только мешает спать окружающим людям, но и вредит самому храпуну.

Нужно взять 2-3 листа капусты и мелко измельчить их либо пропустить через мясорубку. После этого смешайте с одной столовой ложкой меда. Есть перед сном. Или можно выжать капустный сок, также смешав его с мёдом, применять перед сном. Курс лечения 4 недели.

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Вылечить храп поможет такой травяной сбор: смешайте одну чайную ложку корня сабельника, одну столовую ложку ягод черной бузины, 2 столовые ложки репейника обыкновенного и одну чайную ложку хвоща полевого. Перемолоть все в кофемолке и залейте одну столовую ложку порошка стаканом кипятка. Настаивать час. Принимать по столовой ложке 5 раз в день, до излечения.

Еще одним простейшим способом избавления от храпа может стать облепиховое масло. Просто за 4 часа до сна закапайте по одной капле облепихового масла в каждую ноздрю. Результат наступает через 2-3 недели такого лечения.

Простые средства для избавления от храпа

Храп– это звук, который издает человек во время сна. Его причина – ослабление мышц стенок глотки. Следовательно,если вы натренируете эти группы мышц, храп прекратится. Звук «И» как раз укрепляет эти мышцы. Нужно ежедневно по 20-30 раз повторять звук «И-и-и». Причем произносить нужно с усилием, как бы петь, напрягая основание языка, тянуть его к горлу. Это также тренирует мышцы.

Есть еще несколько несложных упражнений, регулярное повторение которых способствует укреплению мышц гортани:

Возьмите деревянную палочку размером и диаметром с карандаш, захватите ее зубами так, чтобы она располагалась горизонтально и параллельно челюсти. Постарайтесь удержать ее в таком положении около 4 минут.

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Попробуйте подвигать челюстью вперед и назад. Доведите число повторений этого упражнения до 30 раз.

Высовывайте язык настолько сильно, насколько это возможно. Вы должны почувствовать напряжение в самом его основании. Это упражнение рекомендуется повторять 20-30 раз.

Высунутый язык опускайте вниз и удерживайте в таком положении 7-10 секунд, затем приподнимайте его, возвращайте «на место». Рекомендуемое число повторов для данного упражнения – 20-30 раз. опубликовано econet.ru 

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Источник: https://econet.by/

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