С возрастом внутренние «фиксаторы» влаги - коллагеновые и эластиновые волокна – начинают хуже справляться со своими прямыми обязанностями,

Эффективный уход за руками можно осуществить самостоятельно.

Достаточно соблюдать основные этапы:

увлажнение,

питание,

восстановление кожи.

Увлажнение кожи

Казалось бы, с чего человеку мог потребоваться уход за руками? Ведь кожа рук куда более плотная и выносливая, чем кожа лица. Но ей и достается больше! Моющие средства, домашняя работа, труд на «фазенде» - все это не добавляет рукам нежности и красоты.

Как известно, с каждым годом выработка NMF (естественного фактора увлажнения кожи) идет на спад, поэтому при уходе за руками необходимо в первую очередь заботится о том, как правильно их «поить».

Пока речь идет о поверхностном слое кожи, проблема ухода за руками решается с помощью самого обыкновенного крема для рук – с сорбитолом, маслом ши, пентавином, гиалуроновой кислотой, протеинами и другими увлажняющими компонентами в составе.

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Но тот факт, что с возрастом внутренние «фиксаторы» влаги - коллагеновые и эластиновые волокна – начинают хуже справляться со своими прямыми обязанностями, делает необходимыми более серьезные меры по борьбе с обезвоживанием. Это не значит, что восполнить недостаток влаги можно только с помощью специальных процедур (например, ионофореза или гальванического тока): для ухода за руками есть более простые, но не менее эффективные способы.

Глубоко увлажняющая маска

Для ухода за руками:

приготовьте отвар льняного семени (1 ст. л. льняного семени на 1 стакан воды доведите до кипения, процедите и остудите),

окуните в него чистые руки на 15-20 минут,

после этого сполосните руки и смажьте их жирным кремом.

Достаточно каждый вечер перед телевизором делать эту процедуру, чтобы надолго забыть о таких проблемах как сухость, шершавость и краснота кожи рук!

Крем - маска для ухода за руками, стимулирующая производство коллагена

Смешайте 50 г глицерина, 50 г густых сливок и пол-чайной ложки лимонного сока.

Нанесите эту смесь на кожу рук массирующими круговыми движениями и постарайтесь как можно дольше не смывать.

Уже через месяц после регулярного применения этого крема-маски вы почувствуете эффективность этого вида ухода за руками!

Питание и защита кожи

Обсуждая тонкости ухода за руками нельзя не вспомнить, что низкие температуры (особенно в сочетании с ветром и перепадами влажности, характерными, в частности, для зимы), плохо влияют на деятельность сальных желез. При этом естественная жировая смазка кожи истончается, а роговой слой в результате температурного стресса, наоборот, утолщается, и руки становятся грубыми и шероховатыми.

Логика подсказывает, что если не хватает собственных запасов жира, значит, при уходе за руками нужно привнести его извне. Восстановить гидро-липидный баланс кожи рук (и тем самым создать необходимые условия для защиты от природных катаклизмов) можно с помощью различных масок на основе натуральных косточковых масел, весьма действенных в силу схожести их состава с секретом сальных желез.

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Интенсивно питательная маска

Разомните две вареные картофелины, добавьте к ним треть стакана теплого молока и чайную ложку оливкового масла.

Готовое пюре выложите на распаренные руки (а лучше попросите, чтобы кто-то вам помог), накройте их бумагой для компрессов, полиэтиленовым пакетом и махровым полотенцем.

Через 30-40 минут руки можно освободить и … удивиться, насколько мягкими и нежными они стали!

Ухаживая за руками, картофельную маску для рук рекомендуется делать раз в неделю, особенно после долгих зимних прогулок.

Медовая крем-маска

При уходе за руками имеет смысл опробовать и крем-маску, приготовленную по следующему рецепту:

1 столовую ложку смеси трав (календулы, ромашки, подорожника и череды) залейте в термосе 1 стаканом кипятка.

Через 5-7 часов процедите.

Затем разотрите 50 г сливочного масла с 1 чайной ложкой меда и добавьте к этой смеси 1 чайную ложку травяного настоя.

Тщательно перемешав, нанесите теплую маску толстым слоем на чистые руки.

Через полчаса смойте остатками травяного настоя.

Кстати, готовую крем-маску можно хранить в холодильнике и использовать по мере надобности, предварительно разогрев. Это может сэкономить время при постоянном уходе за руками.

Восстанавливающие средства

Прискорбно, но факт: после 25-30 лет все регенерационные процессы в организме замедляются. Это означает, что если 5 лет назад вы безо всякого ухода за руками могли безнаказанно начистить 10 кг картошки, то теперь достаточно вымыть тарелку без перчаток, чтобы потом остаток дня посвятить «зализыванию» ран.

Впрочем, существует несколько способов попытаться противостоять ходу времени. Для этого при уходе за руками необходимо применить средства, стимулирующие восстановительные процессы в коже рук и возвращающие ей упругость и гладкость.

Ароматная маска-скраб

2 ч.л. кофейной гущи смешайте с яичным желтком и добавьте 2-3 капли эфирного масла розы или шалфея.

Мягко вотрите эту смесь в чистую кожу рук, сделайте несколько массирующих движений, начав с тыльной части руки в направлении от кончиков пальцев до запястья - помассируйте каждый палец со всех сторон, будто натягивая тугие перчатки.

Через 10-15 минут смойте маску-скраб теплой водой.

Повторяйте каждые два-три дня в течение 2-3 недель. Результат такого ухода за руками вам понравится!

Регенерирующая маска

Соедините желток с чайной ложкой оливкового масла и щепоткой красного перца (или 5-7-ю каплями спиртовой настойки водяного перца).

Энергично нанесите этот микс на очищенную кожу рук, наденьте сначала латексные, а затем хлопчато-бумажные перчатки и оставьте на 20-25 минут.

После этого устройте рукам контрастный душ и смажьте кожу питательным кремом.

Кстати, логичнее всего прибегать к этому средству ухода за руками эту процедуру на ночь, так как в темное время суток обменные и восстановительные процессы в коже активизируются.

При уходе за руками не забывайте про массаж. Это лучший способ улучшить кровоснабжение и лимфоток, опосредованно способствуя сохранению оптимального уровня эпидермальных липидов и влаги в глубоких слоях кожи.

Косметологи рекомендуют проводить массаж всякий раз, бывая у мастера по маникюру – в его арсенале имеется множество профессиональных препаратов, применение которых одновременно с массажем повышает эффективность последнего.

Если же при уходе за руками вы предпочитаете самомассаж, следует помнить основное правило: начинать процедуру с кончиков пальцев, постепенно продвигаясь к ладони и заканчивают тыльной стороной кисти.

Делая массаж, необходимо освободить голову от мыслей, не имеющих отношения к основному действу, иначе эмоциональное напряжение, связанное, например, с необходимость сделать ремонт на кухне, может перерасти в мышечное. Результат - растяжение кожи.

На пальцах и ладонях имеется огромное количество биологически активных точек, которые отвечают за работу внутренних органов и систем. Поэтому массаж имеет смысл считать не только действенным способом ухода за руками, но и общеукрепляющей процедурой.

С его помощью, например, можно действовать целенаправленно:

разминать безымянные пальцы, чтобы ослабить влияние магнитных бурь,

указательные - при плохом настроении.

А можно не напрягаться, изучая сложные акупунктурные схемы, и оздоровить весь организм, методично обрабатывая все без исключения участки кистей. При таком уходе за руками в выигрыше будет весь организм!

Кроме того, провести тонизирующий (или, наоборот, расслабляющий) уход за руками помогут правильно выбранные ароматические масла.

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Расслабляющее масло

В качестве массажного масла можно использовать смесь абрикосового масла (1 стол. ложка) и эфирного масла красного апельсина, лаванды или ладана (5-7 капель). Эти ароматы снимают как мышечное, так и эмоциональное напряжение, в результате чего массаж превращается в терапевтическую маску сродни медитации.

Тонизирующее масло маска

Если необходимо взбодриться, то нет ничего лучше энергичного массажа всех пальцев со смесью на основе масла проростков пшеницы (1 столовая ложка) и эфирного масла лимона, грейпфрута, кориандра или мяты (5-7 капель). Запах этих растений возбуждает нервную систему, способствует концентрации внимания, повышает работоспособность. Биоактивные вещества, входящие в состав масел, тонизируют кожу рук, сохраняя ее молодой и упругой.опубликовано econet

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