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Полезные упражнения для органов брюшной полости

Источник: vk.com 04 мая 2024 6878
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После выполнения этих упражнений усилится кровоток во внутренних органах.

Полезные упражнения для органов брюшной полости

Упражнения, выполняемые лежа в постели, обязательны для людей здоровых и больных, любого возраста, желающих не допустить заболевания сердца (инфаркт), восстановить и сохранить хорошее здоровье, а также находящихся в экстремальных условиях: космонавтов, подводников и др., которым необходима активизация деятельности организма в стесненных условиях.

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ И ПРЕССА

1. Мышцами живота энергично вытолкните пупок вверх, как бы раздвигая верх и низ живота (рис. 1).

Полезные упражнения для органов брюшной полости

Затем быстро втяните пупок обратно, словно соединяя верх и низ живота.

Дыхание — за 1 выдох каждое упражнение выполняется 8 раз.

Вы начали делать упражнение, но оно не получается, пупок не слушается. Чтобы мышцы живота (пупок) слушались, мой совет.

  • За 1 с энергично сожмите большой и указательный пальцы на правой или левой руке, сделайте кольцо.
  • Синхронно с движением пальцев, втяните пупок в живот. Он втянет за собой верхнюю и нижнюю часть живота со скоростью и силой, равной движениям пальцев.
  • Затем резко, за 1 с, выпрямите пальцы.
  • Синхронно с силой вытолкните пупок — он раздвинет верх и низ живота.

Пальцы рук будут пультом управления движениями пупка, напряжением мышц живота и всего организма при выполнении любых других упражнений. Не забывайте об этом.

2. Указательный палец (можно кисть) левой руки сначала согните, затем резко выпрямите в правую сторону живота, синхронно с движением пальца (кисти) словно толкаете пупок вправо (рис. 2).

За 1 выдох упражнение выполняется 8 раз.

Затем выполните то же самое правой рукой для левой стороны живота.

Полезные упражнения для органов брюшной полости

3. Указательным пальцем (или кистью) любой руки совершайте круги вокруг пупка (рис. 3).

Синхронно с движением пальца выполните мышцами живота движение по часовой стрелке (как будто вращаете пупком). Дыхание — за 1 выдох 8 кругов.

Затем выполните движение пупка в обратном направлении. 

4. Пальцы соединены в кольцо, затем с силой быстро разводятся в стороны.

Синхронно с движениями пальцев выбрасывается пупок вверх, раздвигая правую и левую стороны живота (рис. 4). Дыхание — за 1 выдох выполняется 8 движений пупка.

Полезные упражнения для органов брюшной полости

5. Большой и указательный пальцы разведены, затем быстро сжимаются в кольцо.

Синхронно пупок энергично втягивается внутрь живота, стягивая правую и левую стороны. Дыхание — за 1 выдох выполняется 8 движений пупка.

После выполнения этих упражнений усилится кровоток во внутренних органах.

Они получили активный массаж, который расширил капилляры для прохождения крови, лимфы и улучшил обеспечение их кислородом. Эти органы будут хорошо работать целый день. опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.by/

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