Как очистить легкие за 3 дня: ДЕТОКС программа

Со временем токсины плесени и бактерий могут разрушить здоровье легких и даже привести к таким неизбежным заболеваниям, как хроническое обструктивное заболевание легких. Вывести токсины из организма поможет трехдневная программа детоксикации.

Со временем токсины плесени и бактерий могут разрушить здоровье легких и даже привести к таким неизбежным заболеваниям, как хроническое обструктивное заболевание легких.

Очищение и детоксикация легких за 3 дня

Почему нужно очищать легкие? Алекс Майлc утверждает следующее:

"Проживая на этой планете и вдыхая окружающий воздух, мы можем подхватить вредные токсины, которые прилипают к стенкам легких и уменьшают их эластичность. По мере засорения легких токсинами существенно ограничивается их способность расширяться таким образом, чтобы можно было в полной мере вдохнуть достаточное количество кислорода. Ячеистое строение стенок легких регенерируется каждые две-три недели, однако на восстановление альвеол, глубоких дыхательных путей, уходит около года".

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Регулярная детоксикация способствует нормальному функционированию легких и быстрому удалению токсинов. Нынешние и бывшие курильщики знают, что лучший способ детоксикации легких – отказ от курения. Некурящим же сложнее выбрать из ста способов наиболее подходящий для оздоровления. Провести очищение и восстановление естественным образом, вывести токсины из организма и укрепить иммунную систему поможет здоровый образ жизни в сочетании с трехдневной программой детоксикации.

Чтобы помочь организму подготовиться к такой короткой программе детоксикации, за два дня до ее начала необходимо убрать из рациона все молочные продукты. Кроме того, вечером накануне очищения необходимо перед сном выпить чашку любимого травяного зеленого чая, чтобы вывести токсины из кишечника.

После проведенной подготовки следует ежедневно в течение трех дней выполнять следующие действия:

1. Перед завтраком выпивайте 300 мл теплой воды, смешанной с четвертью стакана лимонного сока (приблизительно сок двух лимонов).

2. Во время завтрака выпивайте 300 мл ананасового или грейпфрутового сока. Эти соки содержат натуральные антиоксиданты, которые помогают улучшить дыхательную систему и очистить легкие.

3. Чтобы подщелочить организм для последующей детоксикации, выпивайте минимум 300 мл свежевыжатого морковного сока между завтраком и обедом.

4. Во время обеда выпивайте 400 мл сока, богатого калием. Например, сок свеклы, петрушки, апельсина, банана, помидора, фиников и инжира.

5. Вечером перед сном выпивайте 400 мл клюквенного сока для борьбы с бактериями, вызывающими инфекции легких.

6. Примите 20-минутный горячий душ для выведения токсинов через кожу.

7. По желанию можете также добавить несколько капель эвкалиптового масла в горячую воду и вдыхать пар для очищения легких естественным путем. Содержащееся в эвкалипте вещество, способствующее отхождению мокроты, помогает успокоить боль в горле, устранить заложенность носа.

8. Каждый день в течение получаса дышите глубоко для выведения из легких вредных веществ.

Подписывайтесь на Эконет в PINTEREST!

После детоксикации:

Через три дня состояние легких значительно улучшится. Можете возобновить употребление молочных продуктов, однако попытайтесь свести его к минимуму. Употребление достаточного количества воды и активный образ жизни должны войти в привычку после завершения трехдневной детоксикации.

Сбалансированный, здоровый и разнообразный рацион питания должен стать образом жизни. Вам никогда больше не придется повторять подобную трехдневную детоксикацию, если вы включите в рацион орегано. Орегано – природное противоотечное средство, которое устраняет затрудненное носовое дыхание и способствует нормализации работы дыхательной системы. опубликовано econet

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet