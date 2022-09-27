90% нарушений в скелетно-мышечной системе имеют висцеральный компонент

Согласно утверждению французского остеопата Жана-Пьера Барраля, основателя висцеральных манипуляций, до 90% скелетно-мышечных проблем имеют висцеральный компонент. Чтобы понять, почему это так, давайте разберем некоторые ключевые аспекты строения нашего тела.

Согласно утверждению французского остеопата Жана-Пьера Барраля, основателя висцеральных манипуляций, до 90% скелетно-мышечных проблем имеют висцеральный компонент.

Чтобы понять, почему это так, давайте разберем некоторые ключевые аспекты строения нашего тела. Все связки, сухожилия, фасции и прочие соединительнотканные образования формируют единую непрерывную систему. Они образуют трехмерную конструкцию нашего тела, и составляют 20% от его массы. В общем и целом, соединительнотканные элементы обеспечивают поддержку и пространственное разграничение систем и отдельных органов в организме.

Большинство людей полагают, что форма нашего тела поддерживается костями. Но если убрать мышцы и соединительнотканные структуры, скелет просто превратится в груду костей. Кости действительно являются элементами жесткости рабочей конструкции нашего организма, а также местами прикрепления мышц и фасций.

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Кости раздвигают границы нашего тела, а миофасциальные элементы удерживают их вместе, способствуют поддержанию правильного положения костей друг относительно друга, допуская или, наоборот, там, где это необходимо, ограничивая степень свободы движений. Все основные органы и системы организма, будь то костно-мышечная, нервная, сосудистая, пищеварительная системы, покрыты соединительнотканными футлярами.

Характеристиками здоровой соединительной ткани являются гибкость, эластичность, протяженность и упругость. Эта ткань поглощает стрессовые нагрузки, реагирует на него, на повреждение, хирургические вмешательства, болезни, эмоциональную травму и ежедневное, ежесекундное воздействие гравитации. Любой из перечисленных факторов способен сразу или по истечении некоторого времени вызвать дисбаланс в системе соединительной ткани.

Этот дисбаланс проявляется укорочением, утолщением, дегидратацией тканей, что влечет за собой нарушение функции мышц, ограничение подвижности суставов, изменение условий функционирования органов. Обычно эти изменения проявляются болью, уменьшением гибкости, нарушением движений и прочими неудобствами и ограничениями функциональной активности самого разного толка. В силу особенной природы соединительной ткани, никакая дисторсия или дисбаланс не могут оставаться локализованными.

Поэтому первоначальная причина боли или дисфункции может располагаться на существенном удалении от места персистирования симптомов. Следовательно, проведение коррекции в какой-либо области способно положительно повлиять на изменения в других регионах тела.

Супер-автострада с двухсторонним движением

Жан-Пьер Барраль добавил к видению картины нашего тела детализированное понимание роли соединительной ткани как системы поддержки внутренних (висцеральных) органов.

С давних времен известно, что патология опорно-двигательного аппарата и дисфункция позвоночника может нарушать работу внутренних органов за счет изменения потока сигналов к ним через нервы. Барраль сравнил взаимосвязь между нарушениями в скелетно-мышечной системе и органах с супер-автострадой с двухсторонним движением.

И наиболее важным моментом является то, что, трафик, идущий от органов (и поддерживающих их структур) к скелетно-мышечной системе намного больший, чем трафик в противоположном направлении. Все внутренние органы соединены более или менее прямолинейными путями с позвоночником за счет поддерживающих их оболочек.

Интегративный подход к оценке и лечению любой патологии со стороны опорно-двигательного аппарата требует оценки структурных взаимосвязей между внутренними органами, их фасциями или лигаментозными прикреплениями к структурам скелетно-мышечной системы. Как и органы опоры и движения, внутренние органы также перемещаются в трех плоскостях. Эта лигаментозная и фасциальная поддерживающая система крепит их к задней стенке тела.

При наличии натяжения связки или фасции будет выявляться натяжение и компенсация в задней части тела и на всем его протяжении. Имея богатую иннервацию в целом, поддерживающие мембраны органов бедны ноцицепторами (нервными окончаниями, сигнализирующими о боли). Мы редко осознаем наличие проблемы в самом органе или возле него до той поры, пока мускулатура не утратит способность компенсировать эту проблему, а в скелетно-мышечной системе не появятся ограничения (рестрикции) и болевые ощущения.

Мягкая манипуляция на поддерживающем аппарате внутреннего органа может улучшить функцию данного органа. Одновременно, растяжение висцеральных поддерживающих мембран может стать ключевым компонентом в лечении скелетно-мышечных нарушений. В ортопедическом образовании многих физиотерапевтов внимание сосредоточено на изучении того, как структуры, расположенные позади позвоночника, влияют на подвижность позвоночника и его функцию в целом.

Висцеральная манипуляция предлагает подход к оценке и коррекции изменений этих структур, позиция которых находится спереди от позвоночника. К числу анатомических структур, которые могут влиять на позвоночный столб, можно отнести органы и их фасциальные прикрепления, брюшину, большой сальник и кровеносные сосуды. Гейл Уэтслер, физиотерапевт, клинический директор института Барраля, описывает висцеральную манипуляцию как “органоспецифическую фасциальную мобилизацию”.

Легкие и скелетно-мышечные нарушения

Легкие окружены двумя слоями плевральных оболочек. Плевра представлена тесно ассоциированными с внутренними органами фасциальными листками. Внутренняя, или висцеральная, плевра образует поверхность легких. Наружный слой (париетальная плевра) выстилает внутреннюю поверхность грудной полости. У верхушки легкого париетальная плевра удерживается комплексом мембран (поддерживающие оболочки легкого), начинающихся от средней лестничной мышцы и поперечных отростков C1 – C3 позвонков.

Пневмония и другие заболевания органов дыхания могут инициировать формирование рубцовой ткани и спаек в области этих поддерживающих оболочек. Пневмония может оставлять рубцовые изменения плевры. Чрезмерный натужный кашель может вызывать переломы ребер. Некоторые из нас переносили те или иные травмы грудной клетки. Плевральные спайки и контрактуры накапливаются на протяжении жизни без нашего ведома.

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В сутки человек совершает около 20 000 дыхательных движений. При наличии плевральных спаек эти 20 000 дыхательных движений будут выполняться в системе с нарушенным балансом, что побуждает тело совершать движения вокруг зоны ограничения/рестрикции (зона спаек). Поскольку легкие «подвешены» к шейному отделу позвоночника, это оказывает существенное влияние на шею. Цервикальная параспинальная мускулатура становится скованной, что помогает ей противостоять тянущему усилию, исходящему из зоны рестрикции.

Плевральные контрактуры приводят к изменению положения шейных позвонков и ограничению их движений. Поскольку сенсорный аппарат в плевре развит слабо, человек не ощущает натяжения вокруг легких. Пациент приходит с жалобой на хроническую скованность в шее. Восстановление подвижности плевры нередко быстро устраняет натяжения в шейном отделе и улучшает положение головы.

Кроме того, эти натяжения негативно влияют на лестничные мышцы, которые могут компримировать плечевое сплетение и сосуды. Плевральная тяга на среднюю лестничную мышцу обычно вызывает сдавление нервов, иннервирующих верхнюю конечность, и кисть в частности. Анамнез тяжелого респираторного заболевания является известным фактором риска синдрома карпального канала и прочих хронических микротравм связок, вызванных растяжением.

Сердце и скелетно-мышечные нарушения

Сердце окружено слоями перикардиальных оболочек, внешняя из которых удерживается связками, прикрепляющими ее к задней поверхности грудины – наиболее прочно на уровне третьего и четвертого ребер. Задней поверхностью сердце прикрепляется к позвонкам C4 – T4. При «хлыстовой травме» возникает внезапное смещение сердца в виде ускорения/замедления, что ведет к повреждению поддерживающих связок.

Поскольку эти связки не имеют ноцицепторов, мы клинически не видим их повреждения. В восстановительном периоде поврежденные оболочки фиброзируются, вызывая натяжение, направленное на нижние шейные и верхние грудные позвонки. Это основная причина того, почему ухудшение в шее обычно наступает спустя несколько недель после хлыстовой травмы, а не сразу после нее.

Это также объясняет, почему работа на болезненных участках шеи часто сопровождается непродолжительным эффектом. Висцеральная манипуляция восстанавливает протяженность и эластичность перикардиальных поддерживающих связок, облегчая, тем самым, боль в области шейных и грудных позвонков после хлыстовой травмы.

Как мы увидели, оболочки, поддерживающие внутренние органы, имеют множественные обширные соединения с остальными поддерживающими структурами. Манипуляции на висцеральной системе оказывают глубокое и продолжительное влияние на организацию всего тела. Воздействие на висцеральную систему в лечении патологии опорно-двигательного аппарата существенно повысит эффективность и улучшит отдаленные результаты терапии у ваших пациентов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЯЗИ

Висцеральная манипуляция, или орган-специфичная фасциальная мобилизация, направлена на дисфункцию в пределах цилиндра туловища. Каждый орган имеет взаимосвязь через свои фасции с позвоночником.

Вот лишь некоторые примеры такого рода взаимосвязей:

корень брыжейки тонкой кишки может ограничивать подвижность позвоночника на уровне третьего – четвертого поясничных позвонков;

механическое ограничение на уровне первого поясничного позвонка может формироваться в результате стойкой ирритации из рубца после аппенндэктомии за счет активации вегетативной нервной системы;

слепая кишка/аппендикс и позвонок L1 имеют общую висцеро-соматическую взаимосвязь;

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уменьшение гибкости фасциального соединения между мочевым пузырем и головкой бедренной кости может лимитировать подвижность каждой из этих структур;

хроническая дисфункция правого и левого крестцово-подвздошного сустава может приводить к уменьшению подвижности слепой и сигмовидной кишки соответственно.опубликовано econet.ru

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