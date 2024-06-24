Реальная сила открывает перед вами пути и возможности, а корона "я-сильней" заставляет вас терять то немногое, что у вас есть...

Есть такой опасный вид короны, которая называется "я-сильней".

Опасна эта корона тем, что ее путают с реальной силой и не могут избавиться.

Но корона "я-сильней" и реальная сила - это совершенно разные вещи.

Реальная сила открывает перед вами пути и возможности, а корона "я-сильней" заставляет вас терять то немногое, что у вас есть, внушая, что у вас этого полно и вы должны поделиться.

Очень часто, например, приходится видеть в письмах: "мой муж - минус, он все время ревнует, все время требует внимания, ни с кем не общается, даже на работу не ходит, превратил меня в смысл своей жизни". Это типичная корона "я-сильней".

Муж в такой ситуации - ярко выраженный плюс, ничего не делает, не работает и требует у жены удовлетворять прихоти и капризы, потому что она охотно подчиняется ему, но в свободное от своего рабства время жена пишет письма в эволюциолаб, чтобы рассказать, какой ее муж слабый и зависимый. Да это ведь она зависимая, обслуживает мужа и подчиняется его требованиям, боясь возразить (и принимая свой страх за великодушие). Она думает, что делает это из жалости, из сострадания к его зависимости. Хотя будь он зависим от нее, он бы боялся выносить мозг, он бы щипцы свои и топор под кроватью спрятал и старался бы ей угождать, чтобы не потерять "смысл своей жизни".

Минусы не ревнивы, они боятся ревновать, избегают скандалов, живут в иллюзиях. Минус если и ревнует, то тихонечко, себе в подушку, а показать боится, и сам себя все время убеждает, что поводов для ревности нет. Показывают минусы ревность только когда в плюс выпрыгивают, а потом сразу же соглашается не ревновать, от страха потерять. Вот это - минус.

И в апатии минусов не бывает, не лежат они на диване с кислым лицом. Кислое лицо означает, что все вашего партнера в жизни достало, и вы тоже. Возможно вы чуть меньше, чем все остальное, но тоже достали. Плюсует он. Может испугаться вас потерять и уйти в минус, тогда и энергия появится, но пока он лежит и киснет, он в плюсе. Ко всем ресурсам и к любви тоже. У него фрустрация общая.

То есть претензии, обиды, ревность по любому поводу, плохое настроение, нытье - это все плюс.

И если ваш партнер так себя ведет, а вы ему угождаете, не сочиняйте, что делаете это из жалости, из милосердия, из понимания его зависимости, не обманывайте себя. Снимите корону "я-сильней". Ваша сила - иллюзия, вы зависите от него больше, чем он от вас. Материально вы, может быть, и независимы, а вот эмоциональная зависимость у вас больше, если вы все время идете на поводу и выполняете его условия и терпите его претензии. И пока вы не снимете корону, вы свою большую зависимость не увидите, а значит не сможете никак ситуацию изменить.

Корона "я-сильней" - это неуважение к другому человеку, поэтому за нее так сурово приходится расплачиваться. Надел такую корону, начинай отдавать, тебе ведь кажется, что у тебя всего больше.

Чтобы снять такую корону, надо воспитывать в себе уважение к другим людям. Если вы кого-то не уважаете, он вас легко может съесть, потому что из-за неуважения вы даже и не подумаете защищаться. Он вас будет есть, а вы его жалеть и спасать. Он же слабый, он же несчастный, он же убогий. Но убоги вы, пока вы так думаете о другом. Это - человек и, вполне возможно, у него в резерве есть такие силы, о которых вы не догадываетесь. Ну и в отношениях с вами он явно сильней, раз вы короной дыру в голове прикрыли.

Люди, у которых корона "я-сильней" к голове приросла, живут в мире, где не работают никакие законы. Они не понимают, почему на их добро им злом отвечают, они все время попадают в загадочные ситуации, где все происходит вдруг и на пустом месте, нарушая логику. Эта корона полностью искажает реальность. Из-под нее, например, кажется, что человек очень любил, но внезапно разлюбил. Это происходит потому, что корона все явные признаки нелюбви толкует в свою пользу: "обиделся на меня", "страдает по мне", "умирает от ревности", "злится на мое равнодушие", даже "бьет, потому что любит". Корона рисует человека в собственных глазах таким могущественным, таким важным, что любые негативные реакции партнера - это проявления боли, страха, ревности, зависти, то есть реакции слабого, зависимого.

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Стоит представить, что второй - не бедняжка, а такой же человек, а то и покрепче вас, и сразу все становится на свои места.

Но расстаться с такой короной очень сложно. Привык чувствовать себя грандиозным, сильным, а тут выясняется, что ты слабый, ножки подгибаются, тебя обижают, ты сам ревнуешь и боишься. Нет, лучше жить в искаженном мире, лишь бы чувствовать себя на высоте. Лучше продолжать жалеть своего партнера сверху. Пусть даже он обращается с вами очень плохо. Но он просто слабый человек, у него плохая ситуация, он не имеет опор, он такой зависимый. А вы-то, конечно, очень сильны.

Ну вставайте на четвереньки тогда и возите его на своей спине, что ж с вами поделаешь. Корона станет вам утешительным призом.

Знакомы с такой короной?опубликовано econet

Автор Марина Комиссарова

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