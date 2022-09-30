Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Здоровье
  4. Стрессовые боли в спине: теория доктора Джона Сарно

Стрессовые боли в спине: теория доктора Джона Сарно

Источник: dikul.net 30 сентября 2022 5870
  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Сохранить публикацию

Психофизиологическим заболеванием является любая болезнь, при которой физические симптомы, как считается, являются прямым результатом психологических или эмоциональных факторов. Этот диагноз означает, что психологические факторы либо инициировали, либо способствуют болям в спине или имеет место и то, и другое.

Стрессовые боли в спине: теория доктора Джона Сарно

Психофизиологическим заболеванием является любая болезнь, при которой физические симптомы, как считается, являются прямым результатом психологических или эмоциональных факторов. Этот диагноз означает, что психологические факторы либо инициировали, либо способствуют болям в спине или имеет место и то, и другое.

Следует подчеркнуть, что хотя психологические факторы могут быть причиной физических симптомов, но, однако, симптомы не аргументируются с помощью методов визуализации. Тем не менее, реальные физические проблемы (такие как боли в спине) могут быть инициированы  эмоциональными факторами.

История «стрессовых болей  в спине»

Доктор Джон Сарно, MD,  профессор отделения  физической медицины и реабилитации в Нью-Йоркском университете, недавно популяризировал идею «стрессовых  болей в спине», которые он называет "Синдром напряжения мышц" (СНМ), хотя такое понятие было сформулировано  еще  в 1820-м году.

В книге  Д-р Эдварда Шортера  «От паралича до усталости» подробно описывается  история психосоматических заболеваний. И еще  в 1820-х году был выставлен такой диагноз как «раздраженный  позвоночник»  и это, по существу, эквивалентно современной идее стрессовых болей в спине. Диагноз «раздраженный позвоночник» был довольно популярен и распространился  в то время по всему  миру.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Интересно, что доктор Шортер высказал мнение, что многие врачи и пациенты той эпохи начали твердо верить в этот диагноз, хотя не было никакой очевидной патологии. Доктор Шортер отметил, что врачи  закладывали этот диагноз в голову пациента, увеличивая опасения, что существует серьезное заболевание, и рекомендовали пациентам постельный режим.

Диагноз «раздражение позвоночника» оставался довольно распространенным до начала 1900-х годов. Доктор Шортер считает, что диагноз служил "потребности сохранять конкурентоспособность с другими медицинскими клиниками по "медикализации" пациентов с наличием  определенных субъективных жалоб. Он также служил потребностям пациентов, предоставляя  возможность "сохранить лицо"  и иметь медицинский диагноз, вместо того, чтобы обратить внимание на возможные психологические и эмоциональные факторы, поскольку большинство пациентов не хотело  признавать  наличие психологических проблем.

История  диагностики «раздражения позвоночника»  полезна для  понимания текущих медицинских подходов к боли в спине. Даже в настоящее время  некоторые врачи обращают внимание, в первую очередь, на структурные "объяснения" при болях в спине, и убеждают  своего пациента, что "диагностические находки " являются причиной боли, тем самым поселяя страх в пациента, а затем советуют "оправданное" лечение. Однако если истинной причиной боли в спине является стресс, то активное лечение с помощью физических методов может быть не эффективно  и вызвать у пациента еще  больший стресс.

И если вернуться к концептуализации д-ра Джона Сарно «болей, связанных со стрессом», то можно увидеть сходство с понятием "раздражение позвоночника ". Наиболее важным отличием является то, что доктор Сарно в плане лечения размещает первичные  причинные факторы (психологические и эмоциональные) на первый план; в то время как некоторые  врачи продолжают  использовать только «физические» методы лечения.

В частности, теория доктора Сарно придерживается мнения, что в большинстве случаев боли в спине, которые лечатся медицинским сообществом с использованием  "органических" подходов, фактически связаны со стрессом. Важно отметить, что эта теория и подходы к  лечению неоднозначно принимаются в медицинском и психологическом сообществе, и пока не имеют четких  подтверждений,  полученных с помощью научных исследований.

Как  стресс вызывает боль в спине?

Есть множество теорий о причинах болей в спине связанных со стрессом. Важно отметить, что первостепенным  принципом всех этих теорий является то, что психологические и эмоциональные факторы вызывают определенные физические  изменения, и в результате появляются  боли в спине.

В большинстве теорий стрессовых болей в спине, циклическая  боль по мере  продолжения усугубляется, что приводит пациента к беспокойству и проблемам с  выполнением повседневной деятельности.

Циклическая  боль характеризуется:

  • Пациент становится излишне ограниченным при выполнении  многих функций повседневной жизни.
  • Это уменьшение  деятельности обусловлено страхом пациента перед болью или травмой.
  • Этот страх может  усугубляться из-за рекомендаций врача (близких)  успокоиться  в связи с наличием  диагностированных небольших структурных изменений  (которые на самом деле  могут не иметь ничего общего с болями в спине).
  • Ограничения в движении и активности способствуют нарушению физического состояния и ослаблению мышц, что в свою очередь приводит к усилению болей в спине.

Конечно, такой цикл провоцирует усиление боли, увеличение страха, и еще большую физическую дезадаптацию, наряду с другими реакциями, такими как социальная изоляция, депрессия и тревога.

Стрессовые боли в спине: теория доктора Джона Сарно

Теория доктора Сарно

В формулировке доктора Сарно СНМ, боли в спине не связаны с механическими или физическими факторами, а обусловлены ощущениями пациента, личностью и подсознательными проблемами. Ключевые  эмоции включают бессознательный гнев и ярость. Кроме того, он описывает людей, у которых может развиться синдром напряжения  мышц, как тип личности с такими характеристиками:

  • Имеет сильную  внутреннюю мотивацию для достижения успеха. 
  • Имеет большое чувство ответственности.
  • Целеустремленный и дисциплинированный.
  • Самокритичен.
  • Перфекционист и компульсивен.

Теория доктора Сарно обосновывает то, что эти характеристики личности взаимодействуют  со стрессовыми жизненными ситуациями и это приводит к болям в спине. Также отмечается, что источник психологического и эмоционального напряжения не всегда очевиден.

Теория доктора Сарно ТМС описывает механизм, посредством которого эмоциональное напряжение выталкивается из осознания умом в бессознательное. Это бессознательное напряжение вызывает изменения в нервной системе. Изменения  приводят к  сужению кровеносных сосудов и к снижению кровотока к различным мягким тканям, в том числе мышцам, сухожилиям, связкам и нервам позвоночника. Это приводит к снижению  поступления кислорода, а также накоплению биохимических отходов в мышцах. В свою очередь, это приводит к мышечному  напряжению, спазмам и болям в спине, которые испытывает пациент.

Диагностика « стрессовых болей»  в спине

Диагноз «стрессовой боли в спине» часто выставляется на основании  тщательного  сбора истории болезни и данных  физического осмотра. Но  пациентам следует  быть осторожными в попытке самостоятельно диагностировать «стрессовую боль» в спине, так как болевой синдром может быть обусловлен серьезным заболеванием  (например, опухолью позвоночника или инфекцией). Полноценное медицинское обследование с использованием методов визуализации, как правило, позволяет  исключить более серьезные структурные причины болей в спине у большинства пациентов.

В тех случаях, когда боль в спине связана со стрессом, история появления боли в спине часто довольно вариабельна. Боль может появиться после конкретного инцидента или появиться внезапно. Например, нередко боль начинается с инцидента растяжения мышц и связок, но не исчезает вследствие воздействия эмоциональных факторов, хотя мышцы и связки уже восстановились после травмы.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Во многих случаях при МРТ исследовании могут быть обнаружены протрузии дисков или явления остеохондроза, хотя  фактически причиной боли в спине является стресс. В этих случаях, результаты МРТ не являются клинически значимыми и в конечном счете  эти изменения не считаются  причиной боли.

Общие характеристики стрессовой боли в спине включают такие симптомы, как:

  • Боль в спине и / или боли в шее
  • Диффузные мышечные боли  
  • Болезненные точки в мышцах
  • Нарушение сна и усталость
  • Во многих случаях при стрессовых болях в спине пациенты жалуются на миграцию болей   

В общем, симптомы стрессовой боли в спине,  аналогичны тем, что наблюдаются при фибромиалгии.

По словам доктора Сарно, диагноз СНМ выставляется только тогда, когда полностью исключены   органические причины боли, и в то же время есть характерные особенности СНМ.

Лечение болей в спине, связанных со стрессом  

Так же, как существует множество теорий о том, как стресс и другие эмоциональные или психологические факторы могут вызвать боли в спине, существует множество подходов к лечению. Но можно выделить основной подход – комплексный.

При комплексном подходе лечение стрессовых болей в спине проводится в более расширенном плане, чем определено концепцией СНМ доктора Сарно.

При комплексном подходе врачи не всегда видят  четкие характеристики личности, что  важно по мнению доктор Сарно, и не фокусируются на бессознательном гневе в качестве фокальной психологической проблемы.

Комплексный подход к лечению учитывает различные факторы:  физические, эмоциональные, когнитивные и факторы окружающей среды, и направлен на воздействие на все аспекты. Таким образом, воздействие лечения проводится на следующие аспекты:

  • Физические,  включая ослабленные мышцы, раздражение нервов и т.д.
  • Эмоциональные, в том числе депрессию, тревогу, гнев и т.д.
  • Когнитивные, такие как негативные мысли, пессимизм, отчаяние  и т.д.
  • Факторы окружающей среды, такие как потеря работы, финансовые проблемы и т.д.

Комплексная программа лечения может включать в себя такие процедуры, как:

  • Лечение физических факторов  с помощью физиотерапии, анальгетиков  и ЛФК.  
  • Лечение физических и эмоциональных факторов с помощью использования соответствующих препаратов (антидепрессанты или миорелаксанты).
  • Лечение эмоциональных и когнитивных факторов с помощью  психологических методов управления болью и биологической обратной связи.
  • Лечение  факторов  окружающей среды с помощью консультаций.

Такая комплексная терапия лечения болей в спине применятся уже более 25 лет и доказала свою эффективность, хотя ключевым фактором в исходе лечения является мотивация пациента пройти полностью курс лечения и реабилитации. опубликовано econet.ru

Также интересно: Боль в спине: как облегчить приступ с помощью дыхательных упражнений  

Боль в спине: психосоматика

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.by/

*Статьи Эконет.ру предназначены только для ознакомительных и образовательных целей и не заменяет профессиональные медицинские консультации, диагностику или лечение. Всегда консультируйтесь со своим врачом по любым вопросам, которые могут у вас возникнуть о состоянии здоровья.
Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:
, чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!

стресс позвоночник спина лечение депрессия здоровье

Еще от dikul.net

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наш Telegram-канал. Подписывайтесь!

    https://t.me/econetru

     

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Когда ты стоишь спиной к солнцу, ты видишь только свою тень Джебран Халиль Джебран
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.