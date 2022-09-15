Почему принципы жизни полезнее правил: 10 неочевидных вопросов

Под «правилами» понимаю четкие и однозначные инструкции. Например: никогда никому не давать в долг, не заниматься сексом на первом свидании, не есть свинину, 10% доходов отдавать на благотворительность. Это правила. Принципы жизни же – штука гораздо более общая, широкая и гибкая. Они представляют собой различные законы, которые люди определили эмпирическим, в основном, путем.

Почему принципы жизни лучше правил?

Не надо выдумывать принципы жизни. Выдуманные принципы не работают. Принципы нужно извлечь из себя. Они у вас уже есть.

В журнале Esquire есть популярная рубрика «Правила жизни». В ней люди разной степени знаменитости рассказывают, как они живут и какими правилами они руководствуются. В предыдущей статье я утверждал, что не существует по-настоящему эффективных и общепринятых правил жизни. Однако, как мне кажется, есть то, что можно назвать принципами жизни. Многие знаменитости журнала, фактически, рассказывают о своих индивидуальных принципах жизни а не о правилах.

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Поясню разницу. Я под «правилами» понимаю четкие и однозначные инструкции. Например: никогда никому не давать в долг, не заниматься сексом на первом свидании, не есть свинину, 10% доходов отдавать на благотворительность. Это правила.

Принципы жизни представляют собой различные законы, которые люди определили эмпирическим, в основном, путем.

Принципы жизни же – штука гораздо более общая, широкая и гибкая. Они представляют собой различные законы, которые люди определили эмпирическим, в основном, путем.

Законы и принципы от правил отличаются главным: общностью. Правила работают в конкретных условиях и ситуациях. Они ничего не объясняют, а просто дают конкретные директивы. При изменении условий правила перестают работать и они не дают даже никаких намеков, что делать дальше. А вот законы и принципы обладают широтой. Они позволяют вырабатывать эффективные стратегии поведения в разных ситуациях и условиях, даже в таких где никаких стандартных правил просто нет.

Примечание: Сразу хочу обратить внимание на одну важную вещь. Принципы должны быть «работающими». То есть их эффективность должна быть подтверждена практикой. Причем ВАШЕЙ практикой! Не важно, насколько убедительным выглядит принцип. Он должен работать в вашей жизненной ситуации вам на пользу. Иначе ему грош цена.

Все основные принципы жизни можно разделить на две больших категории:

1. Общие

2. Индивидуальные

Общие принципы описывают природные и системные процессы, которые теоретически работают всегда и для всех.

Например:

Создание и поддержание порядка в жизни требует усилий, хаос же появляется сам собой и требует лишь бездействия.

Решения, принимаемые в состоянии сильного эмоционального возбуждения, чаще всего не самые лучшие.

Чем дольше длится какая-либо жизненная ситуация, тем большую инерцию она набирает и тем сильнее она влияет на вашу жизнь.

Развитие никогда не бывает линейным и всегда сопровождается кризисами.

Индивидуальные принципы вы открываете для себя сами. Они – продукт вашего опыта, точнее его переосмысления, обработки и проверки. И именно поэтому они наиболее ценны и важны.

Индивидуальные принципы. Зачем они нужны и как их сформулировать?

Читать о принципах жизни других людей несомненно интересно, и, может быть даже, полезно. Характерно, что именно люди, обладающие жизненными принципами интересны вам и именно они добиваются успеха.

Следование чужим принципам приводит к печальным последствиям.

Однако, чужие принципы жизни могут быть не только вдохновляющими, но и опасными. Следование чужим принципам приводит к печальным последствиям. Они сравнимы с результатами неумелой трансплантации чужого органа в ваше тело.

Наиболее сильно и позитивно на нашу жизнь влияют принципы, которые вы сумели найти и сформулировать сами. Эти принципы есть результат вашего жизненного опыта и следствие вашей «кармы». Даже общие принципы мы по-настоящему воспринимает только тогда, когда они пропущены через наш жизненный опыт. Тогда они приобретают особую силу и значение.

Можете ли вы сформулировать те принципы, на которых строится ваша жизнь? Если «да», то попробуйте их записать. Очень часто при этом случаются сюрпризы. Мы думаем, что живем по одним принципам, а на самом деле мы существуем по другим. Кроме того, не путайте взгляды на жизнь с жизненными принципами.

Взгляды на жизнь – это ваши мысли по поводу жизни. Принципы жизни — это то, чем вы руководствуетесь (и часто это происходит неосознанно) при принятии решений, совершении поступков, жизненных выборов.

Если же вы не можете сходу сформулировать свои принципы жизни, то попробуйте ответить на несколько вопросов. Уверяю, что это увлекательно занятие.

Десять вопросов, которые помогут понять ваши внутренние принципы жизни.

В каких ситуациях и обстоятельствах вы больше всего себе нравитесь и действуете наиболее эффективно?

Какие ваши действия обычно приводят к успеху, а какие – в провалам?

Существуют ли для вас предварительные признаки того, удачно закончится начатое дело или нет? Если да, то какие они?

В каком эмоциональном состоянии вы, чаще всего, добиваетесь результатов, а в каких терпите поражение?

Какие повторяющие ситуации приходят вам в голову, когда вы думаете о законах, которым подчиняется ваша жизнь?

Когда и при каких обстоятельствах вам в голову приходят лучшие мысли?

Что или кто лучше всего подталкивает вас к совершению действий и поступков?

Насколько быстро вы принимаете самые лучшие решения в своей жизни? И в каких условиях?

На основании чего вы выбираете себе друзей? Какими качествами они должны обладать? А какими они на самом деле обладают?

Чего вы никогда не будете делать? Что противоречит вашим жизненным принципам?

Если записать ответы на все эти вопросы и немножко подумать, то вы многое в своей жизни сможете увидеть с неожиданной стороны.

В качестве примера того, как понимание принципов своей жизни влияет на ее качество и возможность перемен к лучшему, приведу случай одного из моих клиентов.

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Анастасия – топ-менеджер крупной компании. Вот некоторые из ее ответов:

Вопрос: «В каких ситуациях и обстоятельствах вы больше всего себе нравитесь и действуете наиболее эффективно?»

Ответ: «Тогда, когда я принимаю решение совершенно самостоятельно, исходя из собственного понимания ситуации, а не внешнего давления».

Вопрос: «Какие ваши действия обычно приводят к успеху, а какие – в провалам?»

Ответ: «К успеху приводят действия, которые не вызывают никаких конфликтов и противоречий внутри меня. В момент принятия решения я должна находиться в состоянии, которое я бы описала, как «быть в себе»».

Вопрос: «Какие повторяющие ситуации приходят вам в голову, когда вы думаете о законах, которым подчиняется ваша жизнь?»

Ответ: «Наибольшего успеха я добивалась в тех случаях, когда я следовала своей интуиции и не обращала внимание на общепринятые нормы и правила. Могу также отметить, что в моей жизни существуют повторяющиеся ситуации разочарований и потерь, которые связаны с тем, что я пыталась привести свою жизнь в соответствие с неким общепринятым «стандартом»

Вопрос: «Когда и при каких обстоятельствах вам в голову приходят лучшие мысли?»

Ответ: «Когда я нахожусь не в офисе. Например, прогуливаясь в красивом парке или по берегу водоема. Мне также важно, чтобы в этот момент вокруг было не много людей».

В результате этого простого упражнения Анастасия сформулировала несколько принципов своей жизни. Среди них были такие как:

1. Лучшие решения в своей жизни я принимаю самостоятельно. Значит я должна организовать свою жизнь так, чтобы минимизировать свое присутствие в той системе, которая навязывает мне «правила игры».

2. Я принимаю эффективные решения только тогда, когда нахожусь в согласии с собой. Значит, если я чувствую внутренний конфликт или нахожусь под давлением, мне нужно запретить себе принимать какие-либо важные решения и в первую очередь привести себя в порядок.

3. Обстановка и окружающее пространства оказывают огромное влияние на мою жизнь, успех и продуктивность. Значит, я должна окружать себя пространством, которое мне помогает, а не мешает.

До завершения этого упражнения, Анастасия однозначно предполагала дальнейшее развитие своей жизни исключительно в русле менеджмента и, обязательно, в крупной компании. А после его выполнения она сильно задумалась над этим. Ведь пребывание внутри корпорации, фактически, противоречило ее жизненным принципам. И не просто противоречило, а вызывало стресс и заставляло принимать неверные и невыгодные для себя решения.

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Общение должно быть на равных

Я показал только кусочек этого упражнения. Оно предполагает бОльшее количество вопросов и, самое главное, периодическое возвращение к ним на протяжении 2-3 месяцев. С каждым разом ответы на вопросы становятся все более смелыми, а принципы формулируются все более ярко и точно. Их финальная формулировка, чаще всего, воспринимается людьми, как инсайт.

Обычно, мои клиенты говорят, что видят в принципах своей жизни, которые появились в итоге работы, мощнейший ресурс для воплощения в жизнь идей и изменений. Происходит это благодаря тому, что на основе индивидуальных принципов удается сконцентрироваться на том, что идет изнутри и максимально вам соответствует.

И напоследок…

Не надо выдумывать принципы жизни. Выдуманные принципы не работают.

Принципы нужно извлечь из себя. Они у вас уже есть.опубликовано econet.ru