Фразы, которые женщины просто ненавидят

Если эти фразы звучат, то в настоящий момент любви нет. Есть что-то другое – симпатия, влечение, удобство...

Я слышала их. Многие женщины их слышали, и они их просто ненавидят. Не терпят. Не выносят. От любимых. От некогда любимых. От нелюбящих.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

- Если бы у меня было две жизни, одну я бы прожил с тобой.

Я верю в реинкарнацию, но я не верю, что в следующей жизни он выполнил бы свое обещание. Если бы он любил тебя, он был бы с тобой в этой жизни. Он ни за что не упустил бы ту, которую считает любимой.

- Я не смогу сделать тебя счастливой. У меня нет… (и дальше по списку).

У него не было этого всего до того, как он начал с тобой отношения. Но тогда он бросал к твоим ногам все, что было возможно. Эти слова должны звучать по-другому – “я больше ничего не хочу для тебя делать”. Ты недостаточно ценна для него, и ты должна это услышать. Когда мужчина любит, он делает.

- Я тебя люблю, поэтому желаю тебе счастья с другим мужчиной, который сможет позаботиться о тебе.

Ты обязательно будешь счастлива с другим мужчиной. Потому что ни за что не надо быть с тем, кто тебя не любит. Когда мужчина любит, он несет ответственность и дорожит своей женщиной. Он не отдаст ее другому. Он так устроен.

- Я всегда буду любить тебя. Глубоко. В душе. Ты незримо будешь в моем сердце.

Нет, так глубоко не надо. Не стоит. Это слишком. Ты достойна понятной любви и понятных отношений. Чтоб просыпаться рядом, чтоб завтракать, а потом шляться по магазинам или по городу, чтобы заниматься своими делами и чувствовать друг друга, чтобы вместе готовить, вместе путешествовать, растить детей… Любовь – это жизнь, а не мечты о ней.

- У меня обязательства, я не могу быть с тобой.

Звучит достойно, но к любви не имеет отношения, во всяком случае, к тебе. Сразу вспоминается фильм “Жестокий романс”, где герой Михалкова после соблазнения даме сердца говорил: “Меня держат не цепи, меня держат кандалы”. Скользкий такой персонаж, гаденький...

- Я всегда буду тебя помнить.

Ты хочешь, чтобы тебя помнили? Но ты же не классик и не таблица умножения. Ты умрешь так же, как и все, у тебя есть только сейчас. И жить нужно сейчас. Тебе должно быть не интересно, что он будет делать потом, Важно, что в твоем настоящем его нет.

Не жди, когда все изменится. Не изменится.

Не жди, когда тебя полюбят. Если сразу есть перекос в чувствах, то будет не любовь, а зависимость.

Не жди, когда накопят ресурсы. В этом ожидании может пройти жизнь, поэтому просто живи.

Не жди, когда “там” все наладится. По той же причине. Кто знает, может, Аннушка уже пролила масло… Не жди.

Возможно, это правда – если кто-то не любит тебя так, как ты того хочешь, это не значит, что он не любит тебя всем сердцем. Возможно, любит. По-своему. Сердце-то у всех разное. А тебе хочется, чтоб было “по-своему” или чтоб ты чувствовала себя любимой?

Также интересно: Жениться нужно только на тех женщинах, с которыми, если что, не страшно разводиться

О любви...

Главный секрет в том, что счастье в отношениях случается, когда представления о любви совпадают или очень близки. Если эти фразы звучат, то в настоящий момент любви нет. Есть что-то другое – симпатия, влечение, удобство, романтические фантазии, но не любовь.

Дорогая, ты все еще думаешь иначе?опубликовано econet

Автор: Лилия Ахремчик

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet