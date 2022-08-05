Готовь в садик летом…

В первую очередь следует отрегулировать режим дня. Причем, если вы планируете отдать ребенка в детсад осенью, перестраивать распорядок дня следует уже в начале лета. Спланируйте режим так, чтобы малыш просыпался за час до выхода, приучайте к ежедневному дневному отдыху в одно и то же время. Важно налаживать жизнь таким образом, чтобы дневной отдых стал самостоятельным: малышу нужно приучаться лежать в постели и засыпать одному, без мамы, как это делают в детском саду.

Прививайте ребенку навыки самообслуживания, которые чрезвычайно важны для успешного начала детсадовской жизни: малыш должен есть и одеваться самостоятельно. Кстати, имеет смысл выяснить меню садика и попробовать давать сыну или дочке похожую еду. Если малышу будет трудно перестроиться, у ребенка снизится аппетит, вы загодя сможете предупредить воспитателя о трудностях.

Кроме того, родители нередко упускают «туалетный вопрос», что впоследствии может приводить к недоразумениям. Поэтому стоит заранее узнать время прогулок в садике и приучать ребенка ходить в туалет в нужное время. Такие маленькие «хитрости» помогут и малышу, и воспитателям избежать неприятных казусов.

Когда базовые, жизненно важные вопросы улажены, можно переходить к эмоциональному настрою. И здесь каждой маме следует помнить, что ее положительный эмоциональный фон – это фундамент благополучия ребенка! Поэтому игры, ритуалы-расставания (окончание игр: «Пока-пока, игрушки!») необходимы маме не меньше, чем ребенку.

Попробуйте проиграть ситуации, когда мама расстается с сыном или дочкой, а потом возвращается. Это может быть и мама-медведица, и мама-кошка, и реальная мама, оставляющая на время малыша, машущая ему рукой и потом обязательно возвращающаяся. Если женщине самой трудно расставаться с ребенком, то может сложиться невеселая история, ведь ребенок чувствует психологическое состояние родителей и проникается их настроением. Когда мама не может «отпустить» кроху, ее душа рвется на части даже при мысли о временной разлуке, ребенок тревожится, переживает и плачет.

Помимо игр на тему расставания полезно играть в детский сад с игрушками. Когда мама с папой расскажут, что такое садик, что там делают, кто там работает, доверие малыша к родителям и воспитателям возрастет и станет опорой в ситуации, когда мамы с папой не будет рядом.

Прекрасно, если для будущих дошкольников будет проведена экскурсия по садику, группе: малыш вместе с родителями сможет заглянуть во все помещения, где он будет проводить время, потрогать игрушки, узнать номер своего шкафчика. О такой экскурсии вполне можно договориться с персоналом садика.

И, разумеется, будет совсем замечательно, если родители воспитанников заранее познакомятся между собой, — это поможет сформировать контакт у детей.

Безусловно, сомнения и волнения неизбежны, но сейчас родители при желании могут найти поддержку: как в детских садах, так и в психологических центрах. Педагоги-психологи прекрасно знают особенности детского развития, методы адаптации малышей к садику, а воспитатели в детском саду видят ситуации изнутри, помогают сгладить конкретные трудности. Работа психологов в психолого-педагогических центрах несколько иная. Эти специалисты могут консультировать всю семью, они не в курсе детсадовской жизни малыша, но зато в состоянии увидеть семейные, домашние ресурсы, помогающие радостному взрослению дошкольника.

Выше голову

Итак, подготовительные работы завершены, от игр переходим к реальности. Наступает ответственный день. Погружение в новую обстановку должно происходить постепенно: начинайте с 30 минут или одного часа пребывания и осторожно увеличивайте временные промежутки. И здесь, как и в подготовке, мелочей нет — формальная сторона вопроса тоже важна. На данном этапе основа — это стабильность. Постарайтесь организовать свой распорядок дня так, чтобы сына или дочку в течение первых месяцев отводил в садик один и тот же человек.

В первые недели становится особенно очевидно, что адаптируется к детскому саду не только малыш, но и вся семья! И к воспитателям, к их требованиям придется привыкать всем родным. Разговоры о воспитателях в позитивном ключе будут очень кстати. Искреннее доверие мамы и папы воспитателям, беседы с педагогами способствуют созданию благоприятного климата и развитию активности малыша в детском саду.

«Я по тебе скучаю, мама»

Чем могут помочь родители, если их сын или дочка долго не могут привыкнуть к обстановке детского сада? Что делать, если ни другие дети, ни красивые игрушки, ни добрые воспитательницы не в радость ребенку? Почему адаптация может затянуться и что может отдалить время развития самостоятельности малыша?

У ребенка, начавшего ходить в детский сад, появляется множество разных непривычных дел, людей и впечатлений. Одна из ошибок заключается в желании родителей «подсластить пилюлю» попытками развлечь и развеселить малыша в выходные дни и уравновесить его возможный (а иногда и просто воображаемый родителями) дискомфорт походом в цирк, зоопарк, парк аттракционов.

Детские развлечения — дело хорошее, но в период адаптации они могут сослужить плохую службу, явившись факторами нервного перевозбуждения. В такое время любые чрезмерные эмоции переутомляют, и не имеет значения, положительные они или отрицательные. Во время перехода малыша на новый уровень, начала его социализации, особое значение приобретает афоризм «Умеренность — союзник природы и страж здоровья».

Ребенок не всегда может объяснить свои переживания, при этом организм малыша очень чувствителен. В силу природных особенностей дети часто реагируют на стресс болезнями. Желательно начать закаливание юного детсадовца заблаговременно, но даже при закаливании малыш может заболеть, хотя и с гораздо меньшей вероятностью.

Важно сразу же, при появлении первых признаков простуды, принимать меры. Это, казалось бы, очевидно. Однако болезни воспитанников детского сада и их лечение имеют и обратную сторону.

Мамина тревога, гиперопека при простудах малыша могут отдалить время его выздоровления. Часто в этот период малыш понимает, что болеть выгодно: он остается дома с мамой, всё становится так, как было в прекрасные времена младенчества. В итоге начало детсадовской жизни оказывается сорвано. И, вроде бы, по объективной причине: виноват не садик или ребенок, а болезнь.

Разумеется, у такого фиаско могут быть и веские причины: как правило, это неосознанные тревоги и неуверенность мамы в необходимости посещения дошкольного учреждения. В этом нет ничего предосудительного — каждому человеку свойственно сомневаться, даже маме. Однако важно осмыслить происходящее, чтобы избежать закрепления реакции на трудности болезнью. В таких ситуациях и маме, и малышу, и всей семье может оказать помощь психолог, который подскажет, как найти силы для дальнейшего развития и отыскать альтернативный путь.

Для того чтобы социализация проходила успешно, требуется внимание к индивидуальным особенностям малыша и четкое понимание, где «баловство» и «капризы», а где закономерности развития. Так, например, специалисты не рекомендуют отдавать малышей в детский сад в период кризиса трех лет.

Этот кризис длится приблизительно год — с 2,5 до 3,5 года, и основное приобретение после его завершения — появление у ребенка самосознания. Пока длится кризис, пока самосознание только в процессе становления, ребенок бывает и капризным, и упрямым, и непослушным. После 3,5 года, как правило, дети легче вливаются в коллектив сверстников, и с ними проще договариваться.

Помните, что любые изменения в семье — рождение братика или сестрички, переезд, уход (отъезд) членов семьи — усложнят малышу освоение новой роли, так как ребенку придется приспосабливаться к смене обстановки не только в детском саду, но и дома.

Детский сад — особое место. Это первое «переходное пространство», где ребенок вливается в общество. Настрой родителей, их искреннее желание помочь малышу будет главным и поистине бесценным багажом и поддержкой. Поэтому именно родителям в первую голову нужна уверенность, что посещение детского сада необходимо.

Любые сомнения и тревоги важно обсуждать и развенчивать уже на первом этапе. Малыш будет впитывать уверенность мамы с папой. А при такой уверенности и каша ему покажется вкуснее, и подушка мягче, и друзья добрее!опубликовано econet.ru

Автор Лариса Захарова

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