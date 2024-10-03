12 узелков: уникальный метод исцеления

Эмиль Куэ – знаменитый французский фармацевт и психолог, который первым подробно рассказал о теории самовнушения. Он был уверен, что воображение и мысли человека могут влиять на его самочувствие и выздоровление. Свои теории он применял на практике в собственной клинике, что разработал уникальную систему 12 узелков.

Психолог считал, что сила воображения может творить чудеса с организмом человека. Состояние здоровья напрямую зависит от позитивного или негативного направления мыслей, поэтому необходимо внушать себе хорошие мысли. Куэ создал систему психотерапевтической помощи, которая и по сей день широко применяется в ведущих клиниках мира.

Основа теории Эмиля Куэ

Психолог доказал, что самовнушение – отличный и безопасный метод лечения многих заболеваний. Работая в аптеке, он заметил, что быстрее и без осложнений выздоравливают пациенты, которые слепо верят в эффективность препарата. Такая уверенность в себе стимулирует организм адекватно реагировать на терапию, восстанавливаться после тяжелых травм и операций.

Врач считал, что основа и причина многих болезней – яркое воображение пациента, который в подробностях прокручивает в голове последствия, жалеет себя. Он сравнивал мысли больного с горной рекой, стихийно уничтожающей все на своем пути. Если приручить поток, повернуть в положительное русло, можно избежать негативных последствий.

Теория 12 узелков Куэ – это уникальный метод лечения с помощью самовнушения. Он помогает заменить негативные мысли позитивными и созидательными. Плохие ожидания застревают в памяти и подсознании, начинают управлять организмом человека, подтачивают здоровье изнутри.

Как работает метод 12 узелков

Эмиль Куэ доказал, что приступая к лечению или выполнению любого важного дела следует изгонять из головы мысли: «Мне ничего не поможет», « У меня не получится». Оно настраивает на неудачу, поэтому лечебный курс не принесет желаемого результата. Необходимо верить в силы собственного организма, поддерживая его позитивными мыслями.

Психолог разработал простые и понятные формулы, которые подбираются и разрабатываются индивидуально для каждого человека. Можно самостоятельно составить комбинацию из полезных слов, зная особенности болезни. Чем проще текст, тем лучше и быстрее будет результат.

Подсознание человек «предпочитает» простые словесные формулы. Небольшие мантры из 4−5 фраз легче воспринимаются подсознанием, откладываются в мозге.

Техника 12 узелков заключается в следующих действиях:

Составленную формулу для убеждения повторяйте каждый вечер перед сном и утром перед подъемом с кровати. Удобно расположитесь в постели, закройте глаза, побудьте в тишине.

Произносите слова спокойным и уверенным голосом, чтобы слышать каждое словосочетание.

Старайтесь произносить текст монотонно, не выделяя интонацией разные участки текста. Так фразы полностью отпечатаются на подсознании, что быстрее даст результат.

Повторите формулу 12 раз.

Чтобы не отвлекаться на счет, Куэ посоветовал изготовить из обычного шнурка четки. Необходимо завязать 12 узелков, которые удобно перебирать пальцами во время чтения. Дополнительно прорабатывается моторика, стимулирующая головной мозг.

В каждом случае можно комбинировать разные фразы. Текст должен заряжать позитивом и хорошим настроением:

Я быстро выздоравливаю и восстанавливаю силы.

Я смогу сделать… (похудеть).

Я перестаю курить, я не хочу брать сигарету в руки.

Я меня крепкое здоровье.

Это проходит… Боль уходит… Мне уже гораздо легче.

На обработку одной формулы уходит не более минуты. Самовнушение не должно проходить через силу, приносить дискомфорт. Чаще вставляет словесные коды «Я могу…», «Я сделаю…». Постепенно и незаметно формируются полезные привычки, характер человека становится более спокойным, появляется уверенность в собственных силах.

Эмиль Куэ – первый психолог, который доказал, что позитивные мысли могут лечить и исцелять тело. Заменяя негативное мышление на позитивный подход, человек может избавиться от болезней, плохого настроения и самочувствия. Он сам участвует и контролирует процесс лечения, становится врачом собственного тела. опубликовано econet

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