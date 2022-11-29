10 эфирных масел, подтягивающих кожу

Эфирные масла помогут значительно замедлить процесс визуального старения. Смешивание таких масел приносит дополнительную пользу не только телу, но и душе. Как укрепить общее здоровье и избавиться от дряблости и старения кожи при помощи эфирных масел?
Старение – неизбежный этап жизни. Для людей старение - это больше, чем факт существования. Это невосполнимый ущерб, который хочется предотвратить. Вот 10 эфирных масел, которые благоприятствуют подтяжке кожи и замедляют старение.
Это эффективное успокаивающее масло. Оно оберегает клетки дермы и благоприятствует росту новых клеток. Масло ладана повышает эластичность кожи и прекрасно подойдет для зоны вокруг глаз. Масло насыщает кожу кислородом.
Для начала отшелушиваем кожу горячим полотенцем, раскрывая поры. Соединяем масло с маслом-носителем (на выбор). Перед сном наносим состав на лицо.
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Ароматическое масло мирры применяют для обогащения кислородом тканей, что помогает успокоить дерму. Масло лечит потрескавшуюся кожу, разглаживает морщины, улучшая эластичность.
Профилактикой морщин и целлюлита служит такая процедура: массируем на коже масло пачули, разбавленное носителем. Масло пачули оказывает противовоспалительный эффект, сужает поры и подтягивает кожу.
Это масло оказывает антибактериальный эффект и позволяет нормализовать выработку кожного сала. Лавандовое масло лечит трещинки на коже и предотвращает ее высыхание, оно омолаживает и тонизирует дерму. Это помогает предотвратить появление растяжек.
Позволяет восстановить коллаген и улучшать эластичность дермы. Масло герани убирает растяжки. Оно питает дерму и повышает ее эластичность.
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Масло как нельзя лучше подходит для подтяжки дермы, оно имеет в составе цитраль - вещество, помогающее регенерации клеток кожи. Это свойство используется в восстановлении рубцовых тканей.
Масло нероли активирует рост новых клеток и сужает поры. Его вводят в состав косметических продуктов против старения.
Оказывает антивозрастной и увлажняющий эффект. Имеет высокую концентрацию витаминов А, Е и жирных кислот, замедляющих старение кожи. Масло активирует синтез коллагена, делая дерму гладкой и упругой.
Оказывает заживляющий и восстанавливающий эффект. Прекрасно подойдет для улучшения эластичности дермы. Жасминовое масло способствует активации кровообращения, что ускоряет формирование клеток. Это приводит к разглаживанию шрамов и морщин.
Сандаловое масло уменьшает тонкие морщины и шрамы, омолаживая дерму за счет восстановления сломанных мелких сосудов. Масло питает дерму и предотвращает ее дряблость.
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Источник: https://econet.by/
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